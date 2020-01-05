 Три человека погибли в результате атаки исламистами военно-морской базы США в Кении | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.01.2020

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Мир

Три человека погибли в результате атаки исламистами военно-морской базы США в Кении

Члены исламистской группировки "Аш-Шабаб" обстреляли базу ВМС США Camp Simba на границе с Сомали. Погибли три американца. Кроме того, уничтожены несколько самолетов и вертолетов.

База ВМС США Camp Simba в Кении

База ВМС США Camp Simba в Кении (фото из архива)

Боевики сомалийской исламистской группировки "Аш-Шабаб" (Al Shabaab) в воскресенье, 5 января, совершили нападение на военно-морскую базу США Camp Simba в Манда Бэй (округ Ламу) в Кении, на побережье Индийского океана.

Как передало AFP со ссылкой на внутренний полицейский отчет, который попал в распоряжение агентства, группа нападавших подавила сопротивление охраны базы и уничтожила на ее взлетно-посадочной полосе два самолета, два вертолета и "целый ряд американских транспортных средств".

По словам представителя ВС Кении полковника Пола Ньюгуны, нападение джихадистов в результате удалось отразить, четыре из них в результате были убиты. По данным американских военных, погиб один солдат и два гражданских служащих военной базы, еще два человека получили ранения.

Представители Африканского командования ВС США (AFRICOM) позднее назвали обстановку на базе "динамически развивающейся", отметив, что "процесс обеспечения полной безопасности аэродрома продолжается".

База для авиаударов по боевикам в Сомали

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Террористы "Аш-Шабаб" считают американскую базу на границе с Сомали "одной из многих стартовых площадок, откуда ведется" то, что исламисты называют "американским крестовым походом против ислама в регионе". Оттуда ВВС США выполняют боевые вылеты для нанесения авиаударов по группировке в Сомали.

Последний открытый конфликт между "Аш-Шабаб" и кенийскими властями произошел в 2011 году, когда власти страны ответили ударом по боевикам группировки за похищение иностранцев на кенийской территории. С тех пор сомалийские террористы неоднократно обещали совершить крупный теракт в Кении. В апреле 2015 года боевики группировки напали на здание университетского колледжа в кенийском городе Гариссе, погибли 147 человек.

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    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


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