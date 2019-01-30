 Трамп пообещал Гуайдо поддерживать Венесуэлу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.01.2019

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Мир

Трамп пообещал Гуайдо поддерживать Венесуэлу

Трамп и Гуайдо договорились поддерживать регулярный контакт и восстанавливать отношения между США и Венесуэлой.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп приветствовал "историческое вступление в должность президента" Хуана Гуайдо и пообещал поддержать "путь Венесуэлы к стабильности". Об этом он сказал Гуайдо в ходе телефонного разговора, сообщается в среду, 30 января.

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Они обсудили предстоящие протесты в Венесуэле, а также условились поддерживать регулярный контакт и восстанавливать отношения между двумя странами.

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Официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в тот же день призвал президента Николаса Мадуро и венесуэльские силовые структуры не использовать насилие для пресечения запланированных протестов. Зайберт также выразил обеспокоенность растущим числом погибших в ходе выступлений в Венесуэле.

Ожидается, что 30 января по всей Венесуэле снова пройдут акции оппозиции в поддержку Хуана Гуайдо, который ранее провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Его признали, в частности. США, Организация американских государств (ОАГ), а также многие страны Латинской Америки. Пять европейских стран заявили, что признают временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, если президент Мадуро в течение 8 дней не объявит новые выборы, срок ультиматума истекает 3 февраля.

В ходе массовых протестов в Венесуэле уже погибли несколько десятков человек. Более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе, заявляют в ООН.

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    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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