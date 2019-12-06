 Транзит российского газа через Украину подорожал на 2 процента | Новости из Германии о России | DW | 31.01.2020

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Россия

Транзит российского газа через Украину подорожал на 2 процента

Согласно новому договору между "Газпромом" и "Нафтогазом", прокачка российского газа в Европу через территорию Украины в текущем году подорожает на 2 процента, сообщает РБК.

Газокомпрессорная станция в Украине

Газокомпрессорная станция в Украине

Плата за транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году вырастет как минимум на 2 процента по сравнению с прошлым годом. Об этом в пятницу, 31 января, сообщает РБК со ссылкой на проект договора между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом", который был подписан в декабре прошлого года сроком на пять лет. По данным источников издания, в подписанной версии договора условия сохранились.

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Согласно документу, общий объем транзита российского газа через украинскую ГТС до 2024 года составит 225 миллиардов кубометров. В нынешнем году планируется прокачать 65 млрд кубометров, а в период с 2021 по 2024 год по 40 млрд кубометров ежегодно. В прошлом году "Газпром" прокачал через Украину около 90 млрд кубометров газа.

Стоимость транзита российского газа через Украину составит 31,72 доллара за тысячу кубометров. За пять лет "Нафтогаз" сможет заработать более 7 миллиардов долларов. Если "Газпрому" потребуется увеличить объем поставок газа в Европу сверх установленного в договоре, то платить за транзит придется с учетом повышающих коэффициентов от 1,1 раза дороже за квартал до 1,45 раза дороже за сутки. Максимальный рост ставки может составить 45 процентов.

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    Автор: Андрей Гурков


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