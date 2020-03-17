Три немецких бестселлера об эпидемиях

Томас Манн. "Смерть в Венеции”

"Смерть в Венеции" - одно из самых известных произведений нобелевского лауреата Томаса Манна (Thomas Mann) и всей немецкой литературы ХХ века. Эта новелла была написана в 1911 году и впервые опубликована год спустя.

Герой "Смерти в Венеции", стареющий писатель Густав фон Ашенбах, жена которого умерла много лет назад, отправляясь в путешествие, приезжает в Венецию - на остров Лидо. Его удивляет, что в отеле становится все меньше гостей, хотя начинается главный курортный сезон. Фон Ашенбах узнает, что на город надвигается эпидемия холеры. Он не уезжает только потому, что влюбился в красивого мальчика лет четырнадцати по имени Тадзио из польской аристократической семьи, которая тоже живет в отеле. Но писатель только любуется им, не более того.

Томас Манн

Борьба разума и чувства - один из главных мотивов этой новеллы. Другой мотив - притягательность смерти. Итальянцы предпочитают об эпидемии не говорить, чтобы не распугать туристов. Однако фон Ашенбах читает в немецких газетах, что в Венеции - эпидемия, и узнает в английском бюро путешествий, что от холеры в Венеции умерла зеленщица. Тем не менее, он покупает в маленькой лавочке "больного города" фрукты и клубнику и ест их. В конце новеллы фон Ашенбах умирает. На пороге смерти и прекрасный город...

Эта история очень биографична. Томас Манн действительно пережил эпидемию холеры, только не в Венеции, а в Данциге (сегодняшнем Гданьске). В Венеции, которую он описывает, писатель был в 1911 году вместе со своей семьей. Там, судя по всему, он и познакомился с прототипом Тадзио. В середине 1960-х годов некий наследник польских аристократов Владислав Моес рассказал журналистам, что Томас Манн писал Тадзио с него. Правда, последние исследования показывают, что это вряд ли соответствует действительности.

Герман Гессе. "Нарцисс и Гольдмунд"

"Нарцисс и Гольмунд" (в другом русском переводе - "Нарцисс и Златоуст") - возможно, не столь известная книга лауреата Нобелевской премии по литературе Германа Гессе (Hermann Hesse), как, скажем, романы "Степной волк" и "Игра в бисер", а также новелла "Под колесом". Тем не менее, эта повесть, впервые опубликованная в 1930 году, выдержала в Германии множество переизданий, последнее - в этом году. Она переведена на десятки языков, в том числе трижды - на русский, и экранизирована.

Герман Гессе

Великолепная философская притча, стилизованная под средневековый роман, рассказывает о дружбе, о гармонии полярных характеров, о "женском" и "мужском" началах. И о чуме.

На протяжении всего повествования идет параллельное развитие двух биографий, двух судеб, двух противоположностей: Нарцисса и Гольдмунда (Златоуста в буквальном переводе с немецкого). Отец посылает Гольдмунда в монастырский интернат. Единственный, с кем тот находит общий язык, - послушник Нарцисс, который преподает древнегреческий. Но остаться в монастыре, как Нарцисс, и стать монахом мальчик не хочет. Гольдмунд любит свободу, он странник и бродяга, он - художник...

Он отправляется в странствие, одно любовное похождение следует за другим. Работает в мастерской скульптора, где создает статую апостола Иоанна, но уходит и оттуда. Попадает в края, где бушует чума, берет с собой девушку по имени Лене, чтобы спасти ее. Они селятся вдали от пораженных чумой деревень, но Лене заразилась и умерла. Гольдмунд сжигает дом, в котором они жили, и возвращается в город, где работал скульптором.

Очередное любовное приключение Гольдмунда сулит ему смертный приговор: его новая пассия оказалась возлюбленной правителя города. Аббат, который пришел исповедать Гольдмунда перед казнью, оказался тем самым Нарциссом...

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Гертруд фон Лефорт

Гертруд фон Лефорт. "Дочь Иеффая"

Имя баронессы Гертруд фон Лефорт (Gertrud von le Fort) стало известно российскому читателю только в начале 1990-х годов. До этого замечательная немецкая писательница, обращавшаяся в своем творчестве к библейским сюжетам и получившая множество наград (в частности, она была первой женщиной, ставшей почетным доктором теологии мюнхенского университета), на русском не издавалась.

Гертруд фон Лефорт выросла в семье прусского офицера. Она принадлежала к тому же гугенотскому дворянскому роду, к которому принадлежал ближайший советник и сподвижник Петра I Франц Лефорт. Она - автор множества поэтических сборников, рассказов, эссе и шести романов, самый известный из которых - "Плат Вероники". Он вышел по-русски в петербургском издательстве Ивана Лимбаха в блестящем переводе Романа Эйвадиса. В сборник произведений фон Лефорт, помимо романа, вошло несколько новелл писательницы, в том числе - "Дочь Иеффая".

Гертруд фон Лефорт со свойственной ей виртуозностью переносит библейскую историю в Средние века. Действие происходит в Испании, где по указу короля и королевы все евреи должны либо креститься, либо покинуть родину. Изгнанники стали собираться в дорогу, но началась эпидемия чумы, и отцы города решили, что знаменитый врач, раввин Харон бен Израэль, должен остаться до конца эпидемии и помочь им, хотя иудеям было запрещено лечить христиан.

Единственная дочь раввина - красавица Мелхола - с рождения была слепой. В нее влюбился христианин, что могло стоить ей жизни, потому что любовь между евреями и христианами каралась смертной казнью.

Дальнейший ход этой истории - трагический. Потрясает описание опустевшего города, где слышно только могильщиков... Но финал неожиданно оптимистичен. Архиепископ, непримиримый враг евреев, вместе с Хароном бен Израэлем ухаживает за больными чумой, повторяя: "На Страшном Суде воздастся нам не за правоверность, а за любовь и милосердие"...

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