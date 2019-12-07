 Три снежинки зимы не делают (фото) | Кадр дня | DW | 20.01.2020

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Кадр за кадром

Три снежинки зимы не делают (фото)

В прошлые выходные в Германии наконец-то немного похолодало, а кое-где даже появились признаки мало-мальской зимы.

Окрестности города Тодтнау в регионе Южный Шварцвальд

Окрестности города Тодтнау в регионе Южный Шварцвальд

Шварцвальд • Глядя на эти фотографии, сделанные в прошлые выходные в немецком регионе Шварцвальд, невольно вспоминается риторический вопрос о наполовину полном или пустом стакане.

Коммуна Оберрид в районе Брайсгау-Верхний Шварцвальд

Коммуна Оберрид в районе Брайсгау-Верхний Шварцвальд

Зима жителей Германии в этом году снегом и бодрящими морозами пока особо не балует, поэтому даже три снежинки на квадратный метр вполне могут быть поводом - если не для радости, то хотя бы для теплой надежды на пару холодных и снежных дней.

Горнолыжный курорт Фельдберг в Шварцвальде. Большинство немецких горнолыжных курортов оборудовано снежными пушками для производства искусственного снега

Горнолыжный курорт Фельдберг в Шварцвальде. Большинство немецких горнолыжных курортов оборудовано снежными пушками для производства искусственного снега

Тем временем аллергики в некоторых регионах Германии уже почувствовали первые последствия начавшегося цветения ольхи и орешника, а кое-где уже распустились первые подснежники

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  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Северный Шварцвальд в окрестностях Зеебаха (Seebach).

    Автор: Максим Нелюбин


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