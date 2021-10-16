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Трибунал

Defendants at the Nuremberg War Crime Trials, Germany, c1945-c1946. Between 20 November 1945 and 1 October 1946 the 24 surviving most senior Nazi leaders were tried before the International Military Tribunal in the Palace of Justice in Nuremberg. Pictured are Luftwaffe commander Hermann Göring (1893-1946), Deputy Fuhrer Rudolf Hess (1894-1987), Foreign Minister Joachim von Ribbentrop (1893-1946) and Army Chief of Staff Wilhelm Keitel (1882-1946). Göring, Ribbentrop and Keitel received death sentences, although Göring committed suicide before he could be executed, while Hess was sentenced to life imprisonment and died in Spandau Prison. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Так казнили главных нацистских преступников 16.10.2021

В ночь на 16 октября были приведены в исполнение первые смертные приговоры, вынесенные нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе в 1946 году. Последние казни состоялись 7 июня 1951 года в Ландсбергской тюрьме.

Новые факты пыток: Gulagu.net о жестких реалиях в российских тюрьмах. DW Новости (15.10.2021) 15.10.2021

На этой неделе, ставшей первой для Госдумы нового созыва, "Единая Россия", у которой в Думе более двух третей голосов, заблокировала предложение коммунистов о проведении парламентского расследования пыток и изнасилований заключенных в российских колониях. Катализатором расследований стал "секретный архив" с записями пыток и изнасилований, который оказался в распоряжении проекта Гулагу.Нет.

FILE - This Sunday, Aug. 23, 2020 file photo made from video provided by the State TV and Radio Company of Belarus, shows Belarus President Alexander Lukashenko armed with a Kalashnikov-type rifle near the Palace of Independence in Minsk, Belarus. Belarus President Alexander Lukashenko has relied on massive arrests and intimidation tactics to hold on to power despite nearly three months of protests sparked by his re-election to a sixth term, but continuing protests have cast an unprecedented challenge to his 26-year rule. (State TV and Radio Company of Belarus via AP, File)

В Нюрнберге призвали наказать Лукашенко за преступления против человечности 11.10.2021

Участники правовой конференции призвали возбудить в рамках универсальной юрисдикции уголовные дела против Лукашенко и лиц, причастных к преступлениям против человечности в Беларуси.
26.11.2018, Russland, Kerch: CRIMEA, RUSSIA - NOVEMBER 26, 2018: The Nikopol gunboat (L) and the Yany Kapu tugboat of the Ukrainian Navy tugged to the Kerch Seaport. On November 25, 2018, three Ukrainian Navy vessels illegally crossed the Russian border and intruded into Russia's territorial waters. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

Трибунал в Гааге начинает слушания по керченскому инциденту 11.10.2021

Слушания проходят по иску Украины к России о захвате украинских судов в Керченском проливе. На данном этапе решается вопрос о юрисдикции, слушания будут проходить в гибридном формате.
07/06/2021 Mitglieder des Europäischen Parlaments nehmen an der Eröffnung der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments i teil. Das Europäische Parlament hält seine erste Sitzung in Straßburg seit Beginn der Corona-Pandemie ab. +++ dpa-Bildfunk +++

Трибунал для Лукашенко и "полезные идиоты" в ЕС - дебаты в Европарламенте 05.10.2021

Европарламент провел дебаты о ситуации в Беларуси. Часть депутатов спорила о мигрантах на границах с ЕС, тогда как другие обещали не забывать об ужасах, совершаемых режимом Лукашенко. Репортаж DW.
Staatstheater Nürnberg Schauspiel „Saal 600: Spurensuche“ von dura & kroesinger Regie: Regine Dura, Hans-Werner Kroesinger Premiere: 25.09.2021 Im Bild: Nicolas Frederick Djuren, Janning Kahnert

Приговоры нацистам в Нюрнберге: 75 лет спустя 02.10.2021

75 лет назад в Нюрнберге огласили приговоры главным нацистским преступникам. Было это во Дворце правосудия - в зале присяжных заседаний, также известном как "Зал №600". Что с этим местом сейчас?
Deuxieme guerre mondiale (1939-1945) : la communiste Marie Claude Vaillant-Couturier (Vaillant Couturier) (1912-1996) temoigne pendant le proces des principaux dirigeants nazis a Nuremberg en Allemagne. Photographie le 28 janvier 1946. ©Usis-Dite/Leemage

Стэнфордский университет опубликовал онлайн-архив Нюрнбергского процесса 01.10.2021

В 75-летнюю годовщину приговора Нюрнбергского трибунала в отношении главных преступников "третьего рейха" в интернет выложены более 5 тысяч протоколов судебного процесса. Работа над проектом продолжается более 20 лет.
2021-09-15 09:31:44 DEN HAAG - Salih Mustafa (R) und sein Anwalt Julius von Bone (L) zu Beginn seines Prozesses vor dem Kosovo-Tribunal. Der Verdächtige war während des Kosovo-Konflikts 1998/99 ein hochrangiger Kommandeur der Kosovo-Befreiungsarmee (UK). ANP POOL ROBIN VAN LONKHUIJSEN

В Гааге начался первый суд по военным преступлениям в Косово 15.09.2021

На скамье подсудимых - один из бывших командиров Армии освобождения Косово Салих Мустафа, которого обвиняют в убийстве, пытках, жестоком обращении и произвольных арестах.

