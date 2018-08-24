"Троянская корова" Герда Му (фото)

Троянский конь, как известно, был создан из дерева и смог вместить полсотни воинов-данайцев. Внутри этой коровы никто не скрывается, хотя на пару детей внутри места хватит.
Эта деревянная корова впервые появилась невесть откуда весной этого года в одной из деревень немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн. С тех пор она каким-то загадочным образом перемещается из одного места в другое - туда, где проводятся какие-то посиделки под открытым небом или праздники. Имя создателя этого произведения искусства неизвестно, но инициаторы акции хотят с помощью своей "троянской коровы" по кличке Герда Му (Gerda Muh) теснее сблизить и подружить деревенских соседей.
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