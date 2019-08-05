 Трамп предложил строить новые психбольницы ради борьбы с насилием | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Трамп предложил строить новые психбольницы ради борьбы с насилием

Возлагая ответственность за массовые убийства в США на психически больных людей, Дональд Трамп предлагает строить больше специализированных медучреждений. При этом он не намерен ограничивать право на владение оружием.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

В ходе своего первого предвыборного мероприятия после массовых убийств в Эль-Пасо и Дайтоне президент США Дональд Трамп выступил за увеличение числа медицинских учреждений для психически больных людей в качестве меры по предотвращению актов насилия. "Мы не можем позволить, чтобы эти люди находились на улицах", - заявил глава Белого дома в четверг, 15 августа, выступая перед своими сторонниками в Манчестере на северо-востоке США (штат Нью-Гэмпшир).

Перед выступлением Трамп подчеркнул: "Мы не хотим, чтобы сумасшедшие люди владели оружием. Но я хочу напомнить, что никто не хочет говорить о психических заболеваниях. Эти люди психически больны, и мы должны и это проанализировать".

Контекст

Теракты, совершаемые в одиночку, - это типично американский феномен? Эксперт по вопросам терроризма Дэвид Шанцер объяснил в интервью DW, почему террористы в США не объединяются в группы. (14.06.2016)

На рынке торговли оружием концерны из США остаются абсолютным лидером. Согласно докладу SIPRI, они доминируют на рынке вооружений. Россия вышла на второе место, обогнав Великобританию. (10.12.2018)

В то же время Трамп отверг введение всеобщих ограничений владения оружием. По его словам, этот шаг затруднил бы возможности для "хороших, стабильных, законопослушных граждан" защищать себя. "Мы всегда будем сохранять право на самозащиту", - отметил президент США.

Трагедии в Эль-Пасо и Дейтоне

4 августа 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart в техасском городе Эль-Пасо. Там погибло 22 человека, в том числе 8 граждан Мексики и один гражданин Германии. Ранее преступник разместил в интернете расистский "манифест", направленный против мексиканцев.

Позже в тот же день 24-летний злоумышленник открыл стрельбу перед баром в Дейтоне (штат Огайо). В результате погибли 9 человек, в том числе и его сестра. Он сам был убит в перестрелке с полицией. Согласно данным телеканала CNN, преступник придерживался леворадикальных убеждений и симпатизировал движению "Антифа".

Многие наблюдатели усматривают причину регулярно происходящих в США актов насилия в легкой доступности оружия, в частности скорострельного.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Сотрудник полиции укрылась за патрульным автомобилем

    Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

    Преступник открыл огонь по зрителям

    Преступник расстрелял из автоматической винтовки зрителей концерта кантри-музыки, проходившего под открытым небом на знаменитом бульваре Лас-Вегас-Стрип. Он открыл огонь с 32-го этажа отеля Mandalay Bay. Стрелявший действовал в одиночку и, по версии следствия, был местным жителем. По словам шерифа, он покончил с собой до прибытия полиции. У преступника было с собой более десяти единиц оружия.

  • Люди в панике бегут по центральному бульвару Лас-Вегаса

    Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

    Люди в панике разбегались

    Стрельба на бульваре в Лас-Вегасе, где всегда очень людно, продолжалась несколько минут. Зрители концерта и случайные свидетели происшествия в панике покидали площадку перед гостиницей Mandalay Bay. На кадрах с места происшествия также видны лежащие на земле люди.

  • Сотрудники правоохранительных органов укрылись за полицейским автомобилем возле Mandalay Bay

    Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

    Десятки полицейских прибыли по вызову

    К казино Mandalay Bay были стянуты десятки полицейских. Ведется розыск женщины, предположительно находившейся в момент атаки рядом с подозреваемым. На время спецоперации правоохранительные органы попросили не размещать кадры с места происшествия в интернете.

  • Вооруженные полицейские в укрытии, неподалеку от места стрельбы

    Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

    Перекрыт ряд районов Лас-Вегаса

    Полицейские перекрыли доступ к отдельным участкам центрального бульвара Лас-Вегаса. Ряд рейсов из международного аэропорта Мак-Карран перенаправлен в другие города.

  • Зрители спешно покидают место концерта

    Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

    Раненых - более четырехсот

    Как сообщили в университетском медицинском центре Лас-Вегаса, к ним были доставлены 26 пострадавших в результате стрельбы, из них 12 - в критическом состоянии. В целом счет погибших идет на десятки, число раненых превышает четыреста человек.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 03:09

После трагедии в Лас-Вегасе в США снова спорят о доступе к оружию

Контекст

Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

Неизвестный открыл огонь по зрителям концерта на открытом воздухе у известного казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Погибли десятки человек, ранены свыше четырехсот. По данным полиции, стрелявшим был местный житель. (02.10.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дональд Трамп требует смертной казни для террориста из Нью-Йорка  

Чем и для чего занималась россиянка Мария Бутина в США  

После трагедии в Лас-Вегасе в США снова спорят о доступе к оружию  

Также по теме

USA halbautomatische Sportgewehre

Трамп призвал усилить контроль за продажей огнестрельного оружия 05.08.2019

Президент США предложил увязать ужесточение контроля продажи оружия с реформой иммиграционного законодательства. В последние дни жертвами двух массовых убийств в Техасе и Огайо стали почти 30 человек.

Реклама

Самые читаемые

Из каких стран в Германии больше всего людей с высшим образованием (инфографика)  

Силовик, заподозренный в избиении задержанной, оказался невиновен  

На россиянку, купившую ребенку лекарство от эпилепсии, завели уголовное дело  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно