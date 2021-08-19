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Трир

Der Angeklagte steht zwischen Justizbeamten hinter Sicherheitsglas im Landgericht Trier. Der Mann soll am 1. Dezember 2020 mit seinem Geländewagen durch die Trierer Fußgängerzone gerast sein, um möglichst viele Menschen zu töten oder zu verletzen. Die Anklage wirft ihm fünffachen Mord und versuchten Mord in 18 weiteren Fällen vor. +++ dpa-Bildfunk +++

В Германии начался процесс по делу о наезде на прохожих в Трире 19.08.2021

Земельный суд в Трире рассматривает дело 51-летнего безработного, который в декабре 2020 года, предположительно, совершил наезд на пешеходов в центре города, убив пять человек.
01.12.2020 Einsatzkräfte von Polizei sind nahe der Fußgängerzone im Einsatz, in der ein Auto mehrere Menschen erfasst und nach ersten Erkenntnissen zwei von ihnen tödlich verletzt hat.

Пятеро погибших в результате наезда на пешеходов в немецком Трире 01.12.2020

Мужчина, направивший свой автомобиль на людей в пешеходной зоне, действовал умышленно, заявил глава регионального МВД. В результате ЧП на западе Германии погибли четыре и пострадали 15 человек.
Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind nahe der Fußgängerzone im Einsatz, in der ein Auto mehrere Menschen erfasst und nach ersten Erkenntnissen zwei von ihnen tödlich verletzt hat.

В немецком Трире автомобиль наехал на пешеходов 01.12.2020

В результате ЧП в пешеходной зоне в центре города погибли четыре человека. Полиция не усматривает в действиях задержданного водителя политических мотивов.
Die Aufnahme zeigt einen Ausschnitt aus dem Dionysos-Mosaik (220-230 nach Christus), das im Römisch-Germanischen Museum in Köln zu sehen ist. Aufnahme von 1999.

Кельн, Трир и 10 других самых старых городов Германии 07.01.2020

Старейшие города на территории нынешней Германии были основаны древними римлянами. Многие из них уже отметили свои 2000-летние юбилеи.
dpatopbilder - 10.05.2019, Rheinland-Pfalz, Trier: Mario Reitz lässt sich auf einem Dogscooter von seiner belgischen Schäferhündin Kira ziehen. Mit bis zu 40 Stundenkilometern rast das Gespann über Feldwege oder Wiesen. Foto: Harald Tittel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Дог-скутер - альтернатива электросамокату (фото) 23.05.2019

Такие собакаты помогают совмещать приятное с полезным - проводить время на свежем воздухе, а также поддерживать себя и своего четвероного питомца в отличной форме.

Смартфоны в немецких школах: все "за" и "против" (20.09.2018) 20.09.2018

Из всех немецких федеральных земель только в Баварии запрещено использование мобильных телефонов в школах. В остальных землях школы решают сами - запрещать или разрешать. Гимназия в городе Трир делает ставку на разумный компромисс.
ARCHIV - 10.04.2018, Rheinland-Pfalz, Trier: Das Foto zeigt Vorder- und Rückseite der Null-Euro-Scheine, die die Trier Tourismus und Marketing GmbH jüngst herausgebracht hat. (zu dpa «Null-Euro-Scheine zum 200. von Karl Marx sind der Renner» vom 12.08.2018) Foto: Harald Tittel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

На родине Маркса продано 100 тысяч банкнот номиналом ноль евро 12.08.2018

В родном городе Карла Маркса Трире, отмечающем 200-летие философа, можно заказать банкноты с номиналом ноль евро.
A bronze statue showing German philosopher Karl Marx was unveiled on occasion of the 200th birthday of Marx in Trier, Germany, Saturday, May 5, 2018. The statue was created bY Chinese artist Wu Weishan and is a present of China. (AP Photo/Michael Probst) |

В Трире открыли памятник Карлу Марксу 05.05.2018

Статуя является подарком Китая к 200-летию со дня рождения немецкого философа и экономиста. Принятию подарка предшествовали ожесточенные споры.

