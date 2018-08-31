Три четверти немцев видят угрозу демократии в правых экстремистах

Три четверти жителей Германии видят в правых экстремистах угрозу демократическому строю. Об этом свидетельствуют результаты опроса Politbarometer, опубликованные телеканалом ZDF в пятницу, 31 августа, после беспорядков в немецком Хемнице. Как следует из результатов, "большую" или "очень большую" опасность в деятельности и высказываниях правых экстремистов видят 76 процентов участников опроса. А 23 процента не видят в этом опасности.

При этом среди сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) картина почти обратная: 34 процента видят подобную опасность, 65 - не видят ее.

Если бы выборы были в ближайшее воскресенье

Если бы в ближайшее воскресенье проходили парламентские выборы, АдГ получила бы 17 процентов голосов, что на 1 процент больше, чем в предыдущем опросе. Это -лучший результат правых популистов в рамках исследований Politbarometer. На выборах в бундестаг в 2017 году АдГ набрала 12,6 процента голосов.

Результат консервативного блока ХДС/ХСС по сравнению с предыдущим опросом не изменился - 31 процент. СДПГ также сохранила свой прежний результат - 18 процентов. "Союз 90/Зеленые" и Левая партия потеряли по одному пункту и получили соответственно 14 и 8 процентов. На прежнем уровне в 8 процентов осталась либеральная СвДП.

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