 Туристическая достопримечательность - маковые поля в немецком Гессене | Кадр дня | DW | 29.06.2018

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Кадр за кадром

Туристическая достопримечательность - маковые поля в немецком Гессене

Эта фотография была сделана около Гермероде в федеральной земле Гессен, где сейчас на полях цветут маки.

Гессен

К выращиванию снотворного мака (нем. Schlafmohn) здесь приступили в 2010 году, получив разрешение от Федерального агентства по контролю за оборотом опиатов (Bundesopiumstelle). Семена используются для получения макового масла и производства кондитерских изделий. Поля стали местной достопримечательностью. В прошлом году посмотреть на цветение маков в этот регион приехало около 25 тысяч туристов.

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Национальный напиток Гессена

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    В 2012 году в Германии изготовили самый большой кувшин для яблочного вина в мире - более чем на 670 литров. Он предназначен для музея, посвященного этому традиционному гессенскому напитку, который собираются создать во Франкфурте. Пока идет сбор средств.

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    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

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  • Вальтер Гюнтер

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    Вальтер Гюнтер - франкфуртский изобретатель. Среди его разработок - устройство, подающее акустический сигнал после наполнения кувшина яблочным вином. И через край не перельется, и долива требовать не нужно…

  • Академия яблочного вина

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

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    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Плакат рождественского рынка в Заксенхаузене не обошелся без кувшинчика яблочного вина посреди Христовых яслей.

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    В 1977 году во Франкфурте запустили туристический трамвай - Ebbelwei-Expreß. Дегустация яблочного вина входит в стоимость билета. На здоровье и счастливого пути!

    Автор: Максим Нелюбин



10 причин любить Гессен

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    Фахверк

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  • Келлервальд-Эдерзе
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    Чтобы выбраться на природу, в Гессене не нужно куда-то долго ехать. Здешний заповедник - старый буковый лес Келлервальд-Эдерзе включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В южной части Гессена расположен Оденвальд, под Франкфуртом-на-Майне - Таунус, а около города Фульда находится самая высокая точка горного массива Рён - Вассеркуппе.

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    Барокко

    Парк Вильгельмсхёэ в Касселе - один из самых крупных искусственных горных парков Европы. Здешние ландграфы и курфюрсты занимались его созданием на протяжении всего XVIII века. В 2013 году этот гессенский памятник эпохи барокко был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На самой высокой точке парка установлен монумент Геракла, давно ставший символом этого немецкого города.

  • Bildergalerie - Zehn Gründe für Hessen

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    Модерн

    Эта достопримечательность Гессена пока не включена в список Всемирного наследия, но власти Дармштадта намерены подготовить соответствующую заявку для подачи в ЮНЕСКО. Речь идет о Колонии художников на холме Матильды. Она возникла здесь во времена модерна более ста лет назад. Среди памятников эпохи - эта кирпичная башня выставочного комплекса, в которой сейчас расположен зал бракосочетаний.

  • Кассель

    Достопримечательности Гессена

    Братья Гримм

    "Бременские музыканты", "Волк и семеро козлят", "Храбрый Портняжка"… Гессен - родина собирателей немецких сказок братьев Якоба и Вильгельма Гримм. Родились они в Ханау, учились - в Марбурге, жили и работали - в Касселе, где в 2015 году открылся новый музей "Мир братьев Гримм". В Касселе они также начали работу над созданием своего "Немецкого словаря" - крупнейшего словаря немецкого языка.

  • Портрет Гёте

    Достопримечательности Гессена

    "Штедель"

    В Гессене находится один из самых известных художественных музеев Германии - франкфуртский "Штедель". Он носит имя своего основателя - банкира Фридриха Штеделя. В 2015 году музей отметил 200-летний юбилей. Ежегодно в нем бывает более 400 тысяч человек. Коллекция насчитывает около трех тысяч картин, а также множество других произведений. Среди них - этот портрет Гёте, созданный Иоганном Тишбейном.

  • Кассель

    Достопримечательности Гессена

    Современное искусство

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  • Бад-Херсфельд

    Достопримечательности Гессена

    Театр на развалинах

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  • Франкфурт-на-Майне

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    Скайлайн

    Франкфурт-на-Майне - самый большой город Гессена и один из главных финансовых центров Европы, в котором расположена, в частности, штаб-квартира Европейского центрального банка (ЕЦБ). Поэтому его нередко называют Банкфуртом или Майнхэттеном. В городе насчитывается более полутысячи высотных зданий. Так они выглядят со стороны во время захода солнца.

  • Висбаден

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    Висбаден - Рулетенбург

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    Автор: Илле Симон, Максим Нелюбин


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Контекст

Один мак в поле не воин

Море цветущих красных маков в солнечный майский день около баварского города Ландсхут.  

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Природа - самый лучший художник. Использует цветы вместо красок.  

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В сезон цветения этих растений можно отправиться в специальные маковые туры.  

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Городское пчеловодство - тренд, набирающий популярность в Германии. Некоторые мини-пасеки расположены в необычных местах.  

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Эта аппетитная фотография была сделана в понедельник, 21 мая, в земле Северный Рейн - Вестфалия.  

Апфельвайн - яблочное вино по-немецки  

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