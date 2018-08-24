"Троянская корова" Герда Му (фото)

Во кузнице молодые кузнецы

Бог в помощь

По усам текло, а в рот не попало… Покидая музей, задержимся у придорожной часовенки 1697 года, стоявшей раньше около одного из крестьянских подворий. В католических районах Вестфалии они встречаются часто, как и распятия, кресты, изображения святых на небольших каменных постаментах или в нишах на фасадах домов. Их устанавливали для демонстрации веры и в благодарность за услышанные молитвы.

Автор: Максим Нелюбин