Трудности взаимопонимания: немцы и россияне говорят о свободе и демократии

Приглушается свет. Затихают голоса. Свободных мест нет. В кафе Tumult во Франкфурте-на-Майне проходит третий немецко-русский “демоСлэм” (demoSlam). Шесть молодых людей из Германии и России обсуждают свое понимание демократии в необычном формате. Его придумала культуролог Евгения Сайко.

“Полагаю, что этот инновативный проект заслуживает большого внимания публики. МИД Германии поддерживает такие проекты, объединяющие гражданское общество”, - так поприветствовал собравшихся 25 февраля Дирк Визе (Dirk Wiese), уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ. Особо важен поиск взаимопонимания для молодежи, пробующей “навести мосты в эти непростые для отношений между Германией и Россией времена”.

В отличие от научного и поэтического слэма, во Франкфурте нет никакого конкурса: темы презентаций согласованы заранее, победителя не выбирают. В чем же новизна?

Формат дискуссии

Родившийся в Берлине в 2010 году формат Science Slam - “научного слэма” вполне прижился на российской почве. “Молодые ученые представляют свои исследования там, где их не ожидают увидеть, в ночном клубе или баре”, - рассказывает в беседе с DW Евгения Сайко. Уже шесть лет она организует российский Science Slam - своеобразный конкурс презентаций о современной науке, где победителя определяет публика. Сложные вещи ученые объясняют простым языком, да еще и с юмором. “Как-то я подумала, а можно ли эти презентационные техники использовать и для общественно-культурного диалога на острые темы?” Проект Сайко одобрил немецкий фонд Hertie-Stiftung. В 2018 году, при поддержке МИД ФРГ и “Ельцин-центра”, два “демоСлэма” прошли в Екатеринбурге и Дрездене.

Евгения Сайко

Для слэмеров есть возрастное ограничение - 28 лет. А вот цензурных рамок организаторы не ставят. “В последнее время, когда немцы и россияне начинают говорить о своих ценностях, мы либо ругаемся, либо избегаем острых углов, часто вкладываем разный смысл, например, в такие понятия, как демократия или толерантность”, - говорит Сайко. Прежде чем вступать в диалог, важно разобраться в терминах.

Слэму предшествует “воркшоп взаимопонимания”. За закрытыми дверями участники выясняют, в чем они их взгляды сходятся, где они противоположны. Выбирают самые спорные понятия, формируют пары, готовят мультимедийные презентации. Наконец, приходит время для отрепетированных парных презентаций, а потом самое интересное - свободная дискуссия с публикой. И вот ее ход заранее предсказать нельзя.

Свобода, свобода слова, патриотизм

Для слэма во Франкфурте были выбраны три темы: свобода, свобода слова и патриотизм. 25-летний активист Социал-демократической партии Германии Максимилиан Бунзе (Maximilian Bunse) рассказывает, что в России не смог залогиниться в (заблокированную с 2016 года Роскомнадзором. - Ред.) соцсеть Linkedin, в ответ студент-лингвист Ренат Хазиев показывает слайд со скриншотом страницы “В контакте”: в Германии оказались заблокированными его музыкальные записи из-за проблем с правообладателями. Ограничение свободы или разница в законодательстве? В России Макс так часто проходил через рамки металлоискателя, что чувствовал постоянное наблюдение за собой. Публичное пространство для него - это место свободы. Зато Ренат Хазиев не испытывает дискомфорта от такого контроля, по его словам, самое свободное место - частная квартира: лишь в четырех стенах россиянин чувствует себя независимо.

Иногда возникало ощущение, что участники слишком спелись и между ними почти нет противоречий. Изучающая в Гамбурге медиаведение Йоханна Ферхёфен (Johanna Ferhoefen) и журналистка российского государственного агентства “Спутник” Александра Конкина почти не дискутировали, в один голос утверждая, что непродуктивно навешивать друг на друга ярлыки заранее, не услышав чужое мнение. Это звучало красиво, но во время дискуссии было заметно, что от некоторых вопросов из зала слэмеры уклоняются, чтобы случайно не задеть нервы собеседника.

Йоханна Ферхёфен и Александра Конкина отвечают на вопросы ведущего Морица Гатмана

Самой острой была третья часть слэма. 25-летний Феликс Блатт (Felix Blatt), изучавший в Москве политологию, связывает патриотизм с национализмом, считает крайне важным не забывать о темных страницах истории Германии и временах национал-социализма. А 20-летний студент из Хабаровска Александр Валков заявил, что в России старшее поколение вспоминает с ностальгией о временах СССР, а молодежь с удовольствием поет государственный гимн. На вопрос корреспондента DW, а как же быть с темными страницами советской истории, со временем сталинских репрессий, и не лишит ли самокритичности “слепой патриотизм”, ему не удалось подобрать четкого ответа.



“Допустить другую точку зрения”

“Этот формат я задумывала как попытку уйти от чисто политического дискурса к тому, что в повседневной жизни волнует каждого из нас”, - поясняет Евгения Сайко. Важна готовность допустить другую точку зрения, уверена культуролог. На “демоСлэме” высказывались самые разные мнения и возникла позитивная атмосфера, в чем немалая заслуга модератора, немецкого журналиста Морица Гатмана (Moritz Gathmann). Новый формат кажется ему весьма интересным. “На дискуссиях, посвященных России, честно говоря, можно заранее предсказать, кто что скажет”, - говорит он. А участники слэма не представляют свою страну, как в спортивной команде - каждый из них говорит за себя.

Следующий “демоСлэм” состоится в мае в России. У организаторов и участников есть время и возможности для развития такого формата, который позволил бы в поиске взаимопонимания не забыть о реальных проблемах.

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