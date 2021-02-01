Три немецких курорта и комплекс в Дармштадте внесены в список Всемирного наследия

Три немецких курорта, а также комплекс в Дармштадте включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Данный статус предоставлен в субботу, 24 июля, на 44-м заседании комитета Всемирного наследия в китайском Фучжоу одиннадцати европейским городам, участвующим в проекте "Знаменитые курорты Европы". В их числе - Баден-Баден (федеральная земля Баден-Вюртемберг), Бад-Эмс (Рейнланд-Пфальц) и баварский Бад-Киссинген, сообщил в тот же день немецкий комитет ЮНЕСКО в Бонне.

"Я очень рада успеху одиннадцати европейских курортов, ставшим возможным благодаря тесному международному сотрудничеству", - заявила государственный министр по международной культурной политике в МИД ФРГ Мишель Мюнтеферинг (Michelle Müntefering).

Кроме того, в список ЮНЕСКО включены французский Виши, итальянский Монтекатини-Терме, бельгийский Спа, чешские Карловы Вары, Франтишкови-Лазне и Марианске-Лазне, а также британский Бат и австрийский Баден. Курорты на лечебных источников имеют в Европе давнюю традицию, их расцвет пришелся на период с 1700 года по 1930-е.

Церковь Матильденхёэ в Дармштадте

Комплекс Матильденхёэ в Дармштадте

В тот же день в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включена Колония художников на холме Матильды (Матильденхёэ) в Дармштадте, основанная в 1899 году. Архитектурный комплекс на Матильденхёэ представляет собой уникальный памятник эпохи модерна (Jugendstil). В 1901-1914 годах Матильденхёэ была одним из важнейших европейских и мировых центров искусства и архитектуры. "Матильденхёэ является символом прорыва архитектуры и дизайна в новую эпоху", - отметила Мюнтеферинг.

Таким образом, теперь в Германии насчитывается 48 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В общей сложности список включает более 1100 памятников культурного и природного наследия в 167 странах.

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