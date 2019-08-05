Трамп предложил строить новые психбольницы ради борьбы с насилием

Возлагая ответственность за массовые убийства в США на психически больных людей, Дональд Трамп предлагает строить больше специализированных медучреждений. При этом он не намерен ограничивать право на владение оружием.
В ходе своего первого предвыборного мероприятия после массовых убийств в Эль-Пасо и Дайтоне президент США Дональд Трамп выступил за увеличение числа медицинских учреждений для психически больных людей в качестве меры по предотвращению актов насилия. "Мы не можем позволить, чтобы эти люди находились на улицах", - заявил глава Белого дома в четверг, 15 августа, выступая перед своими сторонниками в Манчестере на северо-востоке США (штат Нью-Гэмпшир).
Перед выступлением Трамп подчеркнул: "Мы не хотим, чтобы сумасшедшие люди владели оружием. Но я хочу напомнить, что никто не хочет говорить о психических заболеваниях. Эти люди психически больны, и мы должны и это проанализировать".
В то же время Трамп отверг введение всеобщих ограничений владения оружием. По его словам, этот шаг затруднил бы возможности для "хороших, стабильных, законопослушных граждан" защищать себя. "Мы всегда будем сохранять право на самозащиту", - отметил президент США.
Трагедии в Эль-Пасо и Дейтоне
4 августа 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart в техасском городе Эль-Пасо. Там погибло 22 человека, в том числе 8 граждан Мексики и один гражданин Германии. Ранее преступник разместил в интернете расистский "манифест", направленный против мексиканцев.
Позже в тот же день 24-летний злоумышленник открыл стрельбу перед баром в Дейтоне (штат Огайо). В результате погибли 9 человек, в том числе и его сестра. Он сам был убит в перестрелке с полицией. Согласно данным телеканала CNN, преступник придерживался леворадикальных убеждений и симпатизировал движению "Антифа".
Многие наблюдатели усматривают причину регулярно происходящих в США актов насилия в легкой доступности оружия, в частности скорострельного.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также: