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Земельный суд в Трире рассматривает дело 51-летнего безработного, который в декабре 2020 года, предположительно, совершил наезд на пешеходов в центре города, убив пять человек.
Мужчина, направивший свой автомобиль на людей в пешеходной зоне, действовал умышленно, заявил глава регионального МВД. В результате ЧП на западе Германии погибли четыре и пострадали 15 человек.
В результате ЧП в пешеходной зоне в центре города погибли четыре человека. Полиция не усматривает в действиях задержданного водителя политических мотивов.
Старейшие города на территории нынешней Германии были основаны древними римлянами. Многие из них уже отметили свои 2000-летние юбилеи.
Такие собакаты помогают совмещать приятное с полезным - проводить время на свежем воздухе, а также поддерживать себя и своего четвероного питомца в отличной форме.
Из всех немецких федеральных земель только в Баварии запрещено использование мобильных телефонов в школах. В остальных землях школы решают сами - запрещать или разрешать. Гимназия в городе Трир делает ставку на разумный компромисс.
В родном городе Карла Маркса Трире, отмечающем 200-летие философа, можно заказать банкноты с номиналом ноль евро.
Статуя является подарком Китая к 200-летию со дня рождения немецкого философа и экономиста. Принятию подарка предшествовали ожесточенные споры.
5 мая исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса. В его родном городе к юбилею готовились основательно. И даже после долгих споров решили принять спорный подарок из Китая.
Как на родине философа-экономиста отмечают его юбилей? Серьезно и с юмором! Ученые публикуют новые труды, отыскивая малоизученные тезисы, а производители сувениров наживаются на образе автора "Капитала".
Старейший город Германии, заложенный древними римлянами, долгое время был столицей западноевропейской части Римской империи. Особый след в его истории оставил Константин Великий.
Такие пешеходные светофоры появились на родине Карла Маркса - в немецком городе Трир по случаю 200-летнего юбилея со дня его рождения.
В канун 200-летия Карла Маркса его сегодняшний двойник очень востребован на родине духовного отца коммунизма.
Древние городские ворота Порта Нигра ("Черные ворота") - главный символ немецкого Трира. До сих пор ученые спорили, когда именно они были построены…
Рейнланд-Пфальц - хлебосольная и винодельческая немецкая земля, с богатой историей, великолепной природой и памятниками Всемирного наследия.
Карл Маркс возвращается в Трир: совет родного города "духовного отца коммунизма" постановил принять подарок от китайцев.
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