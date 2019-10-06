 Трамп уволил генерального инспектора спецслужб США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.04.2020

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Мир

Трамп уволил генерального инспектора спецслужб США

Президент проинформировал Конгресс об увольнении Майкла Аткинсона. Аткинсон сыграл важную роль в запуске "украинского дела", приведшего к попытке импичмента Трампа.

Генеральный инспектор спецслужб США Майкл Аткинсон

Генеральный инспектор спецслужб США Майкл Аткинсон

Президент США Дональд Трамп уволил генерального инспектора спецслужб США Майкла Аткинсона, сообщили американские СМИ вечером в пятницу, 3 апреля. По информации телекомпании CNN, Трамп направил Конгрессу США письмо, в котором уведомил о своем решении.

Аткинсон сыграл важную роль в раскручивании так называемого "украинского дела", которое, в конечном итоге, привело к попытке импичмента Трампа в Конгрессе. В качестве надзорного лица за деятельностью спецслужб Аткинсон перенаправил Конгрессу жалобу сотрудника Белого дома, касавшуюся телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Попытка импичмента Трампа

В этой жалобе разоблачитель обвинял Трампа в том, что тот принуждал Зеленского к проведению расследования в отношении его демократического соперника Джо Байдена, с тем чтобы улучшить свои шансы на победу на президентских выборах в США в 2020 году. Эти обвинения привели к тому, что Конгресс запустил процедуру импичмента в отношении Трампа. Палата представителей Конгресса, в которой большинство принадлежит оппозиционным демократам, обвинила главу государства в злоупотреблении властными полномочиями и препятствовании расследованию. Однако Сенат, в котором большинство имеют республиканцы, оправдал действующего президента.

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    Автор: Илья Коваль


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