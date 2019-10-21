 Туманное покрывало над франкфуртскими небоскребами (фото) | Кадр дня | DW | 03.11.2019

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Кадр за кадром

Туманное покрывало над франкфуртскими небоскребами (фото)

Во Франкфурте-на-Майне насчитывается более трех десятков небоскребов, но на этой фотографии из тумана выглядывают лишь самые высокие.

Франкфурт-на-Майне

Кронберг • Эта фотография была сделана в городе Кронберг в предгорьях Таунуса, откуда открывается такой вид на Франкфурт-на-Майне. Над туманным покрывалом заметно возвышаются лишь верхушки 300-метрового здания Commerzbank Tower и 256-метровой "Ярмарочной башни" - Messeturm, а также заметны огни на крышах еще нескольких зданий.

Смотрите также:
Франкфурт-на-Майне в миниатюре

  • Франкфурт

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Франкфурт-на-Майне - финансовая столица Германии. В народе он прозван Банкфуртом или Майнхэттеном. Большое видится на расстоянии, как здесь на фотографии. Этой осенью у гостей и жителей города появится новая возможность взглянуть на него со стороны. Экспозиция Исторического музея Франкфурта (Historisches Museum Frankfurt) пополнится необычным городским макетом.

  • Макет Франкфурта

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Для создания этого макета использовались подручные материалы и разные вещи - вплоть до ершиков для унитаза, ставших деревьями. Старый мобильник превратился в высотку. Небоскреб чуть левее сложен из игровых фишек. Новое здание штаб-квартиры Европейского центрального банка, которого здесь не видно - оно находится в другой части города, сделали прозрачным и заполнили конфетти из купюр.

  • Скрудж МакДак

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Общая площадь макета - 70 квадратных метров. Без дерева и картона, из которых обычно строят такие модели, конечно, не обошлось, однако на каждом углу зрителей поджидают неожиданности и своеобразные ребусы. Что в центре Франкфурта-на-Майне делает Скрудж МакДак, вполне понятно, но по поводу барсука на следующем снимке могут возникнуть вопросы.

  • Барсук

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Барсук расположился не в зоопарке, как можно было бы подумать, а посреди банковского квартала на месте Франкфуртской биржи, прогнав куда-то знаменитых быка и медведя - бронзовые фигуры которых в полный рост установлены на реальной Биржевой площади. Бык и медведь, как известно, символизируют торговцев, играющих на повышение или понижение курсов акций.

  • DAX

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Автор макета решил обыграть похожие на слух слова - DAX и Dachs, то есть название немецкого биржевого индекса и немецкого барсука. За всем этим стоит художник Герман Хелле из Нидерландов, выполнивший заказ для нового музейного здания, возведенного на площади - Рёмерберг. Макет станет частью постоянной экспозиции "Франкфурт сейчас!" ("Frankfurt jetzt!").

  • Макет Франкфурта

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Рёмерберг - главная площадь Франкфурта. Здесь находится ратуша Рёмер - один из главных архитектурных символов Франкфурта и типичный мотив для открыток и сувениров, например, этой тарелки, пригодившейся для макета.

  • Рёмер

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Старая ратуша Рёмер на протяжении столетий была местом избрания и коронации немецких императоров. В Средние века эта площадь считалась одной из самых красивых во всей Священной Римской империи германской нации и была место проведения многолюдных праздников.

  • Макет Франкфурта

    Макет Франкфурта-на-Майне

    На новом макете Франкфурта показаны не только главные достопримечательности города. Здесь также обозначены места, в которые турист может ступить ногой, но вряд ли захочет. Эта мышеловка установлена на месте городской тюрьмы номер четыре в районе Пройнгесхайм.

  • Тюрьма во Франкфурте

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Так она выглядит на самом деле, но задерживаться здесь долго не будем, а лучше отправимся посмотреть на самолеты во Франкфуртский аэропорт - крупнейший в Германии.

  • Аэропорт

    Макет Франкфурта-на-Майне

    В прошлом году международной аэропорт Франкфурта-на-Майне обслужил более 60 миллионов пассажиров, а также отметил свое 80-летие.

