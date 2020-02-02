Троих эвакуированных РФ из Уханя перевели на стационар

Три человека из числа тех, что были эвакуированы Россией из китайского города Уханя из-за вспышки коронавируса, переведены на стационарное наблюдение в инфекционную больницу. Эту информацию подтвердили журналистам на брифинге в четверг, 6 февраля, начальник управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо и директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

По словам Куликовой, речь идет о двух гражданах РФ - молодом человеке и девушке, у которых на данный момент не зафиксирована высокая температура, - а также одном иностранце, гражданство которого она называть отказалась, упомянув лишь, что у него был диагностирован абстинентный синдром.

По данным главы департамента здравоохранения Тюменской области, ни у одного из них нет симптомов коронавируса. Ранее о переводе трех человек, эвакуированных из Уханя, на стационарное наблюдение сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Почему эвакуированных их Уханя разместили в Тюменской области

Отвечая на вопрос DW, почему для размещения эвакуированных россиян была выбрана именно Тюменская область, Галина Шарухо сообщила, что не знает, почему для этого был выбран именно центр "Градостроитель". При этом она подчеркнула, что в нем, однако, были созданы все необходимые условия для находящихся на карантине пациентов, "потому что этот центр проектировался и строился в свое время как противотуберкулезный санаторий".

"Во-первых, это отдаление от города. Во-вторых, это автономная система канализации, это отдельная скважина, это прекрасный пищеблок с цеховым делением и прачечная, выполненная по всем требованиям СанПиН (санитарно-эпидемиологические требования и нормативы. - Ред.)", - отметила она, добавив, что все это, а также "очень высокие технологии, если брать медицинскую составляющую", и создают "очень хорошую систему для биологической безопасности".

В свою очередь Инна Куликова указала, что при выборе места размещения эвакуированных из Китая россиян определяющую роль сыграли возможности обеспечить необходимые условия карантина для пациентов. "Выбирали возможности и способности медицинской системы обеспечить медицинское сопровождение в условиях карантина и посчитали, что специалисты Тюменской области и города Тюмени способны такие условия обеспечить", - отметила она.

Эвакуация россиян из Уханя из-за коронавируса

В связи со вспышкой коронавируса Россия вывезла из Уханя 144 человека. Они прибыли в Тюмень 5 февраля. По данным Инны Куликовой, среди эвакуированных находятся также граждане 16 иностранных государств, в том числе Беларуси, Армении, Казахстана и Таджикистана.

Прибывшие из Уханя размещены на территории центра "Градостроитель" в двух блоках - для тех, кто прибыл из Уханя, и тех, кого эвакуировали из провинции Хубэй.

Среди находящихся на карантине в центре "Градостроитель" - четыре ребенка, в том числе младенец в возрасте 7 месяцев. Все дети - российские граждане.

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