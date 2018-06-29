 Три торговых центра эвакуированы в Самаре после сообщений о минировании | Новости из Германии о России | DW | 28.06.2018

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Россия

Три торговых центра эвакуированы в Самаре после сообщений о минировании

На месте работают сотрудники скорой помощи, кинологи и полиция. По данным СМИ, это могут быть запланированные учения. Через три дня в Самаре состоится матч 1/8 финала ЧМ-2018.

Символическая картинка: два полицейских в России в оцеплении.

В Самаре эвакуированы три торговых центра из-за сообщений о минировании. Об этом в четверг, 28 июня, сообщило местное издание "Территория Самара". Сотрудники полиции работают на территории ТЦ "Космопорт", "Аврора" и "Гудок".

Контекст

Расходы государства на эвакуацию людей из якобы заминированных зданий и сооружений только за одну неделю составили 300 млн рублей. Эта цифра не учитывает потери бизнес-структур. (18.09.2017)

Российская полиция проводит проверки в связи с многочисленными анонимными звонками о заложенных взрывных устройствах. (12.09.2017)

По информации издания "Регион Самара", это может быть учебная тревога. Агентство Reuters со ссылкой на источник в полиции сообщает, что правоохранительные органы проверили один из торговых центров и не нашли ничего подозрительного.

Продолжение волны телефонного терроризма?

Самара - один из городов-организаторов чемпионата мира по футболу. 2 июля там состоится матч 1/8 финала между Бразилией и Мексикой.

Осенью 2017 года в России были эвакуированы десятки тысяч человек после волны анонимных звонков о минировании. Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали сразу в нескольких городах по всей стране: от Москвы до Дальнего Востока.

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    Автор: Екатерина Венкина


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Трагедии в Кемерове можно было избежать?

Контекст

Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

Десятки человек погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. (26.03.2018)  

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