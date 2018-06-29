Туристическая достопримечательность - маковые поля в немецком Гессене

Эта фотография была сделана около Гермероде в федеральной земле Гессен, где сейчас на полях цветут маки.
К выращиванию снотворного мака (нем. Schlafmohn) здесь приступили в 2010 году, получив разрешение от Федерального агентства по контролю за оборотом опиатов (Bundesopiumstelle). Семена используются для получения макового масла и производства кондитерских изделий. Поля стали местной достопримечательностью. В прошлом году посмотреть на цветение маков в этот регион приехало около 25 тысяч туристов.
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Море цветущих красных маков в солнечный майский день около баварского города Ландсхут.
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В сезон цветения этих растений можно отправиться в специальные маковые туры.
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