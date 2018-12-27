 Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.12.2018

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Мир

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Трамп пригрозил закрыть южную границу США, если Конгресс не одобрит финансирование стены между Штатами и Мексикой.

На границе между Мексикой и США

На границе между Мексикой и США

Президент Дональд Трамп пригрозил закрыть южную границу США и изменить миграционные законы, если Конгресс не одобрит финансирование стены между Штатами и Мексикой. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter в пятницу, 28 декабря.

Вопрос о финансировании заграждений на границе между США и Мекский - главная причина конфликта между Белым домом и Конгрессом, из-за которого до сих пор не принят проект бюджета и начался частичный "шатдаун".

По мнению главы Белого дома, поток наркотрафика в США или незаконную перевозку людей через границу можно остановить только посредством строительства заградительного комплекса. "Мы не сможем обойтись без барьерных сооружений", - неоднократно подчеркивал Трамп.

Демократы настаивают на выделении дополнительных средств на техническое оснащение погранпостов, однако выступают против возведения заграждений.

Отсутствие финансирования и "шатдаун"

Конгресс США 21 декабря не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год из-за разногласий с Трампом. По оценкам его администрации,  на строительство стены на границе с Мексикой необходимо 5 млрд долларов.

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Демократы соглашаются направить на защиту границы лишь 1,3 млрд.

Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, ранее одобрила эту инициативу. Однако демократы в Сенате заблокировали проект.

Начавшийся 22 декабря из-за отсутствия финансирования "шатдаун" - временное прекращение работы - федеральных учреждений грозит продлиться как минимум до 3 января, после чего начнет работу новый, избранный в ноябре созыв Конгресса, и демократы составят большинство в Палате представителей.

Новый режим  затрагивает госучреждения, финансируемые непосредственно Конгрессом США. Однако он не распространяется на ключевые для обеспечения безопасности государства сферы: армию, полицию, суды. 

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    Автор: Николас Мартин, Александра Елкина


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