Трамп разрешил ЦРУ скрыть отчетность по гибели гражданских лиц

Дональд Трамп подписал указ, частично отменяющий требование обнародовать число мирных граждан, погибших в результате ударов США по объектам боевиков вне зон активных боевых действий. Об этом сообщилапресс-служба Белого дома.

Издание The Atlantic уточняет в четверг, 7 марта, что Пентагон по-прежнему обязан раскрывать информацию о жертвах среди гражданского населения, однако в отчетность не входят погибшие от ударов беспилотников ЦРУ. В 2017 году ЦРУ уже не предоставило доклад о жертвах среди гражданского населения.

Требование публиковать отчетность о жертвах среди гражданского населения ввел в 2016 году предыдущий президент США Барак Обама. Тем самым он стремился повысить прозрачность военных операций и сократить случаи трагической гибели мирных жителей.

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