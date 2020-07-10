Трехдневное голосование в России: кому точно по душе этот закон

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

Голосование на пеньках и лавочках: от поправок не уйдешь

В соцсетях разлетелись кадры с выездным голосованием по поправкам в Конституцию РФ. На них видно, как люди заполняют бюллетени на пеньках и лавочках у спортплощадок. Сергей Елкин о вездесущих поправках.