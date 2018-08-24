 ″Троянская корова″ Герда Му (фото) | Кадр дня | DW | 26.08.2018

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Кадр за кадром

"Троянская корова" Герда Му (фото)

Троянский конь, как известно, был создан из дерева и смог вместить полсотни воинов-данайцев. Внутри этой коровы никто не скрывается, хотя на пару детей внутри места хватит.

Герда Му (Gerda Muh) в Шлезвиг-Гольштейне

Эта деревянная корова впервые появилась невесть откуда весной этого года в одной из деревень немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн. С тех пор она каким-то загадочным образом перемещается из одного места в другое - туда, где проводятся какие-то посиделки под открытым небом или праздники. Имя создателя этого произведения искусства неизвестно, но инициаторы акции хотят с помощью своей "троянской коровы" по кличке Герда Му (Gerda Muh) теснее сблизить и подружить деревенских соседей.

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Музей деревенской жизни в Детмольде. Часть I

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Недвижимость на новом месте

    Первый в Европе музей под открытым небом был основан в 1891 году в Швеции. Самый старый немецкий - через пару лет в Шлезвиге. Сейчас только в Германии их около полутора сотен. Есть, например, археологические музеи, но большинство все-таки посвящено крестьянской жизни. Крупнейший из них находится в Вестфалии - под Детмольдом. Со всего этого региона сюда свезены объекты… исторической недвижимости.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Маяки сельских просторов

    Все дороги в этом музее ведут к мельницам - маякам сельских просторов. Ведут мимо крестьянских подворий, часовен, пекарен и лавок с колониальными товарами, сеновалов, фруктовых садов, огородов, загонов с овцами, лошадьми, коровами, козами, свиньями. Мимо гордых вестфальских гусей и суетливых кур. Мы их увидим. Многие породы - старые, редкие, некоторые - под угрозой вымирания.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    По состоянию на 1900 год...

    Площадь музея - сто футбольных полей! Здесь можно провести несколько дней, не заметив, как пролетело время. На этом пространстве оно просто остановилось. В большинстве уголков - на рубеже XIX и XX веков, в некоторых - даже на целое столетие раньше… Вот жилище поденщиков с каменным фасадом, фахверковые пекарня и амбар, крестьянский дом со стойлом, женский приют - пять построек из 115.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    ''Немецкая мельница''

    Глаза разбегаются, но с чего-то надо начинать. Козловая ветряная мельница (Bockwindmühle) издали кажется избушкой на курьих ножках. Первые упоминания о такой конструкции датированы XIII веком. Эту построили в 1812 году. В Детмольд перевезли 30 лет назад. Она до сих пор исправно производит муку для музейной пекарни - из зерна, выращенного здесь же - без химии, прадедовскими методами.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Когда пришел Наполеон

    Монополия - дело доходное… Испокон веков и до прихода французов с их революционными идеями сельские мельницы принадлежали феодалам. Они сдавали их внаем. Наполеоновские времена принесли свободу ремесел - начался мельничный бум. Козловые мельницы были дешевле, инвестиции оправдывались быстрее, чем при строительстве голландских - колпачных. Kappenwindmühle из Миндена 1789 года с двумя жерновами.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Чужие среди своих

    Козловые ветряные мельницы - менее производительные, рассчитаны на один жернов. Мельницы - места загадочные, часто упоминающиеся в сказках. Мельники - персонажи хитрые. В реальной жизни не заслуживающие доверия, но без них не обойтись. Долгое время им не разрешалось создавать свои гильдии. Их работу невозможно проконтролировать - вес зерна не совпадал с весом муки на выходе, что понятно, но...

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Ловкость рук, или Нет муки без пыли

    Ухищрениям мельников немецкий язык обязан выражением "etwas abstauben" - "собрать пыль", то есть что-то присвоить, стащить, воспользовавшись ситуацией. На некоторых мельницах в виде пыли во время помола оседало подозрительно много муки. Дополнительную пыль можно было выбить, похлопав по тугим мешкам, ожидавшим отгрузки… Имидж мельников оставлял желать лучшего.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Сколько воде не литься…

    Водяные мельницы (Wassermühlen). Они появились задолго до ветряных. Музейная когда-то стояла под Оснабрюком. Построенная в 1841 году, она работала почти целый век, но не выдержала конкуренции с промышленными, оборудованными новой техникой, несмотря на дополнительно установленный дизельный мотор. Массовое вымирание традиционных мельниц (Mühlensterben) - оборотная сторона индустриализации.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Универсальный привод

    На водяных мельницах не только мололи зерно. На этой, например, также мяли и трепали лен, рубили солому. На других давили масло из семян - подсолнечное, льняное… Их строили, чтобы пилить древесину, шлифовать ножи, приводить в движение тяжелые молоты при кузницах. Из дошедших до наших дней и оставшихся на своих местах многие сейчас превратились в ресторанчики или отели. Мельничная романтика…

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Краеведение по-вестфальски

    Музей в Детмольде состоит из несколько крупных крестьянских подворий - типичных для основных регионов Вестфалии, а также двух целых деревень. Дома и постройки в них подобраны и расположены в соответствии с традиционной структурой таких поселений, хотя и свезены из разных мест. Все сохранено или воссоздано на основе детальных исторических и научных исследований. Никакой бутафории.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Хлеб насущный

    Пекарня - тоже самая настоящая. Она находится в самой крупной музейной группе - "Падерборнской деревне", где собраны дома из восточной части Вестфалии - четыре десятка построек, включая дом пастора и фотоателье. Свежий хлеб продают на бывшем постоялом дворе 1622 года с фахверковым фасадом в стиле везерского ренессанса. Печке в музейной пекарне - сто лет, сложена она из особого огнеупорного камня.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Не проходите мимо

    Этот камень добывали на Рейне под Кёнигсвинтером - в том самом месте около Бонна, где герой сказаний о нибелунгах Зигфрид убил огнедышащего дракона. Символично. Работают по старым рецептам - кроме темного хлеба пекут булочки на соломе, делают сладкие плюшки с корицей, сдобных и съедобных мышей с глазками из изюма. Коммерческие пекарни начали открывать в вестфальских деревнях лишь в XIX веке.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Со своим тестом

    Раньше в каждой крестьянской семье хлеб пекли сами. Мы уже видели домашнюю пекарню одного из крупных хозяйств. Крестьяне с небольших подворий и другие жители деревень пользовались доходными пекарнями (Lohnbäckerei), куда приходили со своим тестом. Такие пекарни появились после наполеоновских реформ. Их открывали зажиточные крестьяне, воспользовавшись новой свободой ремесел.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Крестьянская жизнь

    На "Оснабрюкском подворье", которое мы осмотрим более подробно, пекарня была, конечно же, своя - совмещенная с зерновым складом. Это хозяйство считалось богатым, достаток был нажит многими поколениями. Основное здание, перевезенное в музей из округа Брамше с другими постройками, возвели в 1609 году. О благополучии свидетельствовала высокая острая крыша, украшенная резным шестом.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Под одной крышей

    В этом подворье воссоздали обстановку 1800 года. Скотина и люди жили здесь под одной крышей. Ворота вели с улицы в просторный продольный зал. В нем стояли повозки, лежал корм. Слева - стойла для коров, справа - лошадей. Над ними - настилы с сеном, где спали батраки. Над животными зимой было хотя бы немного теплее. Посреди продольного зала осенью обмолачивали рожь и пшеницу, играли свадьбы…

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Буквой Т

    Между продольным залом со стойлами для скотины и поперечным жилым залом - никакой стены или перегородки. Жилой зал с топившимся по-черному очагом был центром подворья. Дым выходил через отверстия в крыше и отдельно открывавшиеся верхние части дверей. Над потолком коптили мясо и колбасу. Хозяйка, сидя у очага, могла разом наблюдать за скотиной, видеть все входы в дом, контролировать батрачек.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Жилищные условия

    За очагом в отдельной комнате, метра на полтора над уровнем залов, находится спальня хозяев с сундуками, шкафами и колыбелью. Эту часть дома несколько раз перестраивали и расширяли, но она также не имела отдельного отопления. Немного тепла поступало от общего открытого очага. В стене у кровати проделано небольшое окно, через которое крестьянин ночью мог следить за тем, что происходит в доме.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Практично

    В жилом зале с солнечной южной стороны около окна со свинцовым стеклом находилась мойка, а также выполнялись работы, требовавшие хорошего освещения. Посуду сушили в деревянном коробе. Боковая дверь вела напрямую к колодцу и пекарне с амбаром. Все под рукой. Грязная вода из мойки по желобу попадала в корыто на улице. К этому месту регулярно наведывались куры, искавшие остатки еды.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Пекарня и колодец

    Зимой температура внутри даже такого зажиточного подворья была лишь на несколько градусов выше, чем на улице. Сырость, постоянный дым, недостаток дневного света… Уже начинался XIX век, вот-вот грядет индустриализация, но крестьянский быт пока больше напоминал Средневековье. Перемены затронут и деревню, а пока же частыми причинами ранних смертей были простуды и чахотка.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Батрацкая каморка

    С солнечной стороны в каморке, примыкавшей к стойлам, со временем оборудовали комнатушку, в которой спала и выполняла домашние дела батрачка, как правило, незамужняя девушка. Договоры о найме обычно заключались на год - ко Дню Святого Мартина (11 ноября). В батраки часто подавались молодые крестьяне, ожидавшие передачи отцовского хозяйства. Жизнь и самих хозяев, и батраков была не сахар...

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Удобства - во дворе

    Туалет в этом подворье отличается особой монументальностью по сравнению с другими, которые можно увидеть в музее. Их вообще начали оборудовать около деревенских домов в Вестфалии только в XIX веке. До этого нужду справляли в хлеву, на навозные кучи или попросту ходили в кусты. Бань или саун не было. Лицо, руки, ноги мыли регулярно, но "чистые дни" устраивались пару раз в году.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Живые скульптуры

    Трудно поверить, но два века назад вестфальские крестьяне, при всех тяготах жизни, именно так украшали свои огороды - живыми колоннами или другими фигурами из тиса. Зимой они радовали глаз вечнозелеными формами, но был и практический смысл. Твердую древесину тисов использовали для производства оружия - копий, луков, арбалетов. Эти чем-то напоминают ряды пешек, готовых вступить в бой.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    Редкие свиньи

    Если коровы и лошади были в прямом смысле домашними животными, то есть жили с крестьянами под одной крышей, то свиней держали отдельно. Понятно, что из-за сильного запаха, как и овец. Овец в этом хозяйстве было около сотни. В свинарнике - редкая порода, выведенная когда-то в графстве Бентхайм, ныне - округ в Нижней Саксонии. Поросятам - семь дней. Не будем мешать этим новым музейным сотрудникам.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Музей под открытым небом в Детмольде

    В случае пожара

    В каждом доме под рукой была лестница и кожаные ведра. В случае пожара действовать нужно было быстро и решительно, рассчитывая лишь на свои силы. В "Оснабрюкском подворье" все самое ценное, включая семенной материал, хранили в деревянном шкафу на колесах. При пожаре его надлежало выкатить первым. Но такие беды обошли этот дом стороной…

    Автор: Максим Нелюбин


Музей деревенской жизни в Детмольде. Часть II

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    Церковно-приходская школа. Немецкий вариант

    Вестфалия, 1737 год. С виду - просто церквушка, на самом деле - храм науки: деревенская школа-часовня из района Зиген-Виттгенштайн. "Kapellenschulen" - особенность области Зигерланд, где их насчитывалось около сотни. Детей учили грамоте прямо перед алтарем. Пристройка с отдельной комнатой появилась только в XIX веке. В 2001 году школу-часовню перевезли в Детмольд - в Музей под открытым небом.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    Краткое содержание

    Продолжим знакомство с ним. В первой части репортажа были мельницы, булочки из деревенской пекарни, топившееся по-черному крестьянское подворье со спящими поросятами. На очереди - кузница времен Наполеона, гончарная мастерская, трактор Bulldog, дом торговца шнапсом - первого импортера в Вестфалию французского коньяка, а также куры, овцы, гуси, козы и разные лица - действующие и на фасадах.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    Класс в школе-часовне

    В XIX веке с переходом Вестфалии под контроль Пруссии здесь начали строить типовые мини-школы (Zwergschulen). Землю выделял кто-то из богатых членов общины. Сорок детей всех возрастов занимались в одном классе площадью тридцать квадратных метров. "Карликовые школы" существовали до середины XX столетия. Их посещали с первого по восьмой класс. В музее есть и такая - 1837 года из Зоста.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    Весенний день год кормит

    Один из римских пап, алтарь в школе-часовне, Святой Мартин. Именно в День Святого Мартина (Martinstag, 11 ноября) раньше начинался сельский учебный год, длившийся до Пасхи. Остальное время было отдано труду - дети помогали на полях, отвечали за другие работы в крестьянском хозяйстве. Первый княжеский указ о круглогодичном обучении вышел в 1780 году, но выполнят его не скоро, лишь в XIX веке.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    Под одной колокольней

    Проходя мимо музейных полей, отметим, что в школе-часовне помимо уроков регулярно проходили молебны и богослужения, отмечали свадьбы, проводили обряды крещения, но этот храм никогда не использовали для похоронных церемоний. В классной пристройке младшие занимали места на передних партах, старшие сидели ближе к выходу. Девочки - справа, мальчики - слева. В углу - розги образца 1920 года.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    Без воды…

