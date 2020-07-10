 Трехдневное голосование в России: кому точно по душе этот закон | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 21.07.2020

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Россия

Трехдневное голосование в России: кому точно по душе этот закон

Госдума приняла в окончательном чтении закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах в России. Сказочники и лично трехглавый Змей Горыныч одобряют, считает Сергей Елкин.

Змей Горыныч в Госдуме поддерживает трехдневное голосование на выборах в России - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Сергей Елкин


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Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкие эксперты о голосовании по поправкам в Конституцию РФ  

"Как Путин решил проблему 2024", или Что еще пишут СМИ в ФРГ о голосовании по поправкам  

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