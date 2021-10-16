На этой неделе, ставшей первой для Госдумы нового созыва, "Единая Россия", у которой в Думе более двух третей голосов, заблокировала предложение коммунистов о проведении парламентского расследования пыток и изнасилований заключенных в российских колониях. Катализатором расследований стал "секретный архив" с записями пыток и изнасилований, который оказался в распоряжении проекта Гулагу.Нет.
В 75-летнюю годовщину приговора Нюрнбергского трибунала в отношении главных преступников "третьего рейха" в интернет выложены более 5 тысяч протоколов судебного процесса. Работа над проектом продолжается более 20 лет.