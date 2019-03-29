Три замка, сгоревшие в одну грозовую ночь

Драй Гляйхен, то есть "Трое равных" - так называют эти средневековые замки в Тюрингии, расположенные по соседству на трех горах.
Много разных достопримечательностей можно увидеть в Германии прямо из окна машины, проезжая мимо по одному из автобанов, но редко где на одном коротком участке можно полюбоваться сразу тремя средневековыми достопримечательностями - тремя древними замками: Глейхен (Burg Gleichen), Мюльбург (Mühlburg), Фесте Ваксенбург (Veste Wachsenburg). Два из них сохранились в виде живописных руин, но в них есть музеи. В третьем, который был частично восстановлен в конце XIX столетия, сейчас работает отель.
Находятся они в восточногерманской федеральной земле Тюрингия около автобана A4 между городами Арнштадт и Гота, а известны под названием "Трех Равных" - Драй Гляйхен (Drei Gleichen). Это второе название по-русски следует писать через "яй", а не "ей" - в отличие от названия одного из этих замков и здешнего графского рода Глейхен (Gleichen). Название замка Глейхен происходит от кельтского слова "glich" - "скала", а Драй Гляйхен - от немецкого слова "gleich" (быть равным или похожим).
Один замок находится слева, два - справа, если двигаться по этой скоростной трассе в сторону тюрингской столицы Эрфурта. Точно так же официально называется вся здешняя местность - небольшая сельская община Драй Гляйхен, в которой проживает около восьми тысяч человек.
Топография местности и легенда о страшной грозе
Как произошло такое необычное название? Эти тюрингские замки никогда не принадлежали одному и тому же владельцу, а также не были похожи друг на друга, так что эти варианты отпадают. В чем же тогда равенство этой каменной тройки? Существует две версии - топографическая и легенда.
Замки расположены рядом на горах или холмах примерно одинаковой высоты - где-то полторы сотни метров над здешними равнинами. Более точные измерения современными методами все же дают разницу метров в пятьдесят, но на средневековый взгляд эти горы не сильно отличались. Скорее всего, именно такое высотное равенство было отражено в названии.
В свою очередь, согласно легенде, все три замка загорелись от попадания молний в одну ненастную грозовую ночь 1230 года. Из-за примерно равной высоты над окружающей местностью теоретически это было вполне возможно, а громоотводы, как известно, были изобретены лишь в середине XVIII века.
Фейерверк над тремя замками - раз в три года
Красивая легенда имеет полное право на существование. Тем более что она послужила идеей для пиротехнического фестиваля "Drei(n)schlag" - "Тройной удар", организуемого сейчас раз в три года. Следующий фестиваль пройдет в 2020 году. Почему не чаще? На время фейерверка из-за соображений безопасности необходимо на пару часов полностью перекрывать тот самый оживленный автобан, направляя поток по объездному маршруту, да и здешнюю природу тоже не хотят каждый год беспокоить. В последний раз фестиваль привлек в эти места около тридцати тысяч зрителей.
Для тех, кто решит просто погостить в этой местности, между замками проложен 20-километровый пешеходный маршрут Gustav-Freytag-Wanderweg, названный именем немецкого писателя Густава Фрейтага (1816-1895), похороненного по соседству в местечке Зиблебен под городом Гота.
В одном из этих замков жил немецкий граф-двоеженец - рыцарь, попавший в плен во время одного из Крестовых походов и вернувшийся на родину со второй женой - дочерью султана. Об этой легенде, в частности, рассказывает в своих "Письмах русского путешественника" Николай Карамзин, посетивший могилу графа в Эрфурте, а мы расскажем - в следующий раз.
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Информация о пешеходном маршруте Gustav-Freytag-Wanderweg на немецком языке