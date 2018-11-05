 Трамп поставил под сомнение встречу с Путиным 11 ноября в Париже | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.11.2018

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Мир

Трамп поставил под сомнение встречу с Путиным 11 ноября в Париже

Глава Белого дома заявил, что до сих пор не договорился с российским президентом о следующих переговорах, но они встретятся на саммите "большой двадцатки" в Аргентине.

Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки

Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение возможную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным 11 ноября. "Я не уверен, будет ли у нас встреча в Париже. Вероятно, нет", - заявил Трамп на морской военной базе в штате Вашингтон в понедельник, 5 ноября, перед отправлением в поездку в рамках предвыборной кампании. 

Контекст

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Президент США Трамп намерен выйти из договора о ликвидации РСМД, поскольку Россия его уже давно нарушает. Это создаст предпосылки для новой гонки вооружений, предупреждает Удо Бауэр. (22.10.2018)

По словам главы Белого дома, он до сих пор не договорился с Путиным о следующей встрече. "Мы не знаем, будет ли это (Париж. - Ред.) подходящим местом", - продолжил Трамп, пояснив, что он приедет в столицу Франции "по другому поводу". По словам Трампа, он встретится с российским президентом на следующем саммите "большой двадцатки", который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

Трамп пригласил Путина в Вашингтон

23 октября помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил агентству "Интерфакс", что предварительная договоренность о встрече двух президентов в Париже 11 ноября была достигнута во время визита в Москву советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Планируется, что после торжественных мероприятий по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны в Париже президенты  проведут "нормальную двустороннюю встречу", заявил Ушаков.

Через несколько дней Болтон в ходе визита в Грузию сообщил, что Трамп официально пригласил Путина на встречу в верхах в Вашингтоне. Принял ли российский лидер приглашение, неизвестно. Ранее Путин и Трамп неоднократно встречались на полях международных конференций. В июле они провели саммит в столице Финляндии Хельсинки, после которого критики стали обвинять Трампа в том, что он проявил слабость на переговорах с российским президентом.

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    Автор: Марина Борисова


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