 Трое африканцев на Мальте обвинены в терроризме | Новости из Германии о Европе | DW | 30.03.2019

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Европа

Трое африканцев на Мальте обвинены в терроризме

За захват судна с мигрантами, следовавшего в Ливию, трое жителей африканского континента могут быть приговорены на Мальте к тридцати годам тюремного заключения.

Одного из обвиняемых ведут в суд

Одного из обвиняемых ведут в суд

Трем африканцам, которые захватили следовавшее к берегам Ливии судно с мигрантами  и вынудили команду изменить направление, предъявлено обвинение в терроризме. Гражданам Гвинеи и Кот-д'Ивуара грозит до тридцати лет тюремного заключения, сообщает в субботу, 30 марта, агентство AFP. Все трое были арестованы после того как бойцы спецназа мальтийских военно-морские силы 28 марта высадились на борт судна с беженцами в открытом море, вернули контроль над кораблем и доставили его к берегам Валетты.

Танкер Elhiblu I, курсирующий под флагом островного государства Палау, во вторник, 26 марта, принял на борт более ста терпевших кораблекрушение беженцев неподалеку от побережья Ливии и взял курс в территориальные воды этой страны. В шести морских милях от Триполи танкер внезапно поменял курс и пошел на север, капитан отправил сигнал тревоги.

Предположительной целью "беженцев-террористов" стала Мальта, но власти страны заявили, что не намерены принимать мигрантов.

Контекст

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Многие беженцы, спасенные в Средиземном море, в последние месяцы пытаются всеми силами избежать возвращения в Ливию. Заместитель генерального секретаря ООН Эндрю Гилмор в конце марта выразил озабоченность тем, что в Ливии мигранты становятся объектами пыток и насилия.

О прекращении военно-морской операции "София" у берегов Ливии, организованной для борьбы с контрабандистами и спасения беженцев, Евросоюз объявил 26 марта. Поскольку страны - члены ЕС не смогли договориться о новой системе распределения спасенных в Средиземном море мигрантов, впредь наблюдение за деятельностью сетей проводников нелегальных мигрантов в рамках миссии "София" будет производиться лишь с воздуха. При этом обучение сотрудников ливийской береговой охраны будет продолжено.

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