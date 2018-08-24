Три человека погибли в результате стрельбы во Флориде

В развлекательном центре The Jacksonville Landing в городе Джексонвилл (штат Флорида) в воскресенье, 26 августа, произошла стрельба, сообщает полиция. По ее данным, погибли три человека, еще 11 получили ранения. В центре проводился турнир по видеоиграм.

Мужчина, устроивший стрельбу, является одним из трех погибших, у него не было сообщника. Он покончил жизнь самоубийством. По данным полиции, это был 24-летний Дэвид Кац из Балтимора.

Полиция ранее сообщала о "массовой стрельбе" и рекомендовала держаться подальше от места происшествия.

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