 Три человека ранены в результате стрельбы на базе ВМС США Перл-Харбор | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.12.2019

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Мир

Три человека ранены в результате стрельбы на базе ВМС США Перл-Харбор

Американский военный моряк открыл стрельбу на военной базе Перл-Харбор. Ранены три человека, нападавший застрелился.

База ВМС США Перл-Харбор

База ВМС США Перл-Харбор на Гавайях

Человек, позднее идентифицированный как служащий ВМС США, в среду, 4 декабря, открыл стрельбу на военно-морской базе Перл-Харбор, в результате чего ранения получили три человека. Сам нападавший, одетый, по свидетельству очевидцев, в матросскую униформу, покончил с собой. Трое получивших ранения были гражданскими лицами. База ВМС в связи с инцидентом была закрыта и оцеплена на несколько часов.

Контекст

Синдзо Абэ стал первым за без малого 60 лет японским премьером, приехавшим в Перл-Харбор. Впервые глава правительства Японии примет участие в памятной церемонии у мемориала линкора "Аризона". (27.12.2016)

Сообщается, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии. База Перл-Харбор находится недалеко от города Гонолулу (штат Гавайи).

Годовщина японского нападения

Агентство AFP обращает внимание, что инцидент произошел незадолго до годовщины нападения японской авиации на эту базу, произошедшему 7 декабря 1941 года. Тогда здесь погибли 2400 американских солдат.

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    Автор: Екатерина Венкина


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