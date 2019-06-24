Турецкий суд оправдал обвиняемых по делу о протестах 2013 года

Суд в Стамбуле оправдал во вторник, 18 февраля, девять гражданских активистов и интеллектуалов по делу о протестах "с целью свержения правительства" Реджепа Тайипа Эрдогана в 2013 году. Среди оправданных известный турецкий предприниматель и меценат 63-летний Осман Кавала - единственный из 16 обвиняемых по делу, все еще содержащийся в тюрьме. Он провел в заключении 840 дней, процесс по делу начался в июне 2019 года.
Осман Кавала был арестован в октябре 2017 года и теперь, по решению суда, должен быть освобожден. Заседание проходило на окраине Стамбула, на территории тюрьмы строгого режима Silivri. Еще семь обвиняемых по делу о протестах 2013 года находятся сейчас за пределами Турции, поэтому судебное разбирательство в их отношении будет проводиться отдельно.
ЕСПЧ требовал освобождения Кавалы
Протесты в 2013 году начались в связи с планами властей застроить стамбульский парк Гези, но переросли в более масштабное движение по всей Турции против премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Прокуратура добивалась длительных сроков заключения для обвиняемых, а для Кавалы требовала пожизненного заключения без права на условно-досрочное освобождение.
В обвинительном заключении указано, что участие в организации протестов принимал американский филантроп Джордж Сорос. Подсудимые в ходе суда отвергли все обвинения в попытках свергнуть правительство. Активисты говорили, что реализовывали свое демократическое право протестовать.
В декабре 2019 года Европейский суд по правам человека потребовал освободить Кавалу, подчеркнув, что его право на свободу было нарушено в виду отсутствия обоснованных подозрений, и что длительное содержание под стражей имело "скрытой целью заставить его замолчать" с "ужасающими последствиями для гражданского общества".
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Критика правительства
Политика Эрдогана и его Партии справедливости и развития (ПСР) воспринимается как все более авторитарная. Своей реакцией на протесты Эрдоган лишь уcилил это впечатление: менять план строительства в Стамбуле он отказался, а действия демонстрантов резко осудил.
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Турецкая весна - 2013
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Многие демонстранты не хотят ассоциировать себя с теми, кто бросает коктейли Молотова и проводят мирные акции протеста. На площади Таксим со спонтанными представлениями выступали театральные и музыкальные группы. В парке Гези протестующие занимались йогой, была слышна даже классика.
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Турецкая весна - 2013
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Автор: Клаус Янзен, Михаил Бушуев