 Три британских депутата вышли из Консервативной партии из-за ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 20.02.2019

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Европа

Три британских депутата вышли из Консервативной партии из-за "Брекзита"

Три британские народные избранницы, занимающие проевропейскую позицию, покинули Консервативную партию премьера Терезы Мэй. Они войдут в новую фракцию, созданную бывшими депутатами-лейбористами.

Депутат Палаты общин Сара Уолластон

Депутат Палаты общин Сара Уолластон

В конфликте вокруг выхода Великобритании из Евросоюза ("Брекзита") сразу несколько проевропейских депутатов парламента страны от правящей Консервативной партии вышли из ее состава, а также из парламентской фракции тори. Три народные избранницы, выступавшие за повторное проведение референдума о "Брекзите", объявили о своем решении в среду, 20 февраля, в письме премьер-министру Терезе Мэй.

Контекст

Покинув ЕС, Великобритания одновременно хочет сохранить преимущества членства в Евросоюзе. Такая позиция британцев мешает найти компромисс по "Брекзиту", считает обозреватель FAZ. (16.10.2018)

Исторический саммит Евросоюза по "Брекзиту" закончился, соглашение о выходе Великобритании из ЕС готово. Но проблемы не решены. Пока что от "Брекзита" есть лишь проигравшие, уверен Бернд Ригерт. (26.11.2018)

Объясняя свой шаг, Анна Субри, Хейди Аллен и Сара Уолластон заявили, что спор о "Брекзите" изменил Консервативную партию и "свел на нет все старания по ее модернизации". Теперь они намерены создать отдельную фракцию вместе с восемью бывшими парламентариями-лейбористами, которые на прошлой неделе также покинули свою партию, среди прочего из-за конфликта вокруг выхода Великобритании из ЕС.

Глава британского правительства Тереза Мэй выразила сожаление в связи с выходом трех депутатов из Консервативной партии.

Тори уже сейчас не имеют большинства в Палате общин (у них - 313 депутата из 650) и зависят от голосов десяти парламентариев от североирландской протестантской Демократической юнионистской партии. Недовольство политикой Мэй в вопросе о "Брекзите" ранее высказывали уже многие депутаты как из проевропейского крыла партии, так и среди сторонников жесткой линии при выходе страны из ЕС.

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  • Борис Джонсон

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

  • Бывший и нынешний главы МИД Великобритании

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    МИД возглавил противник Brexit

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  • Флаг ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит"

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Сценарий "Брекзита" Терезы Мэй провалился - что дальше?

 

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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Сценарий "Брекзита" Терезы Мэй провалился - что дальше?  

Саммит ЕС одобрил соглашение по "Брекзиту"  

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