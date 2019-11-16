 Трамп помиловал двух военных, обвиняемых в убийствах в Афганистане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.11.2019

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Мир

Трамп помиловал двух военных, обвиняемых в убийствах в Афганистане

Президент США также восстановил в звании скандально известного "морского котика" Эдварда Галлахера. Всех троих Трамп реабилитировал вопреки советам высокопоставленных представителей Пентагона.

Восстановленный в звании спецназовец Эдвард Галлахер с супругой

Восстановленный в звании спецназовец Эдвард Галлахер с супругой

Президент США Дональд Трамп помиловал двух военных, обвиняемых в убийствах, и восстановил в звании еще одного скандально известного военнослужащего. Помилованы Клинт Лоранс и Мэтью Голстин, а Эдвард Галлахер восстановлен в прежнем звании, сообщил Белый дом вечером в пятницу, 16 ноября. По сообщениям американских СМИ, Трамп принял такое решение вопреки рекомендациям высокопоставленных представителей Пентагона.

Клинт Лоранс в 2013 году был приговорен почти к 20 годам лишения свободы за то, что во время службы в Афганистане он приказал открыть огонь по трем людям, которые приближались к его части. Двое из них погибли. Мэтью Голстин обвиняется в противоправном убийстве предполагаемого бомбиста в Афганистане. Процесс по его делу начнется в ближайшее время.

Резонансное дело

Широкий резонанс в США вызвало дело спецназовца ВМС Эдварда Галлахера, который в июле был оправдан военным трибуналом в США по делу об убийстве пленного в Ираке. Присяжные нашли его виновным лишь в том, что он позировал для фотографии рядом с трупом пленного. По всем другим пунктам, в том числе о стрельбе по гражданским лицам в Ираке, Галлахер был оправдан. Он был понижен в звании, но Трамп теперь отменил это решение.

Контекст

Американские политологи и специалисты по риторике по просьбе DW оценили выступление Дональда Трампа, посвященное новой стратегии США в Афганистане. (22.08.2017)

Военнослужащий США не хотел воевать в Ираке и сбежал с военной базы в Баварии, пытаясь получить убежище в Германии. Европейский суд принял в отношении него судьбоносное решение. (26.02.2015)

По данным следствия, Галлахер в 2017 году в Ираке зарезал раненого джихадиста и затем сфотографировался рядом с его трупом. Он также обвинялся в покушении на убийство, поскольку открыл огонь по невооруженному мужчине и девочке. Галлахер отверг эти обвинения.

Заявление на Галлахера подали сами солдаты, служившие под его командованием. Защита обвинила их в том, что они очернили своего командира, поскольку не были согласны со стилем его руководства.

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    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


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В 2013 году в Афганистане резко выросло производство опиума. Причина тому кроется, в том числе, и в скором выводе войск международной коалиции, запланированном на 2014 год. (17.03.2014)  

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