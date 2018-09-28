Трамп поручил ФБР провести дополнительное расследование в деле Кавано

Федеральное бюро расследований США (ФБР) проведет расследование по делу судьи Бретта Кавано, обвиняемого в сексуальных домогательствах . Соответствующее поручение ФБР дал президент страны Дональд Трамп, который в июле выдвинул Кавано на должность члена Верховного суда США. Ведомство должно провести дополнительную проверку, сообщил Трамп в пятницу, 28 сентября. Расследование должно быть ограниченным по объему и завершено не позднее чем через одну неделю. На его проведении настоял комитет юстиции Сената США.

Ранее этот комитет с перевесом в один голос высказался за назначение Кавано членом Верховного суда. За это решение проголосовали 11 республиканцев, 10 демократов были против.

Голосование в Сенате отложено

Тем самым кандидат, выдвинутый Трампо, преодолел важный этап в процедуре назначения, окончательное решение должно быть принято всем Сенатом. Голосование в Сенате, намеченное на начало октября, в связи с расследованием ФБР отсрочено.

27 сентября во время слушаний в комитете юстиции Сената 51-летняя профессор психологии Кристин Блейзи Форд в деталях описала попытку Кавано изнасиловать ее на молодежной вечеринке летом 1982 года. 15-летняя Форд посетила вечеринку в доме в штате Мэриленд, на которой присутствовал и 17-летний Кавано. По словам женщины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения Кавано и его друг втолкнули ее в комнату, затем Кавано попытался снять с Форд одежду. Но девушке удалось вырваться и покинуть дом.

В июле 2018 года Кристин Блейзи Форд направила конфиденциальное письмо с описанием инцидента сенатору-демократу от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн. Та известила ФБР, которое в свою очередь направило письмо в Белый дом, предварительно убрав имя автора.

Кавано отвергает обвинения

14 сентября журнал The New Yorker опубликовал статью о выдвинутых обвинениях без указания имени Форд. На следующий день Кавано выступил с заявлением, в котором "категорически и недвусмысленно" отверг обвинения в домогательствах. "Я не совершал этого ни в школе, ни когда-либо еще", - заявил судья. В тот же день сенатор-республиканец от штата Айова Чарльз Эрнест Грассли опубликовал письмо 65 женщин, утверждавших, что они знают Кавано более 35 лет, и подчеркивавших его честность и уважение по отношению к женщинам.

Во время церемонии выдвижения президент США Дональд Трамп заявил, что в стране "нет никого более квалифицированного на эту позицию, и никого более достойного". По мнению президента США, 53-летний Кавано обладает "безупречными личными качествами и непревзойденной квалификацией".

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