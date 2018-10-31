 Трое полицейских в Башкирии задержаны за изнасилование коллеги | Новости из Германии о России | DW | 31.10.2018

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Россия

Трое полицейских в Башкирии задержаны за изнасилование коллеги

Три сотрудника полиции заподозрены в изнасиловании 23-летней женщины-дознавателя отдела МВД РФ по Уфимскому району. Против задержанных возбуждено уголовное дело.

Полицейский автомобиль (фото из архива)

Три сотрудника полиции в Уфе задержаны по подозрению в изнасиловании своей коллеги, сообщает в среду, 31 октября, управление Следственного комитета РФ по республике Башкортостан.

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Сообщается, что 23-летняя девушка подверглась нападению коллег в ночь на 30 октября в здании отдела МВД России по Уфимскому району. Пострадавшая является дознавателем отдела. Следственный отдел возбудил против всех троих задержанных уголовное дело.

По данным издания "Коммерсант-Уфа", задержаны начальник отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев, начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук. Сообщается, что перед совершением преступления они употребляли алкоголь.

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    Автор: Никита Баталов


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