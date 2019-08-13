Туристический маршрут: Тропа вдоль Берлинской стены

Этот 160-километровый исторический маршрут напоминает о холодной войне и временах, когда Берлин был разделен на две части.
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Туннели под Берлинской стеной
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Исторический веломаршрут: 160 километров вокруг бывшего Западного Берлина, по линии, вдоль которой стояла Стена. (09.11.2017)
3 октября отмечается День германского единства. Архитектурным символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота в Берлине. (03.10.2018)
Рядом с этим храмом, вплотную к нему, проходила Берлинская стена, а в конце позапрошлого века его колокольню использовали для передачи первого радиосигнала в Германии. (18.11.2017)
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70 лет назад, 12 мая 1949 года, закончилась советская блокада Западного Берлина. Жителей спас небывалый в истории воздушный мост. Заглянем в дневник осажденного города. (11.05.2019)
Прошло 30 лет с того дня, когда у Берлинской стены был застрелен 20-летний Крис Геффрой. Он стал последним из тех, кто погиб при попытке бежать из ГДР на Запад. (05.02.2019)
К дебатам вокруг застройки квартала возле бывшего КПП на границе между советским и американским секторами в Берлине подключились два бывших мэра и посол США в отставке. Почему? (08.10.2018)
Эта галерея под открытым небом стала одним из символов воссоединения Германии. Государство взяло ее под охрану, больше ей ничто не угрожает. (23.11.2018)
Эта фотография была сделана в немецкой земле Тюрингия - там, где до падения Берлинской стены проходила граница между ГДР и ФРГ. (18.10.2018)
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