Три НКО из Германии объявлены в России "нежелательными"

Генпрокуратура РФ признала "нежелательными" в России три некоммерческие организации из Германии. В ведомстве считают, что деятельность данных НКО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - указывается в заявлении прокуратуры в среду, 26 мая.

Под запрет попала, в частности, организация Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен"). Как указано на ее сайте, это "общественная платформа для организации международных волонтерских, молодежных, экспертных, образовательных, активистских обменов самых разных форматов". Она является одним из инициаторов и организаторов Гражданского форума Евросоюз-Россия.

Также запрещенный теперь в России Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности") позиционирует себя как "независимый аналитический центр, дискуссионный форум и группа по организации проектов". Среди тем, рассматриваемых современными либералами, - климатические изменения, борьба с проявлениями расизма, проблемы ближневосточного урегулирования.

Наконец, запрет коснулся организации Forum Russischsprachiger Europaer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев"). Он заявляет своей целью: "объединение живущих в Германии носителей русского языка и культуры, сторонников европейских либерально-демократических ценностей и противников путинской диктатуры, агрессии и пропаганды".

Закон о нежелательных организациях

Закон о "нежелательных организациях" был принят в 2015 году. Генпрокуратура РФ может признать "нежелательной" иностранную или международную неправительственную организацию, если решит, что ее деятельность угрожает основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. За участие и сотрудничество с "нежелательными организациями" предусмотрена ответственность вплоть до уголовной, напоминает интернет-издание "Медуза".

Список "нежелательных организаций" составляется Минюстом РФ. Сейчас в нем числится 31 организация. Неправительственные (некоммерческие) организации из ФРГ попадут в этот черный список впервые.

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