Трептов-парк накануне 75-летия окончания войны (фото)

Берлин • 8 мая в Германии - День освобождения (Tag der Befreiung). В этом году исполняется 75 лет со дня подписания безоговорочной капитуляции вермахта и окончания Второй мировой войны в Европе. В Берлине по случаю юбилея этот день в 2020 году объявлен выходным. Из-за пандемии коронавируса памятные мероприятия пройдут не так, как планировалось. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) возложат венки в главном мемориале жертвам войны и тирании в Германии - Нойе Вахе (Neue Wache), но большая церемония, в которой должны были участвовать главы иностранных государств и правительств, не состоится. Эти фотографии агентства dpa сделаны накануне нынешней юбилейной даты в Трептов-парке - на одном из мемориальных кладбищ германской столицы, где похоронены советские солдаты, павшие во время освобождения Берлина в 1945 году в самом конце войны.
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Мемориал в память о воинах Красной армии в Трептов-парке
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Мемориал в Трептов-парке
Солдатское военное кладбище в Берлине
Мемориал в Трептов-парке был воздвигнут в 1947-1949 годах. Главный памятник установлен на холме с мавзолеем.
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Мемориал в Трептов-парке
Солдатское военное кладбище в Берлине
Воин-освободитель со спасенной девочкой на руках - центральный памятник мемориала в Трептов-парке.
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Мемориал в Трептов-парке
Солдатское военное кладбище в Берлине
Монументальная мозаика в мавзолее.
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Мемориал в Трептов-парке
Солдатское военное кладбище в Берлине
Барельеф с изображением Ордена Отечественной войны у входа в мемориал в Трептов-парке.
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Мемориал в Трептов-парке
Солдатское военное кладбище в Берлине
Мемориальное поле с братскими могилами, чашами для вечного огня и двумя красными знаменами из гранита.
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Мемориал в Трептов-парке
Солдатское военное кладбище в Берлине
Барельеф с идущими в атаку солдатами на одном из саркофагов.
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Мемориал в Трептов-парке
Солдатское военное кладбище в Берлине
"Всё для фронта! Всё для победы!" - барельеф, посвященный поддержке армии в тылу.
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Мемориал в Трептов-парке
Солдатское военное кладбище в Берлине
Цитата Сталина.
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Мемориал в Трептов-парке
Солдатское военное кладбище в Берлине
Скульптура скорбящей женщины.
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Мемориал в Трептов-парке
Солдатское военное кладбище в Берлине
Коленопреклоненный солдат около гранитного красного знамени.
Автор: Максим Нелюбин
Кладбище-памятник воинам Советской армии в Панкове
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Советский военный мемориал в Панкове
Эти слова на гранитной башне около входа обращены к посетителям Советского военного мемориала в берлинском районе Панков. На противоположной стороне они переведены на немецкий язык, как и другие здешние надписи, включая цитаты Иосифа Сталина.
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Советский военный мемориал в Панкове
Мемориальное кладбище находится посреди лесопарка Шёнхольцер-Хайде на севере немецкой столицы. Здесь покоятся останки 13200 советских солдат, павших во время освобождения Берлина в апреле-мае 1945 года или скончавшихся от ранений в госпиталях в первые месяцы после безоговорочной капитуляции нацисткой Германии.
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Советский военный мемориал в Панкове
Всего в боях за Берлин погибло около 80 тысяч красноармейцев. Сразу после войны в городе заложили три больших воинских кладбища. Два других находятся в Трептов-парке и Тиргартене.
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Советский военный мемориал в Панкове
Кладбище, на котором мы сегодня побываем, на русском языке принято называть по району города, в котором оно находится, - Советский военный мемориал в Панкове. В немецких документах, путеводителях и на картах - Sowjetisches Ehrenmal Schönholzer Heide, то есть по названию здешнего лесопарка.
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Советский военный мемориал в Панкове
Мемориал в Шёнхольцер-Хайде был открыт 7 ноября 1949 года. Он был создан за полтора года по проекту группы советских архитекторов К.А. Соловьева, М.Д. Белавенцева и В.Д. Королева. Скульптуры и барельефы выполнил Иван Першудчев.
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Советский военный мемориал в Панкове
Если в Трептов-парке была установлена скульптура Солдата-освободителя со спасенной девочкой на руках, а в Тиргартене - воин с винтовкой на плече, то в центре этого берлинского мемориала находится статуя скорбящей Родины-матери, напоминающая пиету.
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Советский военный мемориал в Панкове
Тело павшего солдата накрыто Знаменем Победы. К этому месту во время памятных церемоний возлагаются венки.
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Советский военный мемориал в Панкове
Через такие круглые окна в куполе свет попадает в Зал славы, расположенный в нижней части обелиска.
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Советский военный мемориал в Панкове
Этот 33,5-метровый памятник возведен из светло-серого сиенита. На цоколе закреплены бронзовые таблички, на которых указаны имена офицеров. В склепе под обелиском похоронены два полковника.
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Советский военный мемориал в Панкове
За обелиском установлен памятный камень, посвященный советским жертвам нацистских концентрационных лагерей.
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Советский военный мемориал в Панкове
Такие светильники в виде горящих факелов расположены вдоль братских могил на стене, окружающей воинский мемориал. Здесь же установлено сто бронзовых плит с именами, званиями и годами рождения 2647 человек, то есть примерно каждого пятого. Имена других установить не удалось. Они остались неизвестными солдатами.
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Советский военный мемориал в Панкове
Подойдем поближе к одной из них и помолчим …
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Советский военный мемориал в Панкове
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Советский военный мемориал в Панкове
… В центральной части мемориала расположено восемь погребальных камер, в каждой их которых находятся останки 1182 красноармейцев.
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Советский военный мемориал в Панкове
В 1992 году Германия взяла на себя обязательства заботиться о сохранности и нести расходы по содержанию таких воинских мемориалов на немецкой территории. Они закреплены в соглашении с Россией, коротое регулировало порядок вывода советских войск (ГСВГ) после воссоединения страны.
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Советский военный мемориал в Панкове
В 2011 году мемориал был закрыт для посетителей из-за начатого ремонта, на который немецкая сторона выделила 10,35 миллиона евро. Торжественная церемония по случаю завершения работ состоялась в августе 2013 года в присутствии берлинского сенатора по вопросам строительства Михаэля Мюллера, позже избранного бургомистром города, а также посла России Владимира Гринина.
Автор: Максим Нелюбин