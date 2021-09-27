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Транссексуалы

Разнообразные формы гендерного выражения присущи разным культурам мира.

При транссексуальности гендерная идентичность человека не соответствует приписанному при рождению полу.

Tessa Ganserer bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen auf dem Kornmarkt. Nürnberg, 23.09.2021

Впервые в бундестаг ФРГ прошли транс-женщины 27.09.2021

Впервые в состав германского бундестага выбраны две транс-женщины: Нике Славик из Северного Рейна - Вестфалии и Тесса Ганзерер из Баварии. Обе они представляют партию "зеленых".
Tokyo 2020 Olympics - The Tokyo 2020 Olympics Closing Ceremony - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 8, 2021. The Japanese flag flies next to the Olympic flag at the beginning of the ceremony REUTERS/Bernadett Szabo

Итоги Токио-2020: Олимпиада вопреки всему 08.08.2021

Закончившаяся в Токио ХХХII летняя Олимпиада, в само проведение которой многие не верили до последнего момента, стала самой необычной за всю историю Игр. Ее основные итоги, не только чисто спортивные, - у DW.
Heather Dewey-Hagborg & Chelsea Manning, ‘Probably Chelsea’ (2017), installation detail, Fridman Gallery New York

Трансгендер Мэннинг: ДНК-портрет информатора WikiLeaks показали в Берлине 07.02.2018

Гены определяют внешность и даже характер человека. Но всякий ли узнает себя в портрете, который нарисуют с помощью его же ДНК?
***ACHTUNG: Bild nur zur aktuellen Berichterstattung über die abgebildete Ausgabe des Playboy verwenden!*** Quelle: https://magazin.playboy.de/store/issues/5a5381d9baa0a32c82000135?special=false Rechte: Playboy/Christopher von Steinbach

Playboy впервые украсил свою обложку транссексуалкой 11.01.2018

Маленькая сенсация: на обложке немецкого издания Playboy, который вышел сегодня, - трансгендер. Нет, мужской журнал не сменил "ориентацию".
Screenshot 21.10.2016 tge Federal Service for Supervision of Communications, Information, Technology and Mass Media Versionen: Englisch, Russisch

"Дети-404" отрицают гибель проекта 21.10.2016

В октябре Роскомнадзор внес сайт "Дети-404", поддерживающий ЛГБТ-подростков, в список запрещенных. О работе проекта в новых условиях в интервью DW рассказала Хана Корчемная.
ARCHIV **** FILE - In this undated file photo provided by the U.S. Army, Pfc. Chelsea Manning poses for a photo wearing a wig and lipstick. Attorneys for the transgender soldier imprisoned in Kansas for sending classified information to the anti-secrecy website WikiLeaks said Monday, July 11, 2016, her hospitalization last week was due to an attempted suicide. (U.S. Army via AP File) | © picture-alliance/AP Photo/U.S. Army

Информатор Wikileaks Мэннинг прекращает голодовку 14.09.2016

Армия США согласилась предоставить информатору Wikileaks медицинскую терапию для смены пола. Челси (Брэдли) Мэннинг выдвигала такое требование при объявлении голодовки в тюрьме.
Soldaten der US-Army stehen am 18.05.2015 in Plankenfels (Bayern) vor einem Sikorsky UH-60 Blackhawk. Am Freitag mussten die Piloten des Hubschraubers nahe Plankenfels auf einer Wiese notlanden, weil zuvor eine Stromleitung übersehen wurde. Der Hubschrauber durchtrennte eines der Kabel mit dem Hauptrotor und wurde beschädigt. Foto: Nicolas Armer/dpa

USA Today: США снимет запрет на службу в армии для трансгендеров 25.06.2016

По информации газеты USA Today, Пентагон 1 июля объявит о снятии запрета на службу в вооруженных силах для трансгендеров. Армии США будет дан год на введение новых правил.
Bildergalerie Die 10 bekanntesten Transgender-Frauen Kira Sadovaya Russland

Фотогалерея: 10 звезд, сменивших пол 11.11.2015

Среди знаменитых актрис, топ-моделей и певиц немало бывших мужчин, поменявших пол при помощи операций. В галерее DW - самые успешные и известные трансгендеры со всего мира.