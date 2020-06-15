Тренд московского лета-2020: дача вместо курорта

Два с половиной месяца самоизоляции и неопределенность на туристическом рынке привели к резкому росту спроса на аренду загородного жилья. Риелторы фиксируют двукратное увеличение запросов на дачи в этом весенне-летнем сезоне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Владельцы загородных домов спешат воспользоваться благоприятной конъюнктурой и повышают ставки аренды. DW выяснила, насколько реально сегодня снять дачу в столичном регионе и на каких условиях.

Децентрализация как следствие пандемии

"Коронавирус - идеальный агент для продвижения загородной недвижимости, - заявил 11 июня на конференции REPA (ассоциация профессионалов рынка недвижимости России) учредитель компании Good Wood Александр Дубовенко. По его словам, децентрализация стала одним из закономерных последствий пандемии. На рынке отмечается как рост спроса на покупку загородных домов, так и на аренду дач.

Сколько может стоить аренда такой дачи?

В компании "Инком-Недвижимость" отмечают, что в мае этого года интерес к летней аренде в два раза превысил показатели мая 2019-го. "Пик спроса на загородную аренду пришелся на конец марта и апрель, когда москвичи массово переселялись на дачи пережидать самоизоляцию. Многие затем продлили договоры найма на май и на летние месяцы. Это связано с изменениями планов на лето - многие из тех, кто собирался на зарубежные курорты, в нынешних условиях могут рассчитывать лишь на дачные каникулы", - заявила DW замдиректора департамента аренды квартир "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова.

Рынок закономерно отреагировал на рост спроса повышением ставок аренды. Руководитель отдела городской недвижимости "НДВ-Супермаркет Недвижимости" Елена Мищенко говорит о 30-процентном подорожании по сравнению с прошлым летом. В "Инкоме" уточняют, что примерно треть предложений приходится на объекты стоимостью до 90 тысяч рублей в месяц, однако заверяют, что есть и более экономичные варианты "на разных направлениях и степени удаленности от МКАД".

Найти вариант аренды загородного дома непросто

На деле выясняется, что найти приемлемый вариант в Подмосковье непросто. "Я начала искать для своей семьи дачу в апреле. Мониторинг сайтов показал, что минимальная стоимость аренды домика в радиусе около 50 километров от Москвы составляет 80 тысяч и более в месяц при минимальном сроке аренды в несколько месяцев, - рассказала DW 42-летняя домохозяйка Ольга. - Требования у нас были очень простые: чистота, санузел и кухня в доме. Площадь дома и участка были неважны, близость электрички и развитость инфраструктуры тоже не имели значения".

Аренда даже простенького дома стоит не менее 80 тысяч рублей в месяц

В итоге Ольга была вынуждена расширить диапазон поиска. "Я стала смотреть Тверскую, Тульскую, Владимирскую области. Там предложений, удовлетворяющих моим требованиям, не оказалось. Но нам повезло - знакомые согласились пустить нас пожить на свою дачу в Ярославской области бесплатно с одним условием - мы обновим им всю технику и будем ухаживать за домом и участком".

Медиаменеджер Ирина говорит, что вела поиски дачи в течение всего срока самоизоляции, но они так и не увенчались успехом. "Доходит до смешного - предлагают мансарды в домах, где придется соседствовать с хозяевами. И ставят условия - не курить, например, не принимать гостей, не привозить домашних животных. И это по цене 40-45 тысяч в месяц". Хорошие варианты, по ее словам, ей встречались, но объявления исчезали буквально в течение пяти минут после их публикации.

Сдается все - от мансарды до коттеджа

Эксперты говорят, что владельцы недвижимости действительно решили по максимуму монетизировать возросшую популярность дач. Сдавать их - целиком или частично - стали даже те, кто раньше этого не делал. Возможностью краткосрочного извлечения прибыли пользуются также продавцы домов, у которых пока не получается их реализовать. Как говорит Оксана Полякова, "на фоне высокого арендного спроса некоторые продавцы выставляют свои объекты в экспозицию для найма - пока дом не продался, пусть сдается, решают они".

Такой коттедж на территории дома отдыха стоит 16 тысяч рублей в сутки

Поскольку дачи снимаются на лето, многим арендаторам не важно наличие постоянных коммуникаций. "Многие выбирают деревянные дома с биотуалетом или даже туалетом на улице. Наличие водопровода тоже часто значения не имеет. Основное, что влияет на выбор, - приятное место, и чтобы было удобно добираться", - отмечает Елена Мищенко.

Примечательно, что новыми реалиями решили воспользоваться даже подмосковные дома отдыха. "Пока искала дачу, обнаружила, что некоторые загородные отели, имеющие на своей территории коттеджи, перешли на формат сдачи жилья помесячно. Меня, например, поразил вариант аренды довольно унылого коттеджа сроком на месяц (не менее) по цене в 16 тысяч рублей в сутки. И это только проживание, без питания", - рассказала Ольга.

По словам экспертов, мода быть дачником точно станет трендом 2020 года. "Мы рассчитываем, что и после снятия всех ограничений летний спрос в этом году сохранится, и по итогам сезона число сделок значительно превысит прошлогодний показатель", - заключают в "Инкоме".

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