    Падерборнская деревня - самая большая в музее. Здесь собраны постройки из Восточной Вестфалии. На пруду хозяйничают утки. Они то и дело вносят помехи в отражение дома 1608 года, но случаются и моменты полного штиля. Пруд был источником воды для полива, а также на случай пожара. Некоторые удаленные подворья или даже отдельные амбары и вовсе окружали рвом с водой - по вполне понятным причинам.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    Вода и пламень…

    Фурнитура, инвентарь, гвозди, цепи… Почти все металлические предметы в музее - старые или изготовлены здесь на кузнице. Как рассказал один из мастеров, иногда среди посетителей встречаются доктора и профессора металлургического дела. Они задерживаются, заводят беседы, демонстрируя свои знания, или смотрят молча. Бывает, признаются, что в их глазах кузнецы - не ремесленники, а настоящие художники.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    Они куют, приговаривают...

    Эта кузница когда-то стояла у города Хёкстера, входившего еще в Ганзейский союз. Ее открыли в 1777 году. До переезда в музей в 80-х годах прошлого века она принадлежала потомкам первого владельца. Несколько лет назад в ней снимали сцену фильма про походы Наполеона - ковали клинок, хотя, согласно кассовым книгам, здесь обычно производили мирный товар для крестьянских домов и будней.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    Ручная работа

    Из-за повышенной опасности пожаров от разлетавшихся искр кузницы обычно располагались на окраинах, где к тому же до них было легче добираться местным крестьянам и проезжим, чтобы что-то заказать, отремонтировать или подковать коней. Мастера-кузнецы испокон веков играли важную роль в жизни деревенской общины, но в начале XX века начали ощущать конкуренцию. Индустриализация их погубит.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    Готовь сани летом, а телегу зимой…

    И телег, и саней в музее достаточно самых разных, но предмет особой гордости - трактор фирмы Lanz с говорящим названием Bulldog (1926) и двухтактным одноцилиндровым двигателем объемом 11 литров. Всеядный динозавр, питающийся любой горючей жидкостью: от керосина или алкоголя до мазута или буроугольного газового масла. "Трактор-тягач не может быть в меру одноцилиндровым", - считал его конструктор.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    Двадцать лошадей, пятьсот оборотов

    По пути мимо амбара 1576 года отметим, что музейный трактор - на ходу, но его запуск - непростая процедура. Зажигание? Сначала 15 минут паяльной лампой накаливают стержень, вмонтированный в двигатель… Лишь затем в дело вступает коленчатая рукоятка, вставляющаяся в маховик. Для этих и последующих действий необходимо три человека, но, как только трактор завелся, его уже ничем не остановить.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    Лошадиные силы

    Первобытный "Бульдог" представляет исключение в экспозиции, посвященной деревенской жизни до индустриализации. Компанию ему составляет передвижная паровая машина - привод для молотилок. Гаражей на подворьях не было. В стойлах отдыхали живые лошадиные силы. На гербе Вестфалии до сих пор красуется вставший на дыбы белый конь местной породы, сочетающей в себе храбрый характер и мягкий темперамент.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    Гончарная мастерская

    Зимой музей не работает, если не считать дней проведения рождественского рынка. В прохладную осеннюю погоду, после нескольких часов на свежем воздухе тепло печки в гончарной мастерской кажется просто райским. В ведрах греется вода, чтобы замешивать глину. На гончарный круг через небольшое окошко падает солнечный свет. Кусок вязкой коричневой массы на глазах принимает облик и подобие кувшина…

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    Живые традиции

    Мастерскую построили в 1828 году под Оснабрюком. В те времена он был важным региональным центром гончарного дела. Семейные ремесленные традиции ее владельцы передавали из поколения в поколение до 1949 года. К моменту закрытия она была одной из последних таких мастерских в северной части Германии. В музее восстановлен полный цикл производства посуды, горшков, игрушек…

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    Статистика

    Согласно архивным записям, в первой половине XIX века восемь мастерских региона производили 46 тысяч гончарных изделий в год. Печи для обжига разводили не чаще одного раза в месяц, а то и раз в три-четыре. Процесс занимал до 40 часов при температуре 900 градусов, на что требовалось около кубометра сухого дерева. 15 процентов продукции при этом раскалывалось или трескалось.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    В крестьянский полдник

    Посуда - посудой, но почти в каждом доме на кухне можно встретить стойку с деревянными досками. Их использовали, чтобы перекусить, например, между обедом и ужином, то есть для полдника (Brotzeit). К хлебу полагался сыр, окорок, соленый огурчик, яйцо. Кухни в музейных домах встречаются разные. Бедные, богатые... В доме важного чиновника над очагом висит такая монументальная картина.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    Музею - время, обеду - час

