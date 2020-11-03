Трамп против Байдена: кто победит?

Подсчет голосов на выборах президента США продолжается: и Дональд Трамп, и Джо Байден заявляют о своей победе. Что же делать карикатуристам? Сергей Елкин в замешательстве.
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