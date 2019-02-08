 Трех активистов движения ″Весна″ повторно задержали в Санкт-Петербурге | Новости из Германии о России | DW | 10.02.2019

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Россия

Трех активистов движения "Весна" повторно задержали в Санкт-Петербурге

Владимир Казаченко, Александр Ильинов и Валентин Хорошенин, а также журналист радиостанции "Эхо Москвы" Кирилл Матвеев были задержаны поздно вечером в субботу, 9 февраля, по обвинению в мелком хулиганстве.

Полицейский в Санкт-Петербурге

Полицейский в Санкт-Петербурге

Участники оппозиционного движения "Весна" Владимир Казаченко, Александр Ильинов и Валентин Хорошенин, готовившие акцию в поддержку члена "Открытой России" Анастасии Шевченко, а также журналист радиостанции "Эхо Москвы"  Кирилл Матвеев были задержаны поздно вечером в субботу, 9 февраля, по обвинению в мелком хулиганстве, сообщает интернет-издание ОВД-Инфо.

Как написал в своем Телеграм-канале депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, двух оппозиционеров и журналиста Матвеева оставили на ночь в 28-м отделе полиции Санкт-Петербурга. Третьего активиста забрала из отдела его мать.

Второезадержаниезасутки

Контекст

В Пскове задержаны Лия и Артем Милушкины - координатор "Открытой России" и активист штаба Алексея Навального. Суд по избранию меры пресечения назначен на 18 января.

Кремль будет до последнего помогать режиму Мадуро, какими бы ни были последствия для России, считает Константин Эггерт.

Несмотря на журналистский статус Кирилла Матвеева, сотрудники полиции отказались отпускать его до судебного разбирательства. Для Владимира Казаченко, Александра Ильина и Валентина Хорошенина это уже второе задержание за последние сутки.

Днем в субботу, 9 февраля, они уже были задержаны в центре Санкт-Петербурга вместе с другими активистами "Открытой России" Василием Буйловым, Артемом Павловым и организатором "Марша материнского гнева" Светланой Уткиной во время подготовки протестной акции "Открытой России".

Основанием для задержания стала книга учета сообщений о преступлениях, в которой полиция регистрирует анонимные жалобы. Оппозиционеров доставили в отдел полиции №1. В тот же вечер их сначала отпустили без составления протоколов, а потом вновь задержали.

"Марш материнского гнева"

На 10 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и ряде других городов России запланированы уличные акции в поддержку Анастасии Шевченко и координатора "Открытой России" в Пскове Лии Милушкиной, обвиняемой в сбыте наркотиков.

Член федерального совета "Открытой России" Анастасия Шевченко была задержана 21 января за деятельность в организации, признанной нежелательной в РФ. 23 января суд приговорил ее к домашнему аресту до 20 марта.

В конце января скончалась дочь активистки, проживавшая в интернате для детей с особенностями развития. До этого ее срочно госпитализировали после временной остановки сердца. Следователи долго не разрешали Шевченко навестить ребенка в реанимации, позднее врачи отказались пустить ее в палату.

Мероприятие, получившее название "Марш материнского гнева", местные власти в городах согласовывать отказались.

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  • Участница митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Александра.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Александра, Санкт-Петербург

    "Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Дмитрий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дмитрий, 65 лет, Москва

    "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Дарья.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дарья, 29 лет, Москва

    "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Андрей.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург

    "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Екатерина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Екатерина, 23 года, Москва

    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

  • Задержания на митинге Он нам не царь в Москве.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Более 1300 задержанных по всей России

    По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


Смотреть видео 13:07
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13:07 мин

Оппозиция против Путина: что готовят Навальный и его сторонники - DW Новости (19.12.2018)

Контекст

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

На митингах против инаугурации Владимира Путина задержали более 1300 человек. Акции прошли в десятках российских городов. DW спросила участников митингов, кто они и почему вышли протестовать.  

Ссылки в интернете

http://t.me/visboris

Телеграм-Канал депутата Бориса Вишневского

Аудио- и видеофайлы по теме

Оппозиция против Путина: что готовят Навальный и его сторонники - DW Новости (19.12.2018)  

Как в России разгоняют митинги еще до их начала (13.12.2018)  

Срок за репост: как не сесть в тюрьму за активность в соцсетях в России – DW Новости (19.11.2018)  

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