Jovica Stanisic - ehemaliger jugoslawischer und serbischer Geheimdienstdirektor und sein Stellvertreter Franko Simatovic. Quelle: Klix

Бывшие руководители спецслужб Югославии приговорены к 12 годам заключения 30.06.2021

Трибунал в Гааге вынес обвинительные заключения в повторном процессе по делу экс-главы Управления госбезопасности Югославии Станишича и бывшего командующего спецназом Симатовича.
Bildergalerie Doping Bekannte und erfolgversprechende russische Sportler, die jetzt an der Olympischen Spiele wegen Doping nicht teilnehmen dürfen FILE - epa04353701 Sergey Shubenkov (R) from Russia competes ahead of Gregor Traber from Germany in the men's 110m hurdles semifinal during the European Athletics Championships in the Letzigrund Stadium in Zurich, Switzerland, 14 August 2014. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT (zu dpa-Meldung: «Olympia-Aus: CAS-Urteil zu Einspruch von Russlands Leichtathleten» vom 21.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/J. C. Bott

Российский легкоатлет Шубенков оправдан по делу о допинге 22.06.2021

Дисциплинарный трибунал постановил, что Шубенков невиновен в наличии следов диуретика в его пробе. Спортсмен заявил, что таблетки, находящиеся в списке запрещенных препаратов ВАДА, принимал его трехмесячный сын.

11.04.2013 1440872 Russia, Moscow. 04/10/2013 Deputies in the conference hall of the State Duma of the Russian Federation. Vladimir Fedorenko/RIA Novosti (c) picture-alliance/dpa/V. Fedorenko

Госдума одобрила запрет на демонстрацию изображений и выступлений нацистов 16.06.2021

Под действие нового российского закона подпадает публичная демонстрация изображений и выступлений руководителей групп и организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом.
FILE - In this file photo taken on Sunday, Aug. 2, 2020, Sviatlana Tsikhanouskaya, candidate for the presidential elections greets people waving old Belarus flags during a meeting to show her support in Brest, 326 km (203,7 miles) southwest of Minsk, Belarus. A former Soviet republic on the fault line between Russia and Europe is boiling with revolt this summer. Sounds familiar — but Belarus 2020 isn’t Ukraine 2014, and that’s why it’s hard to predict what will happen next. (AP Photo/Sergei Grits, File) |

Тихановская призвала создать международный трибунал по Беларуси 09.06.2021

Выступая в Сенате Чехии, Светлана Тихановская призвала ЕС расширить санкции против режима Александра Лукашенко. Она назвала его действия "террором, которого наша страна не видела со времен Сталина".
Sowjetflagge auf Reichstagsgebaeude 1945 Zweiter Weltkrieg / Eroberung von Berlin durch die Rote Armee / Die Rot- armisten Jegorow und Kantarija hissen auf dem Reichstagsgebaeude die Rote Flagge, 20. April 1945, 20 Uhr 45 Ber- liner Sommerzeit. / - Die Hissung der Sowjetflagge auf dem Reichstagsgebaeude (Nachgestellte Szene). - / Foto (Wladimir Grebnew). |

В России хотят запретить отрицание решающей роли СССР в победе над нацизмом 05.05.2021

В Госдуму внесен законопроект, распространяющий запрет на выступления, СМИ и интернет. Предлагается также запретить публично приравнивать цели правительства СССР и нацистской Германии.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Im Prozess wegen Totschlags gegen einen 55-Jährigen wird am 19.09.2017 voraussichtlich das Urteil verkündet. Der Mann soll im Dezember 2016 seinen Mitbewohner in Hamburg-Schnelsen mit Messerstichen getötet haben. Der Tote wurde erst nach fast 14 Tagen gefunden. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Решение об освобождении двух осужденных Гаагским трибуналом огласят 8 марта 10.02.2021

В 2007 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Драгомира Милошевича и Милана Мартича к более чем 30 годам тюрьмы по обвинению в военных преступлениях.
25.10.2020, Belarus, Minsk: 6368027 25.10.2020 Riot police detain a protester during an opposition rally to reject the presidential election results in Minsk, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik Foto: Viktor Tolochko/Sputnik/dpa |

МИД ФРГ: Преступления силовиков Беларуси будут задокументированы 05.02.2021

Статс-секретарь в МИД Германии рассказал в интервью DW о планах приема в ФРГ жертв репрессий в Беларуси и сборе доказательств преступлений белорусских силовиков для их последующего привлечения к суду.
01.11.2020 *** Belarusian law enforcement officers walk to disperse opposition supporters during their rally to reject the presidential election results in Minsk, Belarus November 1, 2020. REUTERS/Stringer

Оппозиция призывает признать режим Лукашенко террористическим 15.01.2021

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко считает необходимым создать международный уголовный трибунал по Беларуси.
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