Трудоспособное население ФРГ к 2035 году существенно сократится

Без миграции рынок рабочей силы Германии к 2035 году может сократиться на 9 миллионов человек. Такие выводы содержатся в сообщении, распространенном в четверг, 27 июня, Федеральным статистическим ведомством в Висбадене. В 2018 году в ФРГ насчитывалось почти 52 миллиона трудоспособных лиц в возрасте от 20 до 66 лет. Однако более чем половине немцев в этой возрастной категории 45 лет или больше.

Поколение так называемых "бэби-бумеров", родившихся в 1950-1960-е годы, играют в этом вопросе решающую роль. После того, как люди, рожденные в эти годы, постепенно закончат профессиональные карьеры, рынок рабочей силы существенно сократится. С учетом мигрантов положение выглядит не настолько драматично, полагают статистики. Однако даже в случае с высокой средней иммиграцией в 311 000 человек в год Германия к 2035 году столкнется с уменьшением рабочей силы на 4,4 миллиона человек. При "умеренной" иммиграции, в среднем 221 000 человек в год, этот показатель составит к тому же 2035 году 5,4 миллиона человек.

В конце 2018 года общая численность населения Германии впервые выросла до 83 миллионов, что стало национальным рекордом. В то же время число смертей превысило число рождений на 167 000 - дефицит рождаемости оказался больше, чем в 2017 году. Доля иностранцев в стране составила 10,1 миллиона человек (плюс 4,2% по сравнению с предыдущим годом). Около 72,9 миллиона человек обладают немецким гражданством, что на 0,3 процента меньше, чем в 2017 году.

Иммиграция в Германию происходит в основном из других европейских стран, в частности, из Румынии, Польши, Болгарии и западных Балкан. Однако в будущем, по данным Федерального статистического управления, в Германию приедет меньше иммигрантов из Восточной и Южной Европы, поскольку население там также стареет и, следовательно, меньше людей уезжает за границу.

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