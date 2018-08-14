Турецкий суд отказался освободить американского пастора

Суд турецкого города Измир в среду, 15 августа, отказался освободить из-под домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона. Ходатайства адвоката пастора Чема Халавюрта об освобождении и о снятии запрета на выезд Брансона за пределы Турции суд отклонил.

Из тюрьмы - под домашний арест

50-летний евангелический пастор Эндрю Брансон был помещен в турецкую тюрьму в 2016 году. Анкара обвиняет его в шпионаже и террористической деятельности. В конце июля суд в Измире решил отложить заседание по делу пастора, а сам Брансон по состоянию здоровья был переведен под домашний арест.

На языке санкций

Президент США Дональд Трамп не раз требовал от турецких властей освободить пастора. Однако Анкара требования игнорировала. В результате в июле Вашингтон ввел санкции против главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Турция пригрозила США ответными шагами. В Вашингтоне не исключили ужесточение уже введенных санкций. Пастору Брансону, который более 20 лет проживал со своей семьей в Измире и который отвергает все обвинения, грозят 35 лет лишения свободы.

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