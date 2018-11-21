 Трамп попал под огонь критики, назвав Саудовскую Аравию ″партнером″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.11.2018

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Мир

Трамп попал под огонь критики, назвав Саудовскую Аравию "партнером"

Ряд сенаторов обвинил американского лидера в том, что Белый дом играет роль пиар-конторы наследного саудовского принца. Трамп выпустил заявление об убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп попал под огонь критики после своего заявления по поводу развития отношений Вашингтона и Эр-Рияда на фоне убийства журналиста Джамаля Хашогги. В документе, распространенном во вторник, 20 ноября, пресс-службой Белого дома, американский лидер назвал Саудовскую Аравию "партнером" и "великим союзником" в борьбе против Ирана.

Документ открывался двумя короткими высказываниями: хорошо известным "America first!" ("Америка прежде всего") и "The world is a very dangerous place!" ("Мир - очень опасное место!"). Далее глава Белого дома напомнил, что во время своего визита в Саудовскую Аравию договорился об инвестициях Эр-Рияда в экономику США на уровне 450 млрд долларов (около 395 млрд евро).

Не отдавать контракты России и Китаю

"Из этих 450 млрд долларов 110 млрд будут потрачены на закупки военной техники у Boeing, Lockheed Martin, Raytheon и других крупных военных подрядчиков США. Если мы безрассудно отменим эти контракты, Россия и Китай получат огромные выгоды - и будут очень рады этой новой сфере денежных поступлений. Это стало бы прекрасным подарком для них от Соединенных Штатов!" - отметил далее Трамп.

Контекст

Дело убитого саудовского журналиста Хашогги неизбежно вызывает сравнение с отравлением Скрипалей. Москва и Эр-Рияд предпочитают противоположные пути разрешения таких ситуаций, отмечает Александр Плющев. (26.10.2018)

После убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги представители мировой политической и экономической элиты дистанцируются от Саудовской Аравии. Как на это отреагируют в Эр-Рияде? (20.10.2018)

"Преступление против Джамаля Хашогги было ужасным, и наша страна не оправдывает его", - продолжил президент, напомнив, что Вашингтон ввел санкции против 17 подданных Саудовской Аравии, "которые, как известно, участвовали в убийстве Хашогги и в сокрытии его тела".

"Возможно, знал, а, может, и нет"

Американский лидер добавил, что разведслужбы США продолжают оценивать данные о преступлении. "Вполне возможно, наследный принц" Мухаммед бен Сальман Аль Сауд "знал об этом трагическом событии", а, "возможно, и нет", отметил Трамп. При этом он подчеркнул, что с учетом интересов Соединенных Штатов на Ближнем Востоке продолжит считать Саудовскую Аравию "незыблемым партнером" США в регионе.

В ответ на заявление Дональда Трампа незамедлительно последовала жесткая критика, в том числе и со стороны сенатора-республиканца Боба Коркера. Он обвинил Белый дом в том, что тот играет роль пиар-конторы бен Сальмана Аль Сауда. Еще один член Сената Джефф Флейк в свою очередь написал в Twitter, что "великие союзники" Вашингтона не стали бы организовывать убийство журналиста. 

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашоггипропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции. Саудовская Аравия признала факт его убийства, но отрицает связь этого преступления с наследным принцем бен Сальманом.

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