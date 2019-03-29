Три замка, сгоревшие в одну грозовую ночь

Много разных достопримечательностей можно увидеть в Германии прямо из окна машины, проезжая мимо по одному из автобанов, но редко где на одном коротком участке можно полюбоваться сразу тремя средневековыми достопримечательностями - тремя древними замками: Глейхен (Burg Gleichen), Мюльбург (Mühlburg), Фесте Ваксенбург (Veste Wachsenburg). Два из них сохранились в виде живописных руин, но в них есть музеи. В третьем, который был частично восстановлен в конце XIX столетия, сейчас работает отель.

Находятся они в восточногерманской федеральной земле Тюрингия около автобана A4 между городами Арнштадт и Гота, а известны под названием "Трех Равных" - Драй Гляйхен (Drei Gleichen). Это второе название по-русски следует писать через "яй", а не "ей" - в отличие от названия одного из этих замков и здешнего графского рода Глейхен (Gleichen). Название замка Глейхен происходит от кельтского слова "glich" - "скала", а Драй Гляйхен - от немецкого слова "gleich" (быть равным или похожим).

Фесте Ваксенбург - на заднем плане и ближе к нам - замок Мюльбург

Один замок находится слева, два - справа, если двигаться по этой скоростной трассе в сторону тюрингской столицы Эрфурта. Точно так же официально называется вся здешняя местность - небольшая сельская община Драй Гляйхен, в которой проживает около восьми тысяч человек.

Топография местности и легенда о страшной грозе

Как произошло такое необычное название? Эти тюрингские замки никогда не принадлежали одному и тому же владельцу, а также не были похожи друг на друга, так что эти варианты отпадают. В чем же тогда равенство этой каменной тройки? Существует две версии - топографическая и легенда.

Замки расположены рядом на горах или холмах примерно одинаковой высоты - где-то полторы сотни метров над здешними равнинами. Более точные измерения современными методами все же дают разницу метров в пятьдесят, но на средневековый взгляд эти горы не сильно отличались. Скорее всего, именно такое высотное равенство было отражено в названии.

Вид на окрестности из замка Глейхен

В свою очередь, согласно легенде, все три замка загорелись от попадания молний в одну ненастную грозовую ночь 1230 года. Из-за примерно равной высоты над окружающей местностью теоретически это было вполне возможно, а громоотводы, как известно, были изобретены лишь в середине XVIII века.

Фейерверк над тремя замками - раз в три года

Красивая легенда имеет полное право на существование. Тем более что она послужила идеей для пиротехнического фестиваля "Drei(n)schlag" - "Тройной удар", организуемого сейчас раз в три года. Следующий фестиваль пройдет в 2020 году. Почему не чаще? На время фейерверка из-за соображений безопасности необходимо на пару часов полностью перекрывать тот самый оживленный автобан, направляя поток по объездному маршруту, да и здешнюю природу тоже не хотят каждый год беспокоить. В последний раз фестиваль привлек в эти места около тридцати тысяч зрителей.

Фесте Ваксенбург во время фейерверка 2014 года

Для тех, кто решит просто погостить в этой местности, между замками проложен 20-километровый пешеходный маршрут Gustav-Freytag-Wanderweg, названный именем немецкого писателя Густава Фрейтага (1816-1895), похороненного по соседству в местечке Зиблебен под городом Гота.

В одном из этих замков жил немецкий граф-двоеженец - рыцарь, попавший в плен во время одного из Крестовых походов и вернувшийся на родину со второй женой - дочерью султана. Об этой легенде, в частности, рассказывает в своих "Письмах русского путешественника" Николай Карамзин, посетивший могилу графа в Эрфурте, а мы расскажем - в следующий раз.

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Достопримечательности Тюрингии Эрфурт Путешествие по Тюрингии начинаем в столице этой земли Эрфурте. Иногда его называют "самым северным городом Италии", впрочем, на этот титул также претендует, например, баварский Регенсбург. В число наиболее известных эрфуртских достопримечательностей входит Мост лавочников (Krämerbrücke). Он полностью застроен домами и является самым длинным таким мостом в Европе. Его возвели здесь в XIV веке.

