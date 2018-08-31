 Три четверти немцев видят угрозу демократии в правых экстремистах | Новости из Германии о Германии | DW | 31.08.2018

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Германия

Три четверти немцев видят угрозу демократии в правых экстремистах

Опрос показал, что сторонники АдГ не считают правых экстремистов угрозой демократии. Если бы выборы в бундестаг проходили сейчас, АдГ получила бы 17% голосов.

Демонстрация в Хемнице (30 августа 2018 г.)

Демонстрация в Хемнице (30 августа 2018 г.)

Три четверти жителей Германии видят в правых экстремистах угрозу демократическому строю. Об этом свидетельствуют результаты опроса Politbarometer, опубликованные телеканалом ZDF в пятницу, 31 августа, после беспорядков в немецком Хемнице. Как следует из результатов, "большую" или "очень большую" опасность в деятельности и высказываниях правых экстремистов видят 76 процентов участников опроса. А 23 процента не видят в этом опасности.

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При этом среди сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) картина почти обратная: 34 процента видят подобную опасность, 65 - не видят ее.

Если бы выборы были в ближайшее воскресенье

Если бы в ближайшее воскресенье проходили парламентские выборы, АдГ получила бы 17 процентов голосов, что на 1 процент больше, чем в предыдущем опросе. Это -лучший результат правых популистов в рамках исследований Politbarometer. На выборах в бундестаг в 2017 году АдГ набрала 12,6 процента голосов.

Результат консервативного блока ХДС/ХСС по сравнению с предыдущим опросом не изменился - 31 процент. СДПГ также сохранила свой прежний результат - 18 процентов. "Союз 90/Зеленые" и Левая партия потеряли по одному пункту и получили соответственно 14 и 8 процентов. На прежнем уровне в 8 процентов осталась либеральная СвДП.

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    Автор: Ирина Филатова


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