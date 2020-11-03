Трамп против Байдена: кто победит?

Политика Трампа в карикатурах

Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось?

Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось? Президент США запостил в соцсетях фотомонтаж: он предстал в образе боксера Рокки из одноименного фильма. Карикатурист Сергей Елкин знает, кто на самом деле был примером для Трампа.