 Три немецких бестселлера об эпидемиях | Что читают в Германии | DW | 27.03.2020

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Три немецких бестселлера об эпидемиях

DW представляет три шедевра немецкой литературы, в которых идет речь об эпидемиях. Но во всех трех болезнь - не главная тема. К счастью.

Кадр из фильма Лукино Висконти Смерть в Венеции (1971 год)

Кадр из фильма Лукино Висконти "Смерть в Венеции"

Томас Манн. "Смерть в Венеции”

"Смерть в Венеции" - одно из самых известных произведений нобелевского лауреата Томаса Манна (Thomas Mann) и всей немецкой литературы ХХ века. Эта новелла была написана в 1911 году и впервые опубликована год спустя.

Герой "Смерти в Венеции", стареющий писатель Густав фон Ашенбах, жена которого умерла много лет назад, отправляясь в путешествие, приезжает в Венецию - на остров Лидо. Его удивляет, что в отеле становится все меньше гостей, хотя начинается главный курортный сезон. Фон Ашенбах узнает, что на город надвигается эпидемия холеры. Он не уезжает только потому, что влюбился в красивого мальчика лет четырнадцати по имени Тадзио из польской аристократической семьи, которая тоже живет в отеле. Но писатель только любуется им, не более того.

Томас Манн

Томас Манн

Борьба разума и чувства - один из главных мотивов этой новеллы. Другой мотив - притягательность смерти. Итальянцы предпочитают об эпидемии не говорить, чтобы не распугать туристов. Однако фон Ашенбах читает в немецких газетах, что в Венеции - эпидемия, и узнает в английском бюро путешествий, что от холеры в Венеции умерла зеленщица. Тем не менее, он покупает в маленькой лавочке "больного города" фрукты и клубнику и ест их. В конце новеллы фон Ашенбах умирает. На пороге смерти и прекрасный город...

Эта история очень биографична. Томас Манн действительно пережил эпидемию холеры, только не в Венеции, а в Данциге (сегодняшнем Гданьске). В Венеции, которую он описывает, писатель был в 1911 году вместе со своей семьей. Там, судя по всему, он и познакомился с прототипом Тадзио. В середине 1960-х годов некий наследник польских аристократов Владислав Моес рассказал журналистам, что Томас Манн писал Тадзио с него. Правда, последние исследования показывают, что это вряд ли соответствует действительности.

Герман Гессе. "Нарцисс и Гольдмунд"

"Нарцисс и Гольмунд" (в другом русском переводе - "Нарцисс и Златоуст") - возможно, не столь известная книга лауреата Нобелевской премии по литературе Германа Гессе (Hermann Hesse), как, скажем, романы "Степной волк" и "Игра в бисер", а также новелла "Под колесом". Тем не менее, эта повесть, впервые опубликованная в 1930 году, выдержала в Германии множество переизданий, последнее - в этом году. Она переведена на десятки языков, в том числе трижды - на русский, и экранизирована.

Герман Гессе (1910)

Герман Гессе

Великолепная философская притча, стилизованная под средневековый роман, рассказывает о дружбе, о гармонии полярных характеров, о "женском" и "мужском" началах. И о чуме.

На протяжении всего повествования  идет параллельное развитие двух биографий, двух судеб, двух противоположностей: Нарцисса и Гольдмунда (Златоуста в буквальном переводе с немецкого). Отец посылает Гольдмунда в монастырский интернат. Единственный, с кем тот находит общий язык, - послушник Нарцисс, который преподает древнегреческий. Но остаться в монастыре, как Нарцисс, и стать монахом мальчик не хочет. Гольдмунд любит свободу, он странник и бродяга, он - художник...

Он отправляется в странствие, одно любовное похождение следует за другим. Работает в мастерской скульптора, где создает статую апостола Иоанна, но уходит и оттуда. Попадает в края, где бушует чума, берет с собой девушку по имени Лене, чтобы спасти ее. Они селятся вдали от пораженных чумой деревень, но Лене заразилась и умерла. Гольдмунд сжигает дом, в котором они жили, и возвращается в город, где работал скульптором.

Очередное любовное приключение Гольдмунда сулит ему смертный приговор: его новая пассия оказалась возлюбленной правителя города. Аббат, который пришел исповедать Гольдмунда перед казнью, оказался тем самым Нарциссом...

Читайте эту книгу, чтобы узнать, что было дальше!

Гертруд фон Лефорт (1956)

Гертруд фон Лефорт

Гертруд фон Лефорт. "Дочь Иеффая"

Имя баронессы Гертруд фон Лефорт (Gertrud von le Fort) стало известно российскому читателю только в начале 1990-х годов. До этого замечательная немецкая писательница, обращавшаяся в своем творчестве к библейским сюжетам и получившая множество наград (в частности, она была первой женщиной, ставшей почетным доктором теологии мюнхенского университета), на русском не издавалась.

Гертруд фон Лефорт выросла в семье прусского офицера. Она принадлежала к тому же гугенотскому дворянскому роду, к которому принадлежал ближайший советник и сподвижник Петра I Франц Лефорт. Она - автор множества поэтических сборников, рассказов, эссе и шести романов, самый известный из которых - "Плат Вероники". Он вышел по-русски в петербургском издательстве Ивана Лимбаха в блестящем переводе Романа Эйвадиса. В сборник произведений фон Лефорт, помимо романа, вошло несколько новелл писательницы, в том числе - "Дочь Иеффая".

Гертруд фон Лефорт со свойственной ей виртуозностью переносит библейскую историю в Средние века. Действие происходит в Испании, где по указу короля и королевы все евреи должны либо креститься, либо покинуть родину. Изгнанники стали собираться в дорогу, но началась эпидемия чумы, и отцы города решили, что знаменитый врач, раввин Харон бен Израэль, должен остаться до конца эпидемии и помочь им, хотя иудеям было запрещено лечить христиан.

Единственная дочь раввина - красавица Мелхола - с рождения была слепой. В нее влюбился христианин, что могло стоить ей жизни, потому что любовь между евреями и христианами каралась смертной казнью.

Дальнейший ход этой истории - трагический. Потрясает описание опустевшего города, где слышно только могильщиков... Но финал неожиданно оптимистичен. Архиепископ, непримиримый враг евреев, вместе с Хароном бен Израэлем ухаживает за больными чумой, повторяя: "На Страшном Суде воздастся нам не за правоверность, а за любовь и милосердие"...

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    Автор: Дарья Брянцева


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