    Утолить голод можно во вполне аутентичной обстановке "Белого коня". Трактир "Im Weißen Ross" ведет свою историю с 1848 года, а бюргерский дом, в котором его тогда открыли, был построен в 1698 году. Помимо резных голов на фасадах внимание привлекают двухэтажные репрезентативные эркеры, украшенные узорами с тюльпанами - цветами, начинавшими свое победное шествие по европейскому континенту.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    ''Домик с сердечком''

    "Herzhäuschen" на Минденском подворье. Само подворье построено в 1673 году, но туалеты стали появляться в сельской местности лишь в середине XIX века. Они были признаком явного прогресса в области санитарии и гигиены. Исчезли также быстро, как и появились, пав жертвой водопровода и канализации. Ради полноты музейной картины этот экспонат пришлось реконструировать - восстановить по фотографиям.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    ''Шесть соток''

    Почти у каждого подворья посетителей встречают домашние животные, явно чувствующие себя здесь хозяевами. Традиционные и редкие породы. Рядом в огородах, обустроенных по старым планам и правилам, помимо привычных культур вроде морковки и свеклы растут овощи, салаты, кухонные травы и злаки, современным потребителям малоизвестные. Каждый клочок земли используется с максимальной эффективностью.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    Глобальная деревня

    Даже на фоне других затейливых фасадов в музее особо выделяется бюргерский дом 1730 года с резными воротами в стиле рококо (1775), стоявший раньше около церкви в Гютерсло. Городские права это вестфальское поселение получило в 1825 году, а на момент строительства дома Гютерсло был большой деревней. Сейчас в городе находится штаб-квартира Bertelsmann AG - одного из ведущих медиа-концернов в мире.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    Нет худа без добра

    Жилой дом с помещениями для торговли на первом этаже почти двести лет принадлежал уважаемой в этом поселении купеческой семье Хофбауэр, владевшей винокурней и лавкой. Склад располагался здесь же в подвале. В прошлом веке в доме находился краеведческий музей, позже - городской загс. В 1971 году историческое здание перевезли в Детмольд, иначе бы его снесли, чтобы расширить улицу.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    Мартин Лютер

    Производство алкоголя и торговля спиртным испокон веков были предприятиями выгодными. Это видно по интерьеру. Мебель работы лучших мастеров, достойная украсить любой знатный дом, дорогой фарфор и столовые приборы, клавесин, лампы, люстры. Уже на входе подчеркивается принадлежность к протестантской церкви. Покупателей, посетителей и партнеров встречает портрет Лютера в раме над зеркалом.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    Зеленый змей

    Рецепты, по которым готовили алкогольные напитки, держались в строгом секрете. Вишневые и малиновые наливки, апельсиновая настойка, мятный и ванильный ликеры… Производство расширялось, постепенно предприятие стало одним из самых крупных в регионе. Владельцы также занимались импортом. Именно они первыми в Вестфалии в 1899 году предложили своим клиентам французский коньяк.

  • Детмольд, Музей под открытым небом. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Во кузнице молодые кузнецы

    Бог в помощь

    По усам текло, а в рот не попало… Покидая музей, задержимся у придорожной часовенки 1697 года, стоявшей раньше около одного из крестьянских подворий. В католических районах Вестфалии они встречаются часто, как и распятия, кресты, изображения святых на небольших каменных постаментах или в нишах на фасадах домов. Их устанавливали для демонстрации веры и в благодарность за услышанные молитвы.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Русская деревня Александровка в Потсдаме

Для кого построили эти деревянные дома и каменную церковь, словно перенесенные в Германию из-под Петербурга, Москвы или Твери?  

Немецкий музей деревенской жизни

Ежегодно в Музей под открытым небом в Коммерне приезжает более 200 тысяч посетителей. Он посвящен крестьянской жизни в прусской Рейнской провинции.  

Как в Восточной Германии спасают деревенские церкви

Эта фотография была сделана в деревне Бибов в восточногерманской федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.  

Самые фотогеничные поросята Германии

Немецкие фермеры твитят за рулем трактора и показывают в Facebook, как кормить поросят с помощью iPhone. Они используют соцсети для рекламы себя и своей профессии.  

Немецкий фермер вспахал сердце для возлюбленной

Это сердце и надпись "А+М" появились на поле под Эттенхаймом в Баден-Вюртемберге.  

10 причин любить Шлезвиг-Гольштейн

Здесь можно почувствовать себя викингом, повстречать индейца Виннету, увидеть памятники ганзейской истории, отдохнуть в пляжной корзине и попробовать вкусное терпкое пиво.  

Музей под открытым небом в Детмольде  

Во кузнице молодые кузнецы  

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