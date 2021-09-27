Транссексуалы

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Разнообразные формы гендерного выражения присущи разным культурам мира.
При транссексуальности гендерная идентичность человека не соответствует приписанному при рождению полу.
Впервые в состав германского бундестага выбраны две транс-женщины: Нике Славик из Северного Рейна - Вестфалии и Тесса Ганзерер из Баварии. Обе они представляют партию "зеленых".
Закончившаяся в Токио ХХХII летняя Олимпиада, в само проведение которой многие не верили до последнего момента, стала самой необычной за всю историю Игр. Ее основные итоги, не только чисто спортивные, - у DW.
Гены определяют внешность и даже характер человека. Но всякий ли узнает себя в портрете, который нарисуют с помощью его же ДНК?
Маленькая сенсация: на обложке немецкого издания Playboy, который вышел сегодня, - трансгендер. Нет, мужской журнал не сменил "ориентацию".
В октябре Роскомнадзор внес сайт "Дети-404", поддерживающий ЛГБТ-подростков, в список запрещенных. О работе проекта в новых условиях в интервью DW рассказала Хана Корчемная.
Армия США согласилась предоставить информатору Wikileaks медицинскую терапию для смены пола. Челси (Брэдли) Мэннинг выдвигала такое требование при объявлении голодовки в тюрьме.
По информации газеты USA Today, Пентагон 1 июля объявит о снятии запрета на службу в вооруженных силах для трансгендеров. Армии США будет дан год на введение новых правил.
Среди знаменитых актрис, топ-моделей и певиц немало бывших мужчин, поменявших пол при помощи операций. В галерее DW - самые успешные и известные трансгендеры со всего мира.
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