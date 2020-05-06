Трептов-парк накануне 75-летия окончания войны (фото)

Берлин • 8 мая в Германии - День освобождения (Tag der Befreiung). В этом году исполняется 75 лет со дня подписания безоговорочной капитуляции вермахта и окончания Второй мировой войны в Европе. В Берлине по случаю юбилея этот день в 2020 году объявлен выходным. Из-за пандемии коронавируса памятные мероприятия пройдут не так, как планировалось. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) возложат венки в главном мемориале жертвам войны и тирании в Германии - Нойе Вахе (Neue Wache), но большая церемония, в которой должны были участвовать главы иностранных государств и правительств, не состоится. Эти фотографии агентства dpa сделаны накануне нынешней юбилейной даты в Трептов-парке - на одном из мемориальных кладбищ германской столицы, где похоронены советские солдаты, павшие во время освобождения Берлина в 1945 году в самом конце войны.

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