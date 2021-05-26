 Три НКО из Германии объявлены в России ″нежелательными″ | Новости из Германии о России | DW | 26.05.2021

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Россия

Три НКО из Германии объявлены в России "нежелательными"

Генпрокуратура РФ считает, что деятельность трех немецких НKО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Генеральная прокуратура России

Генпрокуратура РФ признала "нежелательными" в России три некоммерческие организации из Германии. В ведомстве считают, что деятельность данных НКО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - указывается в заявлении прокуратуры в среду, 26 мая.

Под запрет попала, в частности, организация Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен"). Как указано на ее сайте, это "общественная платформа для организации международных волонтерских, молодежных, экспертных, образовательных, активистских обменов самых разных форматов". Она является одним из инициаторов и организаторов Гражданского форума Евросоюз-Россия.

Также запрещенный теперь в России Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности") позиционирует себя как "независимый аналитический центр, дискуссионный форум и группа по организации проектов". Среди тем, рассматриваемых современными либералами, - климатические изменения, борьба с проявлениями расизма, проблемы ближневосточного урегулирования.

Наконец, запрет коснулся организации Forum Russischsprachiger Europaer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев"). Он заявляет своей целью: "объединение живущих в Германии носителей русского языка и культуры, сторонников европейских либерально-демократических ценностей и противников путинской диктатуры, агрессии и пропаганды".

Закон о нежелательных организациях

Закон о "нежелательных организациях" был принят в 2015 году. Генпрокуратура РФ может признать "нежелательной" иностранную или международную неправительственную организацию, если решит, что ее деятельность угрожает основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. За участие и сотрудничество с "нежелательными организациями" предусмотрена ответственность вплоть до уголовной, напоминает интернет-издание "Медуза".

Список "нежелательных организаций" составляется Минюстом РФ. Сейчас в нем числится 31 организация. Неправительственные (некоммерческие) организации из ФРГ попадут в этот черный список впервые.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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Какие организации станут "нежелательными" в России? (20.05.2015)

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Законопроект ужесточает уголовную ответственность за деятельность в иностранных неправительственных организациях, признанных в РФ нежелательными.  

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В Брюсселе настоятельно призывают Россию исключить из списка нежелательных бельгийскую организацию. Евросоюз не раз осуждал законодательство РФ о нежелательных организациях и "иностранных агентах".  

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