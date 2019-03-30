Трое африканцев на Мальте обвинены в терроризме

Трем африканцам, которые захватили следовавшее к берегам Ливии судно с мигрантами и вынудили команду изменить направление, предъявлено обвинение в терроризме. Гражданам Гвинеи и Кот-д'Ивуара грозит до тридцати лет тюремного заключения, сообщает в субботу, 30 марта, агентство AFP. Все трое были арестованы после того как бойцы спецназа мальтийских военно-морские силы 28 марта высадились на борт судна с беженцами в открытом море, вернули контроль над кораблем и доставили его к берегам Валетты.

Танкер Elhiblu I, курсирующий под флагом островного государства Палау, во вторник, 26 марта, принял на борт более ста терпевших кораблекрушение беженцев неподалеку от побережья Ливии и взял курс в территориальные воды этой страны. В шести морских милях от Триполи танкер внезапно поменял курс и пошел на север, капитан отправил сигнал тревоги.

Предположительной целью "беженцев-террористов" стала Мальта, но власти страны заявили, что не намерены принимать мигрантов.

Многие беженцы, спасенные в Средиземном море, в последние месяцы пытаются всеми силами избежать возвращения в Ливию. Заместитель генерального секретаря ООН Эндрю Гилмор в конце марта выразил озабоченность тем, что в Ливии мигранты становятся объектами пыток и насилия.

О прекращении военно-морской операции "София" у берегов Ливии, организованной для борьбы с контрабандистами и спасения беженцев, Евросоюз объявил 26 марта. Поскольку страны - члены ЕС не смогли договориться о новой системе распределения спасенных в Средиземном море мигрантов, впредь наблюдение за деятельностью сетей проводников нелегальных мигрантов в рамках миссии "София" будет производиться лишь с воздуха. При этом обучение сотрудников ливийской береговой охраны будет продолжено.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море "Вопиющий случай" Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На волосок от смерти Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Как работают спасатели-добровольцы Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Взгляд в даль и терпеливое ожидание Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Оставленные умирать Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На пути в Испанию Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно. Автор: Нермин Исмаил

