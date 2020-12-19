Трижды узник совести. Как живет жена оппозиционера Павла Северинца
Хотя Павел Северинец был задержан за два месяца до начала протестов Беларуси, его обвиняют в массовых беспорядках. Его жена Ольга одна воспитывает сына и каждую неделю носит мужу передачи.
Ольга Северинец с сыном
"Быть женой политзаключенного - значит верить и ждать, что это все закончится хорошо и у нас впереди много прекрасных дней", - говорит Ольга Северинец, беря на руки трехлетнего сына. Уже десять месяцев она и маленький Франтишек не видели мужа и отца - оппозиционного политика, сопредседателя "Белорусской христианской демократии" Павла Северинца. Он находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске и является фигурантом уголовного дела.
Павел Северинец - политзаключенный со стажем
Единственное, что Ольга знает об уголовном деле в отношении мужа - это номер статьи УК, в нарушении которой его обвиняют: "Статья 293, часть 2 - участие в массовых беспорядках. Кажется, обвинение окончательно предъявлено, его уже изменить нельзя, и скоро дело передадут в прокуратуру. И мне очень интересно, на чем они будут основывать обвинение, ведь Павла задержали в июне, задолго до событий, которые хоть как-то при желании можно назвать массовыми беспорядками". Сам Павел, по ее словам, считает, что дело бессмысленное, и говорит, что такого абсурда еще не видел.
Павел Северинец в зале суда, октябрь 2017 года
Впрочем, с уголовным преследованием по политическим мотивам Северинец сталкивался и раньше, его можно назвать политзаключенным со стажем. Первый раз его судили в 2005 году, вскоре после референдума, отменившего ограничение максимального числа президентских сроков для одного лица, во второй - в 2011 году, после президентских выборов. Суммарно под стражей оппозиционер провел около 8 лет, Amnesty International трижды признавала его узником совести.
Павел Северинец в конце 2019 года был лидером протестов против интеграции Беларуси с Россией, а затем активно включился в президентскую кампанию. Сверинца задержали 7 июня 2020 года, когда он участвовал в разрешенном пикете в поддержку альтернативных кандидатов в президенты. В изоляторе на Окрестина оппозиционер отбыл 75 суток административного ареста - суд раз за разом увеличивал ему срок, а уже в августе Северинецу предъявили уголовное обвинение.
В СИЗО Северинец не теряет бодрости духа
Санкция статьи, в нарушении которой его обвиняют, предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. "Сейчас мы не знаем, чем это закончится. Но если дойдет до суда, срок будет не маленький. Даже три года - это много, учитывая, что у Павла растет сын", - переживает Ольга.
Ольга и Павел Северинцы (фото из архива)
Несмотря на все трудности в СИЗО, Северинец держится хорошо, в его письмах нет ни нотки грусти, делится супруга политзаключенного. "Наоборот, он подбадривает белорусов, потому что писал, что последнее время ему приходит много писем, полных отчаяния. Но Павел верит, что все будет хорошо, призывает людей молиться и работать над своими сердцами. Тот, кто проиграет войну в своем сердце, проиграет войну за Беларусь", - рассказывает Ольга о содержании писем от мужа.
Кроме того, оппозиционер пишет супруге, что старается максимально наладить свой быт за решеткой и не терять времени. Сейчас он занимается книгами, пишет продолжение своего романа "Беларусалiм": "Он присылал Франтишеку сказку про ангела, написал колыбельную, рисует наши портреты постоянно и старается поздравлять с праздниками".
Сама Ольга признает, что ее жизнь после ареста супруга, безусловно, изменилась, ведь теперь все домашние заботы и воспитание сына легли на ее плечи. Однако она ни разу не пожалела, что стала женой Павла Северинца: "Несмотря на все сложности, это большая честь - быть женой политзаключенного, и я думаю, что другие мамы и жены тоже это чувствуют. Политзаключенные - это смелые и самоотверженные люди, и они все делают правильно".
Передачи в СИЗО - один из немногих способов порадовать супруга
Вместе с тем Ольга констатирует, что из-за длительного ареста мужа она живет с постоянным чувством неопределенности и не может планировать свою жизнь: "Ты не знаешь, нужно ребенка в садик отдавать или нет, закончится это плохо или хорошо. Сейчас дело передают в прокуратуру. Это значит, что скоро будет суд, и это уже хотя бы немного придает определенности". Судебный процесс, предполагает Ольга, может начаться уже в мае.
Ольга Северинец собирает передачу мужу, который находится в СИЗО
Сейчас для нее один из немногих способов порадовать мужа - это передачи, поэтому Ольга Северинец собирает их очень тщательно. Раскладывая орехи, булочки, овощи и зелень по пакетам, она поясняет, что в последнее время передачи стали небольшими, ведь Павел решил поститься: "Конечно, я стараюсь сделать передачу максимально приятной, я ведь знаю, что он любит. Обязательно должно быть что-то к чаю, и стараюсь носить побольше зелени, ведь у мужа проблемы с желудком". Единственная проблема с передачами - отказ администрации СИЗО принимать книги, не хотят брать даже Библию.
Кроме того, в пакет с передачей Ольга кладет много бумаги и конвертов, ведь мужу постоянно пишут письма. По ее словам, после ареста Павла она почувствовала невиданную солидарность со стороны белорусов, за что всем очень благодарна.
Передачи в СИЗО на улицу Володарского Ольга Северинец носит каждую неделю, при этом верит, что скоро политический кризис в стране закончится и она сможет снова увидеть мужа: "Раз Беларусь проснулась, и Бог допустил эти события, то это было сделано не для того, чтобы мы снова заснули. Правда и справедливость на нашей стороне, и сейчас главное - достойно идти по этому пути, делать то, что мы можем, и ждать родных".
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