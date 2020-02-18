 Турецкий меценат Осман Кавала вновь задержан после оправдательного приговора | Новости из Германии о Европе | DW | 19.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Турецкий меценат Осман Кавала вновь задержан после оправдательного приговора

Прокуратура возобновила расследование в отношении Кавалы. Теперь его подозревают в организации путча летом 2016 года. Во вторник активист был оправдан по делу о протестах в 2013 году.

Осман Кавала

Осман Кавала

Турецкий предприниматель и меценат Осман Кавала, оправданный во вторник по делу об антиправительственных протестах 2013 года, был снова задержан. Из тюрьмы строгого режима Silivri, где он провел в заключении два года, Кавалу доставили в отделение полиции, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Контекст

Власти Турции обвиняют исламского проповедника в организации путча. Гюлен все отрицает. Но каковы истинные цели основанного им движения? DW анализирует конфликт Гюлена и Эрдогана. (24.08.2016)

Освобождение журналиста Дениза Юджела стало победой немецкой дипломатии. И, как выяснилось, власть турецкого автократа не так уж и безгранична, считает Йенс Турау. (16.02.2018)

Известного турецкого предпринимателя и мецената обвиняют в финансировании протестов в Стамбуле в 2013 году. На первом заседании суда подсудимый отверг все обвинения и потребовал оправдания и освобождения. (24.06.2019)

В ночь на 16 июля в Турции группой военных была совершена попытка переворота. Противостояние мятежников и правительственных сил длилось лишь несколько часов, и уже к раннему утру путч был подавлен. Почему? (17.07.2016)

Прокуратура возобновила расследование в отношении Кавалы - на этот раз по подозрению в попытке государственного переворота 15 июля 2016 года. Предпринимателя подозревают в намереннии подрыва конституционного строя.

Протесты из-за планов застройки парка Гези

Стамбульский суд 18 февраля оправдал Кавалу и еще восьмерых активистов и интеллектуалов о делу о протестах "с целью свержения правительства" Реджепа Тайипа Эрдогана в 2013 году. Протесты в 2013 году начались в связи с планами властей застроить стамбульский парк Гези, но переросли в более масштабное движение по всей Турции против премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Прокуратура добивалась длительных сроков заключения для обвиняемых, а для Кавалы требовала пожизненного заключения без права на условно-досрочное освобождение.

В среду, 19 февраля, в Турции должны быть объявлены приговоры по другому громкому процессу - о поддержке террористической организации. Обвиняемыми по нему проходят 11 активистов. Среди них - немецкий правозащитник Петер Штойдтнер (Peter Steudtner) и глава регионального отделения международной неправительственной организации Amnesty International (AI) Танер Кылыч. В октябре 2017 года Штойдтнер был отпущен на свободу и вернулся в Германию, Танер Калыч был освобожден в августе 2018 года, хотя процесс по их делу не был завершен.

Смотрите также:

  • default

    Турция после провала военного мятежа

    Задержания по всей стране

    Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что задержаны более 2800 военных - солдат и офицеров. Он добавил, что убиты 20 путчистов, 30 получили ранения. Ранее новый глава турецкого Генштаба сообщал, что убиты 104 участника переворота.

  • default

    Турция после провала военного мятежа

    Более 160 погибших полицейских и мирных граждан

    На этом фото жители Анкары спасаются, убегая от эпицентра вооруженных столкновений. В результате попытки мятежа в Турции, помимо путчистов, погибли более 160 человек, около 1500 пострадали, сообщили турецкие власти.

  • default

    Турция после провала военного мятежа

    Уволены более 2700 судей

    После провалившейся попытки переворота в Турции уволены более 2700 судей. Это решение вынес Высший совет судей и прокуроров Турции. Кроме того, отстранены от деятельности пять членов совета. За этим последовали задержания в других судебных инстанциях. Некоторые судьи объявлены в розыск.

  • default

    Турция после провала военного мятежа

    Эрдоган вернулся из отпуска

    После подавления военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в свою резиденцию в Стамбуле после отпуска на курорте в Мармарисе на Эгейском море. В течение дня он отправил туркам смс-сообщения с призывом защищать демократию и мир.

  • default

    Турция после провала военного мятежа

    Главный обвиняемый в США

    Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, эмигрировавший в конце 1990-х годов после конфликта с Эрдоганом в США, отверг обвинения турецких властей в организации попытки переворота и осудил действия мятежников. В его заявлении, которое транслируют СМИ, сказано, что власть может быть получена только путем свободных и честных выборов, но не силой.

  • default

    Турция после провала военного мятежа

    Босфорский пролив снова открыт

    После подавления военного переворота в Турции Босфорский пролив снова открыли для прохода судов. Движение на мосту через Босфор в Стамбуле полностью восстановлено. Кроме того, восстановлено авиасообщение в ключевых аэропортах.

  • default

    Турция после провала военного мятежа

    Бегство в Грецию

    В Греции приземлился турецкий военный вертолет, на борту которого находились несколько человек в армейской форме. Все они предположительно являются участниками неудавшейся попытки путча в Турции. "Мы попросили Грецию экстрадировать восьмерых предателей при первой возможности", - заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

  • default

    Турция после провала военного мятежа

    Блокада базы НАТО

    Власти Турции заблокировали военную авиабазу "Инджирлик", где расквартированы силы НАТО международной антитеррористической коалиции, включая американских и немецких военных. Местные власти не пропускают никого на базу и не выпускают с ее территории. Электричество на авиабазе отключено.

  • default

    Турция после провала военного мятежа

    Смертная казнь на повестке дня

    На этом снимке запечатлены депутаты в здании турецкого парламента во время ночных атак мятежников. Депутаты от правящей Партии справедливости и развития намерены внести на рассмотрение парламента документ о возвращении смертной казни в отношении участников провалившегося госпереворота.

  • default

    Турция после провала военного мятежа

    Заседание в полуразрушенном здании

    После подавления переворота 16 июля было созвано экстренное заседание турецкого парламента в Анкаре. Депутаты почтили минутой молчания память жертв вооруженных столкновений прошедшей ночи.

  • default

    Турция после провала военного мятежа

    Акции в поддержку властей

    В Стамбуле и Анкаре, на улицах и у здания парламента, сотни сторонников президента и правительства Турции протестуют против попытки военного переворота.

    Автор: Ксения Польская


Смотреть видео 02:56

Пытки в турецких тюрьмах: истории жертв

Контекст

Турция после провала военного мятежа

Неудачная попытка путча дала властям Турции повод для ужесточения политики и укрепления своих позиций. В стране начались массовые аресты военных и увольнения судей, будет рассмотрен вопрос о возвращении смертной казни. (16.07.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Попытка военного переворота в Турции  

Эрдоган разбушевался: Берлин обвинил в помощи терроризму, а арестованного журналиста - в шпионаже для ФРГ  

Реклама

Самые читаемые

В США арестовали предполагаемого российского шпиона  

В Кремле не согласились с мнением судьи КС о правопреемнике СССР  

Больше Европы, меньше России: зачем меняют герб Беларуси?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно