Три снежинки зимы не делают (фото)

Шварцвальд • Глядя на эти фотографии, сделанные в прошлые выходные в немецком регионе Шварцвальд, невольно вспоминается риторический вопрос о наполовину полном или пустом стакане.

Коммуна Оберрид в районе Брайсгау-Верхний Шварцвальд

Зима жителей Германии в этом году снегом и бодрящими морозами пока особо не балует, поэтому даже три снежинки на квадратный метр вполне могут быть поводом - если не для радости, то хотя бы для теплой надежды на пару холодных и снежных дней.

Горнолыжный курорт Фельдберг в Шварцвальде. Большинство немецких горнолыжных курортов оборудовано снежными пушками для производства искусственного снега

Тем временем аллергики в некоторых регионах Германии уже почувствовали первые последствия начавшегося цветения ольхи и орешника, а кое-где уже распустились первые подснежники.

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