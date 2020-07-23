Трубоукладчики "Северного потока - 2" не могут приступить к работам из-за трески

Российские трудоукладчики уже два месяца не могут возобновить в датских водах строительство газопровода "Северный поток - 2", который призван связать РФ и Германию. В качестве причины назвается нерест трески. В этой связи датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, передала телерадиокомпания NDR. Как уточнила в пятницу, 24 июля, газета Die Neue Zürcher Zeitung, возобновиться они могут только после окончания этого периода - ориентировочно, в сентябре.

Российский трубоукладчик "Академик Черский" прибыл из Находки в германский порт Мукран на острове Рюген еще в мае. В связи с тем, что работы ведутся в районе, где во время Второй мировой войны было затоплено множество боеприпасов, судну требовалось особое разрешение, поскольку работы возможны лишь со стоянкой на якоре. В начале июля власти Дании одобрили завершение проекта с якорным позиционированием, однако приступить к прокладке "Академик Черский" не смог - на этот раз по природоохранным соображениям.

Второй трубоукладчик "Фортуна", которому Дания разрешила достраивать "Северный поток - 2", 9 июля ушел под загрузку в германский порт Росток (земля Мекленбург - Передняя Померания). Через датские воды к юго-востоку от острова Борнхольм должны быть проложены последние 120 км газпровода.

Госсекретарь США Помпео провел переговоры с премьером Дании

При этом NDR напоминает, что 22 июля премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава МИД Еппе Куфуд приняли в Копенгагене посетившего страну с визитом госсекретаря США Майкла Помпео. В ходе переговоров глава американской дипломатии еще раз предостерег европейские компании от помощи РФ в завершении строительства трубопровода и обсудил со своими датскими коллегами проблемы энергетической безопасности и сотрудничества в Арктике.

Ранее, 15 июля, лава американского внешнеполитического ведомства предупредил, что участники проекта по строительству "Северного потока - 2" подпадут под закон CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" от 2017 года. "Это ясное предупреждение предприятиям: выходите из проекта, либо рискуйте получить неприятные последствия", - подчеркнул Помпео.

Сенат США 23 июля одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год. В нем, в частности, предусмотрено введение новых рестрикций. Между тем Россия раскритиковала угрозу Вашингтона, назвав ее примером политического давления и недобросовестной конкуренции.

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