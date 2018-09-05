 Третий саммит КНДР и Южной Кореи начнется 18 сентября | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.09.2018

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Мир

Третий саммит КНДР и Южной Кореи начнется 18 сентября

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. На трехдневной встрече будет обсуждаться денуклеаризация Корейского полуострова.

Южнокорейский посланник Чон Ый Ён и лидер КНДР Ким Чен Ын в Пхеньяне

Южнокорейский посланник Чон Ый Ён и лидер КНДР Ким Чен Ын в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправится с трехдневным визитом в Пхеньян, где встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Саммит пройдет с 18 по 20 сентября, сообщила в ночь на четверг, 6 сентября, администрация президента Южной Кореи. Точные даты саммита были согласованы 5 сентября во время визита южнокорейской делегации в столицу КНДР.

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На встрече с южнокорейским посланником Чон Ый Ёном Ким Чен Ын вновь подтвердил свою готовность к денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, он заявил, что сохраняет веру в то, что Дональд Трамп сможет преодолеть сложности в американо-северокорейских переговорах. Однако маловероятно, что глава КНДР отправится в конце сентября в Нью-Йорк, чтобы принять участие в Генеральной ассамблее ООН.

"Север и юг должны по-прежнему усиленно добиваться денуклеаризации на Корейском полуострове", - процитировало лидера КНДР государственное северокорейское информационное агентство ЦТАК. Необходимо "полностью устранить опасность вооруженного конфликта и ужаса войны на Корейском полуострове", добившись крепкого мира без ядерной угрозы, заявил Ким Чен Ын.

Планируемый визит Мун Чже Ина в Пхеньян станет первой официальной поездкой южнокорейского президента в столицу Северной Кореи за последние десять с лишним лет. Первые два саммита лидеров Южной Кореи и КНДР прошли в Пханмунджоме в апреле и мае 2018 года. 27 апреля Мун и Ким договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находились с начала 1950-х годов.

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    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


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