Как немецкий Трир готовился отметить 200-летний юбилей Карла Маркса (04.05.2018) 04.05.2018

5 мая исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса. В его родном городе к юбилею готовились основательно. И даже после долгих споров решили принять спорный подарок из Китая.
25.11.2017 Eine Figur von Karl Marx steht am 25.11.2017 beim Landesparteitag Die Linke in Garmisch-Partenkirchen (Thüringen) neben dem Rednerpult. Unter anderem will die Partei in einer Generaldebatte ihr schwaches Ergebnis der Bundestagswahl aufarbeiten. Foto: Arifoto Ug/Michael Reichel/dpa | Verwendung weltweit

Карл Маркс: 200 лет спустя 04.05.2018

Как на родине философа-экономиста отмечают его юбилей? Серьезно и с юмором! Ученые публикуют новые труды, отыскивая малоизученные тезисы, а производители сувениров наживаются на образе автора "Капитала".
Foto: Presseportal der Stadt Trier Titel: Trier Porta Nigra Römer Schlagwort: trier, porta nigra, römer, antike Fotograf: Presseportal der Stadt Trier Ort: Trier Was ist zu sehen: Ein Römer in der Porta Nigra, Erlebnisführung Das Geheimnis der Porta Nigra Thematischer Zusammenhang: Römer in Trier

Трир: Порта Нигра и другие достопримечательности 04.05.2018

Старейший город Германии, заложенный древними римлянами, долгое время был столицей западноевропейской части Римской империи. Особый след в его истории оставил Константин Великий.
19.03.2018, Rheinland-Pfalz, Trier: Eine Karl-Karx-Figur leuchtet seit heute an einer Fussgängerampel in unmittelbarer Nähe der bald errichteten Karl-Marx-Statue. Für die Signalanlage wurde LED-Technik eingesetzt und Schablonen eingebaut, die mittels Lasertechnik gefräst wurden. Foto: Harald Tittel/dpa | Verwendung weltweit

Карл Маркс стал светофорным человечком 20.03.2018

Такие пешеходные светофоры появились на родине Карла Маркса - в немецком городе Трир по случаю 200-летнего юбилея со дня его рождения.
Michael Thielen steht am 05.12.2017 vor dem Karl-Marx-Haus in Trier (Rheinland-Pfalz). Der 66-Jährige sieht Karl Marx erstaunlich ähnlich und ist seit längerem als Darsteller des im Jahre 1818 in Trier geborenen Philosophen und Politikers unterwegs, auch offiziell. Zum 200. Geburtstag von Marx in 2018 ist er in Trier ein gefragter Mann. (zu dpa Der doppelte Marx: Der Mann, der nicht nur aussieht wie Karl Marx vom 13.12.2017) Foto: Harald Tittel/dpa | Verwendung weltweit

Карл Маркс сегодня: Пролетарии всех стран так и не соединились 18.01.2018

В канун 200-летия Карла Маркса его сегодняшний двойник очень востребован на родине духовного отца коммунизма.
Trier Reportage. Trier, UNESCO, Welterbe, Reportage, Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin --- Porta Nigra ---

Раскрыта тайна возраста "Черных ворот" 15.01.2018

Древние городские ворота Порта Нигра ("Черные ворота") - главный символ немецкого Трира. До сих пор ученые спорили, когда именно они были построены…
#57786759 - Pfalzgrafenstein 01 © LianeM

10 причин любить Рейнланд-Пфальц 24.11.2017

Рейнланд-Пфальц - хлебосольная и винодельческая немецкая земля, с богатой историей, великолепной природой и памятниками Всемирного наследия.
01.03.2017 dpatopbilder - Ein hölzerner Schattenriss der geplanten Karl Marx-Statue, die 6,30 Meter hoch werden soll, steht am 01.03.2017 in Trier. Die Volksrepublik China will Trier als Geburtstort von Marx den «Riesen-Marx» zum 200. Geburtstag in 2018 schenken. Da die Größe und der Platz unweit der Porta Nigra auch Kritik ausgelöst haben, will die Stadt den Bürgern mit dem Dummy einen ersten Eindruck verschaffen. Foto: Harald Tittel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Китай дарит Германии Карла Маркса 14.03.2017

Карл Маркс возвращается в Трир: совет родного города "духовного отца коммунизма" постановил принять подарок от китайцев.
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