Достопримечательности Тюрингии Национальный парк Хайних Из города - на природу. В Тюрингии находится национальный парк Хайних (Hainich). Вместе с другими такими первобытными буковыми лесами Германии эта заповедная пуща включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетители могут совершить здесь прогулку среди крон деревьев - по специальной дорожке, проложенной на 24-метровой высоте.

Достопримечательности Тюрингии Вартбург Этот средневековый замок около Айзенаха также внесен список Всемирного наследия. Вартбург занимает особое место в истории немецкой Реформации, 500-летие начала которой отмечается в 2017 году. После предания анафеме и наложения имперской опалы здесь нашел убежище Мартин Лютер. Комната, в которой он жил и работал, стала местом паломничества почти сразу после его смерти.

Достопримечательности Тюрингии Бах Из Вартбурга спустимся в соседний город. В 1685 году в Айзенахе родился Иоганн Себастьян Бах. Будущий всемирно известный композитор покинул его в десятилетнем возрасте. В 1907 году здесь открыли Дом Баха (Bachhaus), который сейчас ежегодно посещает 60 тысяч человек. Отметим также, что ежегодно в Тюрингии проводятся Баховские недели - самый большой фестиваль классической музыки в этой земле.

Достопримечательности Тюрингии Гёте В Тюрингии есть много мест, в которых обязательно должны побывать любители классической литературы. Например, в этом доме в Веймаре целых полвека жил и работал Иоганн Вольфганг фон Гёте - вплоть до своей смерти в 1832 году. Среди прочих произведений именно здесь были созданы роман "Избирательное сродство" и трагедия "Фауст". На фото - гравюра 1850 года.

Достопримечательности Тюрингии Шиллер В Веймаре также находится дом Фридриха Шиллера, в котором поэт провел три последних года жизни. Здесь он регулярно встречался с Гёте. В этом же городе расположен Архив Гёте и Шиллера - старейший литературный архив Германии. В нем хранятся документы из наследия более 130 писателей, ученых, философов, композиторов и художников, а также архивы ряда издательств и литературных обществ.

Достопримечательности Тюрингии Баухауз От классической литературы в Веймаре - рукой подать до современной архитектуры. Именно в этом городе в 1919 году Вальтер Гропиус создал свою Высшую школу строительства и художественного конструирования - Баухауз. Позже она переехала в Дессау. Преподаватели и ученики Баухауза произвели революцию в прикладном искусстве и архитектуре XX века. В Веймаре можно посетить музей, посвященный его истории.

Достопримечательности Тюрингии Тюрингский лес Завершая путешествие, заглянем в Тюрингский лес. Здесь проходит часть 170-километрового пешеходного маршрута Ренштайг (Rennsteig). Ежегодно по нему путешествует около ста тысяч человек. Отметим также, что в этой восточногерманской федеральной земле находится часть горного региона Гарц, который также пользуется популярностью среди любителей отдыха на природе.

Достопримечательности Тюрингии Тюрингские колбаски Свежий воздух повышает аппетит. Голод можно утолить с помощью традиционного тюрингского фастфуда - знаменитых местных жареных колбасок - Thüringer Rostbratwurst. Это название включено в список региональных деликатесов. В рецепт входят свиной фарш, соль, перец, майоран, тмин и чеснок. Подают их обычно с булочкой и тюрингской горчицей.

Достопримечательности Тюрингии Скат Напоследок рекомендуем один из тюрингских сувениров. Около 1820 года здесь в городе Альтенбурге придумали карточную игру скат, ставшую популярной во всей Германии. В этом же городе в 1509 году была напечатана самая старая из дошедших до наших дней немецких игровых карт. Их выпускают в этом городе до сих пор - не только для своих игроков, но и на память для туристов. Автор: Максим Нелюбин



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