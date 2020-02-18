Турецкий меценат Осман Кавала вновь задержан после оправдательного приговора

Турецкий предприниматель и меценат Осман Кавала, оправданный во вторник по делу об антиправительственных протестах 2013 года, был снова задержан. Из тюрьмы строгого режима Silivri, где он провел в заключении два года, Кавалу доставили в отделение полиции, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Прокуратура возобновила расследование в отношении Кавалы - на этот раз по подозрению в попытке государственного переворота 15 июля 2016 года. Предпринимателя подозревают в намереннии подрыва конституционного строя.

Протесты из-за планов застройки парка Гези

Стамбульский суд 18 февраля оправдал Кавалу и еще восьмерых активистов и интеллектуалов о делу о протестах "с целью свержения правительства" Реджепа Тайипа Эрдогана в 2013 году. Протесты в 2013 году начались в связи с планами властей застроить стамбульский парк Гези, но переросли в более масштабное движение по всей Турции против премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Прокуратура добивалась длительных сроков заключения для обвиняемых, а для Кавалы требовала пожизненного заключения без права на условно-досрочное освобождение.

В среду, 19 февраля, в Турции должны быть объявлены приговоры по другому громкому процессу - о поддержке террористической организации. Обвиняемыми по нему проходят 11 активистов. Среди них - немецкий правозащитник Петер Штойдтнер (Peter Steudtner) и глава регионального отделения международной неправительственной организации Amnesty International (AI) Танер Кылыч. В октябре 2017 года Штойдтнер был отпущен на свободу и вернулся в Германию, Танер Калыч был освобожден в августе 2018 года, хотя процесс по их делу не был завершен.

Смотрите также:

Турция после провала военного мятежа Задержания по всей стране Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что задержаны более 2800 военных - солдат и офицеров. Он добавил, что убиты 20 путчистов, 30 получили ранения. Ранее новый глава турецкого Генштаба сообщал, что убиты 104 участника переворота.

Турция после провала военного мятежа Более 160 погибших полицейских и мирных граждан На этом фото жители Анкары спасаются, убегая от эпицентра вооруженных столкновений. В результате попытки мятежа в Турции, помимо путчистов, погибли более 160 человек, около 1500 пострадали, сообщили турецкие власти.

Турция после провала военного мятежа Уволены более 2700 судей После провалившейся попытки переворота в Турции уволены более 2700 судей. Это решение вынес Высший совет судей и прокуроров Турции. Кроме того, отстранены от деятельности пять членов совета. За этим последовали задержания в других судебных инстанциях. Некоторые судьи объявлены в розыск.

Турция после провала военного мятежа Эрдоган вернулся из отпуска После подавления военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в свою резиденцию в Стамбуле после отпуска на курорте в Мармарисе на Эгейском море. В течение дня он отправил туркам смс-сообщения с призывом защищать демократию и мир.

Турция после провала военного мятежа Главный обвиняемый в США Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, эмигрировавший в конце 1990-х годов после конфликта с Эрдоганом в США, отверг обвинения турецких властей в организации попытки переворота и осудил действия мятежников. В его заявлении, которое транслируют СМИ, сказано, что власть может быть получена только путем свободных и честных выборов, но не силой.

Турция после провала военного мятежа Босфорский пролив снова открыт После подавления военного переворота в Турции Босфорский пролив снова открыли для прохода судов. Движение на мосту через Босфор в Стамбуле полностью восстановлено. Кроме того, восстановлено авиасообщение в ключевых аэропортах.

Турция после провала военного мятежа Бегство в Грецию В Греции приземлился турецкий военный вертолет, на борту которого находились несколько человек в армейской форме. Все они предположительно являются участниками неудавшейся попытки путча в Турции. "Мы попросили Грецию экстрадировать восьмерых предателей при первой возможности", - заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

Турция после провала военного мятежа Блокада базы НАТО Власти Турции заблокировали военную авиабазу "Инджирлик", где расквартированы силы НАТО международной антитеррористической коалиции, включая американских и немецких военных. Местные власти не пропускают никого на базу и не выпускают с ее территории. Электричество на авиабазе отключено.

Турция после провала военного мятежа Смертная казнь на повестке дня На этом снимке запечатлены депутаты в здании турецкого парламента во время ночных атак мятежников. Депутаты от правящей Партии справедливости и развития намерены внести на рассмотрение парламента документ о возвращении смертной казни в отношении участников провалившегося госпереворота.

Турция после провала военного мятежа Заседание в полуразрушенном здании После подавления переворота 16 июля было созвано экстренное заседание турецкого парламента в Анкаре. Депутаты почтили минутой молчания память жертв вооруженных столкновений прошедшей ночи.

Турция после провала военного мятежа Акции в поддержку властей В Стамбуле и Анкаре, на улицах и у здания парламента, сотни сторонников президента и правительства Турции протестуют против попытки военного переворота. Автор: Ксения Польская

