 Трех россиян, в том числе журналистов, не впустили в Грузию | Новости из Германии о России | DW | 04.09.2018

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Россия

Трех россиян, в том числе журналистов, не впустили в Грузию

Военкор ТАСС и экс-журналист НТВ не сумели въехать на территорию Грузии. В Тбилиси заявляют, что россияне нарушили закон "Об оккупированных территориях".

Грузинский флаг на фоне российской военной базы в Южной Осетии

Грузинский флаг на фоне российской военной базы в Южной Осетии

Трое граждан России, среди которых бывший журналист телеканал НТВ и корреспондент государственного информагентства ТАСС, не были впущены на территорию Грузии. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщили в грузинском МВД. В ведомстве пояснили, что россияне нарушили грузинский закон "Об оккупированных территориях", согласно которому иностранцы могут въезжать на территорию Абхазии и Южной Осетии, только получив разрешение из Тбилиси.

Контекст

Истоки нынешней изоляции России и пропагандистской лжи, отравляющей умы ее граждан, восходят к августовской войне 2008 года, считает Константин Эггерт. (07.08.2018)

В ходе визита в Тбилиси канцлер Германии Ангела Меркель затронула вопрос энергопоставок из РФ и проблему вступления Грузии в ЕС. (24.08.2018)

Российские СМИ приводят фамилии россиян, которых не пустили в Грузию: это военкор ТАСС Виктор Литовкин, президент совета международной ассоциации исследования Геннадий Бордиогусов (каких именно исследований, не сообщается. - Ред.), а также журналист НТВ Александр Токарев. Пресс-служба телеканала сообщила, что Токарев у них уже "давно не работает", и его поездка не имеет к вещателю никакого отношения.

Ранее, в конце августа 2018 года, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) раскритиковала продолжающееся присутствие российских войск в грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии. После встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в Тбилиси Меркель заявила, что "эту несправедливость нельзя предавать забвению". Глава правительства ФРГ, по ее словам, делает все, чтобы эта тема "снова и снова оказывалась на повестке дня", однако в этом вопросе нет ощутимых изменений к лучшему.

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    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

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    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Болевые точки Нагорного Карабаха

    В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


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