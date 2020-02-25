Три кандидата на смену Меркель: что их приход сулит России

Слава богу, теперь не придется учиться произносить без ошибок это сложное имя: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). Примерно так комментировали многие международные наблюдатели решение о скором уходе со своего поста нынешнего лидера христианских демократов (ХДС), одной из партий, входящих в правительство Германии.

Крамп-Карренбауэр считалась наиболее вероятной преемницей Ангелы Меркель. Последняя специально оставила пост главы партии, чтобы дать наследнице время набраться опыта и повысить собственную популярность к выборам в бундестаг, которые состоятся не позднее 2021 года. Но преемница, по мнению большинства аналитиков, с задачей не справилась и была вынуждена сдаться. Теперь на ее место претендуют три других кандидата.

У них есть время до 25 апреля, когда христианские демократы на внеочередном съезде должны выбрать нового председателя партии. Кто эти кандидаты и что думают об отношениях с союзниками по НАТО и с Россией? DW изучила их высказывания. Что касается трансатлантических связей, то все кандидаты выступают за их укрепление и считают безальтернативными, а вот во взглядах на Россию обнаружилась заметная разница.

Норберт Рёттген: "ястреб" и сторонник санкций

Самый неожиданный кандидат на пост главы ХДС - внешнеполитический эксперт партии и глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). У него, по данным опросов, наименьшие шансы возглавить партию. Рёттген известен как, пожалуй, самый жесткий в ХДС критик Кремля. Он регулярно осуждает действия российской армии в Сирии за совершаемые там, по его выражению, "отвратительные военные преступления", и считает необходимым задуматься о новых санкциях, если "преступления будут совершаться и дальше".

Норберт Рёттген

Рёттген вообще сторонник санкционного режима, считая его тем немногим, что имеется в распоряжении у стран Запада: "Я придерживаюсь той точки зрения, что мы не можем сказать: вот мы ввели санкции однажды, а от дальнейших санкций воздержимся".

России в будущем устройстве большой Европы Рёттген, судя по всему, не отводит значительного места. Такой вывод можно сделать из опубликованной им на днях статьи, которую сам автор назвал ответом на предложения французского президента Эмманюэля Макрона о будущем устройстве континента. Рёттген в статье написал о том, что пришло время для "геополитической Европы", и обрисовал возможности для сотрудничества, в частности, между Германией и Францией, но Россию в контексте будущего европейского устройства не упомянул ни разу. Макрон, напротив, считает будущее сотрудничество с Россией важным аспектом европейского развития.

Армин Лашет: тот, кто относится к России с пониманием

Премьер-министр самой густонаселенной федеральной земли, Северного Рейна - Вестфалии, Армин Лашет (Armin Laschet) - близкий и верный союзник Меркель. Пока в гонке за симпатии однопартийцев он идет вторым, уступая Фридриху Мерцу (Friedrich Merz). Но у него есть козырь: на выборы Лашет пойдет в тандеме с Йенсом Шпаном (Jens Spahn), молодым, амбициозным и набирающим популярность министром здравоохранения ФРГ. От последнего ждали, что он выставит собственную кандидатуру, но Шпан в этот раз отказался.

Йенс Шпан и Армин Лашет

Выбор Лашета в качестве главы ХДС означал бы продолжение ранее сложившегося курса Меркель. Но политику действующего канцлера поддерживает только часть христианских демократов. Участие же Шпана, внутрипартийного критика канцлера, должно перетянуть на сторону тандема и противников курса Меркель, который многие в ХДС называют недостаточно консервативным.

Лашет - самый умеренный из всех кандидатов критик Кремля. Он поддерживает санкции Запада против России, но хотел бы как можно скорее от них избавиться: как только, по его словам, "начнет конструктивно развиваться минский процесс". Вообще к позиции России Лашет относится с неожиданным для немецкого консерватора пониманием: говоря об аннексии Крыма в 2014 году, политик заметил, что она, "конечно, нарушает международное право", но надо уметь "посмотреть на все глазами партнера по диалогу".

Лашет призывает искать пути выхода из тупика, в котором оказались отношения Европы и России. Однажды он раскритиковал царящий в Германии политический "климат, при котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой точкой зрения по поводу России, объявляют или купленным "Газпромом", или сторонником российского президента Владимира Путина".

На недавнем карнавале в Кельне не оставили без внимание борьбу за лидерство в ХДС

"Россия необходима для решения многих международных вопросов", а значит, с ней надо искать общие решения, например, для урегулирования конфликта в Сирии, считает Лашет. Он также высказывался против "демонизации" Москвы, называя критику в ее адрес однобокой, а картину сирийского конфликта, принятую в Германии, слишком поверхностной.

Фридрих Мерц: прагматик, готовый протянуть Москве руку

Фридрих Мерц надеется воспользоваться нынешним шансом и вернуться в большую политику. Мерц был восходящей звездой христианских демократов в начале 2000-х годов, но проиграл Меркель в борьбе за власть. Он оставил свой партийный пост - на тот момент главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге - и надолго ушел в бизнес.

Фридрих Мерц

Несмотря на долгое отсутствие на политической сцене, Мерца не забыли: если верить опросам, то именно у него больше всего шансов возглавить ХДС. Он, как и два его соперника, считается критиком России. Суть одной из последних колонок Мерца для газеты Die Welt заключалась в том, что Россия не может считаться альтернативой блоку НАТО, потому что - Мерц привел в пример Ближний Восток - является лишь одной из "воюющих сторон в конфликте", а не страной, которая способствует установлению международного порядка.

Фридрих Мерц поддерживает существующие сегодня антироссийские санкции. Тем не менее с его отношением к России все не так просто. Мерц - не классический "ястреб". Так, однажды он раскритиковал себя самого за то, что в начале 2000-х проигнорировал вместе с другими немецкими политиками предложение тогда еще молодого президента Владимира Путина о создании общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

Владимир Путин выступает в бундестаге, сентябрь 2001 года

Выступая недавно по случаю выдвижения своей кандидатуры на пост главы ХДС, Мерц констатировал, что "сейчас Россия очень сильно осложняет нам жизнь". И все же он призвал Германию и ЕС пойти навстречу Москве, потому что, добавил политик, долговременной стабильности в Европе без России не добиться. По мнению Мерца, между Европой и Россией в двадцать первом веке "должно быть все больше точек соприкосновения".

Но это не четкий план действий на случай его избрания лидером ХДС, а позже, возможно, канцлером. В представлении Мерца это скорее отдаленная перспектива, если учесть, что на улучшение германо-российских отношений он рассчитывает не раньше, чем в РФ закончится эра власти Путина.

В этой связи немецкие политические обозреватели констатируют, что кто бы ни победил в борьбе за пост лидера ХДС, от него, скорее всего, не стоит ждать резкой смены курса в отношении Москвы.

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