Трамп хочет, чтобы население в США "вернулось к работе" к 12 апреля

Президент США Дональд Трамп во вторник, 24 марта, в эфире телеканала Fox News выступил в защиту своего плана по смягчению жестких мер борьбы с коронавирусом в стране, заявив, что хочет ослабить их минимум к католической и протестантской Пасхе, которая в этом году отмечается 12 апреля.

По словам Трампа, нынешние жесткие меры приведут к замедлению экономического роста и в конечном итоге "разрушат" США, поскольку повлекут за собой больше смертей, чем сам вирус. Американский лидер выразил уверенность, что лекарство в виде суровых ограничений "хуже, чем сама проблема".

"США не предназначены для шатдаунов"

"Многие со мной согласны. Наша страна - не предназначена для шатдаунов (повсеместного закрытия производств и компаний. - Ред.)", - заявил Трамп. "Повторяю, люди - множество людей - умрет, если мы позволим этому продолжаться. Мы должны вернуться к работе", - подчеркнул он.

Миллионы рабочих мест под угрозой закрытия

Помимо крупнейшего мегаполиса США, Нью-Йорка, на тотальном карантине находятся еще еще минимум пять американских штатов. По данным Moody's Analytics, предоставляющего специалистам по управлению рисками кредитный анализ, около 80 миллионов рабочих мест в Соединенных Штатах находятся "под высокой или умеренной угрозой" закрытия из-за последствий пандемии коронавируса. Это более половины из 153 миллионов рабочих мест в стране.

Умерли свыше 670 человек

По данным Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других источников, число случаев заражения коронавирусом в США на 23.30 мск 24 марта увеличилось до 51 542 человек, умерли по меньшей мере 674 человека.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники передало, что американский лидер в секретном порядке приступил к обсуждению поэтапного отказа от карантинных ограничений.

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