  • Макет Франкфурта

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Открытие экспозиции в новом здании Исторического музея Франкфурта, частью которой станет этот макет, состоится в октябре 2017 года.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотровые площадки на немецких телебашнях

  • Берлинская телевизионная башня на площади Александерплац

    Немецкие телевышки

    Первая десятка + бонус

    В Германии насчитывается почти 80 теле- и коммуникационных башен высотой более 150 метров. Смотровые площадки сейчас работают лишь на семи. Раньше было больше, но несколько закрыли - в основном, из-за нерентабельности. Представляем десятку самых высоких немецких телебашен плюс в качестве бонуса - еще те, на которые можно подняться. О существовании некоторых из них вы вряд ли подозревали!

  • Берлинская телевизионная башня на площади Александерплац

    Немецкие телевышки

    Берлин

    1. Берлинская телебашня (Berliner Fernsehturm). Год постройки: 1968. Высота: 368 метров. Ресторан (208 метров) и смотровую площадку (204 метра) ежегодно посещает более миллиона человек.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкие телевышки

    Франкфурт-на-Майне

    2. Европейская башня - Европатурм (Europaturm). Год постройки: 1979. Высота: 337,5 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Нюрнберг

    Немецкие телевышки

    Нюрнберг

    Нюрнбергская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Nürnberg). Год постройки: 1980. Высота: 292,8 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Мюнхен

    Немецкие телевышки

    Мюнхен

    4. Олимпийская вышка - Олимпиатурм (Olympiaturm). Год постройки: 1968. Высота 291,3 метра. Ресторан (182 метра) и смотровую площадку (185 метров) ежегодно посещает более 800 тысяч человек.

  • Ганновер

    Немецкие телевышки

    Ганновер

    5. Ганноверская телебашня - Телемакс (Telemax). Год постройки: 1992. Высота: 282,2 метра. Смотровая площадка (185 метров) используется только для проведения мероприятий.

  • Гамбург

    Немецкие телевышки

    Гамбург

    6. Башня Генриха Герца (Heinrich-Hertz-Turm). Год постройки: 1968. Высота: 279,2 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Кельн

    Немецкие телевышки

    Кельн

    7. Кельнская телебашня - Колониус (Colonius). Год постройки: 1981. Высота: 266 метров. Смотровая площадка закрыта, но городские власти сейчас начали рассматривать и просчитывать варианты открытия.

  • Кобленц

    Немецкие телевышки

    Кобленц

    8. Коммуникационная вышка около Кобленца (Fernmeldeturm Koblenz). Год постройки: 1976. Высота 260,7 метра. Смотровая площадка отсутствует.

  • Дрезден

    Немецкие телевышки

    Дрезден

    9. Дрезденская телевизионная башня (Fernsehturm Dresden). Год постройки: 1969. Высота: 252 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Дюссельдорф

    Немецкие телевышки

    Дюссельдорф

    10. Телевышка в Дюссельдорфе - Рейнская башня (Rheinturm). Год постройки: 1982. Высота: 240,5 метра. Смотровую площадку (166 метров), кафе (170 метров) и ресторан (175 метров) ежегодно посещает 300 тысяч человек. Далее переходим сразу к номеру пятнадцать в списке самых высоких телевышек Германии и трем другим немецким башням со смотровыми площадками.

  • Мангейм

    Немецкие телевышки

    Мангейм

    ... 15. Мангеймская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Mannheim). Год постройки: 1975. Высота: 217,8 метра. Смотровую площадку (121 метр) и ресторан (125 метров) ежегодно посещает около 70 тысяч человек.

  • Штутгарт

    Немецкие телевышки

    Штутгарт

    16. Штутгартская телебашня (Stuttgarter Fernsehturm). Год постройки: 1955. Высота: 216,6 метра. Смотровые площадки (150 метров, 152 метра) и ресторан (147 метров) ежегодно посещает около 300 тысяч человек.

  • Дортмунд

    Немецкие телевышки

    Дортмунд

    ... 18. Дортмундская телебашня - Флориантурм (Florianturm). Год постройки: 1959. Высота: 208,6 метра. Смотровые площадки находятся на высоте 142 метра и 145 метров. Ресторан закрыт.

  • Бунгсберг

    Немецкие телевышки

    Гора Бунгсберг

    ... 30. Телевизионная башня на горе Бунгсберг (Шлезвиг-Гольштейн). Год постройки: 1977. Высота: 179 метров. Смотровая площадка находится на высоте 40 метров. P.S. Смотровые площадки в Германии есть, конечно, не только на телебашнях - например, в Кельне можно подняться на Южную башню собора, а в Берлине - на купол Рейхстага, но эта - тема для следующей галереи.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Макет Франкфурта-на-Майне  

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Немецкий Дед Мороз на небоскребе в Берлине  

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