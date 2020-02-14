Трамп, Путин, Джонсон и другие: политика и провокация

Два с половиной года назад, когда начиналась подготовка к выставке карикатур Жака Тилли (Jacques Tilly) "Политика и провокация", никто подумать не мог, что она станет настолько резонансной именно из-за "Брекзита"."Разумеется, уже тогда шли разговоры о "Брекзите", но мы не думали, что откроем выставку через два дня после официального выхода Великобритании из Европейского Союза, - отмечает Кристина Фогт (Christine Vogt), директор художественного музея Ludwiggalerie Schloss в Оберхаузене. Карикатуры Жака Тилли - трехмерные и очень большие. Они легко заполняют пространство целого зала. А сатирическая скульптура из папье-маше "Brexit is a Monstrosity" (англ.: "Брекзит – это монстр") приветствует посетителей уже у входа в галерею. Одна из голов этого чудища изображает, как можно догадаться, британского премьера Бориса Джонсона.

На стенах в одном из двух выставочных залов висят распечатки публикаций со всего мира, в которых скульптуры-карикатуры сатирика Жака Тилли либо хулят, либо хвалят. Художник из Дюссельдорфа изготовляет со своей командой гигантские фигуры для карнавальных парадов в столице федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Кристина Фогт и Жак Тилли с фигурой Трампа на выставке ''Политика и провокация''

"О нас написали СМИ в сотне стран. Я насчитал 1500 статей, - сказал Жак Тилли в интервью DW. - Миллионы людей в мире знают о наших карнавальных повозках в Дюссельдорфе". Большинство публикаций на стенах галереи упоминают сатирические карнавальные повозки на тему выхода Великобритании из ЕС. Снимки этих повозок опубликовали и в Лондоне.

Политика и провокация - карикатуры XXL

Свои объемные карикатуры Тилли создает на злобу дня. Поэтому лишь немногие скульптуры он сохраняет на будущее. Отчасти - из-за нехватки места, но главным образом - потому, что прототипы его сатирических артефактов, политики и политические события, довольно быстро сходят с актуальной повестки дня. На выставке представлены преимущественно эскизы карнавальных повозок и рисунки.

Среди них - карикатура на нынешнего президента США Дональда Трампа, который изображен в виде негодующего ребенка, разрывающего Парижское соглашение о климате, и Грета Тунберг, которая заставляет поколение родителей услышать, наконец, призывы спасти климат.

На другом рисунке изображен Мухаммед бин Салман, наследный принц Саудовской Аравии, с кровавой бензопилой в руках. Карнавальная повозка с этой карикатурой появилась после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, в котором, как предполагают, был замешан наследный принц. В самой Саудовской Аравии на карикатуру отреагировали с возмущением.

"Мы долго думали о том, как представить эту тему, а потом решили добавить ангела-хранителя в обличье Трампа, который распростер руки в оберегающем жесте над Саудовской Аравией", - говорит Тилли. От этой карнавальной повозки сохранилась и представлена на выставке только скульптура Дональда Трампа.

Кто объедает демократию?

Едкая сатира Жака Тилли поляризует и международную прессу. Так, консервативные газеты в Турции критиковали карикатурное изображение президента Эрдогана, который чокается с представителем "Исламского государства". В бокалах у них подразумевается курдская кровь. В Дюссельдорфе эта карикатура незамедлительно вызвала на первый план генерального консула Турции. "Затем фотографии были подвергнуты цензуре и в Турции. Слово "курд" было заретушировано, - рассказывает Тилли. - Спустя год мы построили новую повозку с Эрдоганом: он клеймит как террориста маленького клоуна, который показывает ему язык".

Сплав политики, искусства и юмора

Жак Тилли впервые переступил порог мастерской, где строят повозки для карнавальных шествий, в начале 1980-х, когда ему было 20 лет. "Я понял, что это мое, - сказал он в беседе с DW, - такой вот сплав политики, искусства и юмора". Это определило выбор профессии.

Музей Ludwiggalerie Schloss в Оберхаузене регулярно показывает выставки постеров, комиксов и карикатур. Директор галереи Кристина Фогт считает Жака Тилли одним из лучших карикатуристов Германии. Его сатира, по ее словам, хороша тем, что она бьет в самые больные места. "Вы сразу понимаете, что это Меркель, это Трамп, а это Путин", - добавляет она.

Глаза Путина. Карнавальная фигура из папье-маше

В Германии сатира Тилли также вызывает порой противоречивую реакцию. Если раньше одним из самых громких критиков политических карнавальных повозок была церковь, то после череды связанных с ней скандалов и в результате либерализации общества в целом, критика с этой стороны поутихла. Сегодня недовольство карнавальными повозками высказывают, в основном, политики и правые популисты. Возмущенные тирады в его адрес Тилли не смущают. Наоборот, он счастлив, что его сатира раздражает тех, против кого она направлена.

Последние двадцать лет мотивы карнавальных повозок в Дюссельдорфе до главного гшествия в "бешеный понедельник" не разглашаются. "Это означает, что все придуманные нами нелюбезности выходят на парад, и тогда уже с ними ничего нельзя поделать", - говорит Тилли.

Мотивы сатирических повозок для нынешнего карнавального парада, который пройдет 24 февраля, все еще под секретом. Но можно не сомневаться, что политика Дональда Трампа, экологический активизм и, разумеется, "Брекзит" дали достаточно материала для скульптур-карикатур на карнавале и этого года.

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