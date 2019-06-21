 Трамп подтвердил, что отменил военный удар по Ирану | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.06.2019

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Мир

Трамп подтвердил, что отменил военный удар по Ирану

Дональд Трамп признал, что США готовы были отомстить за сбитый дрон разрушительным ударом. Однако президент остановил его за 10 минут до начала из-за угрозы большого числа жертв.

Дональд Трамп

Дональд Трамп официально подтвердил, что приказал остановить военный удар по Ирану за 10 минут до начала. Как написал президент США в пятницу, 21 июня, в микроблоге Twitter, этот удар должен был стать возмездием за сбитый американский дрон, его планировалось нанести по трем целям.

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"Мы были готовы к тому, чтобы прошлой ночью отомстить ударом по трем целям. Я спросил, сколько людей погибнет, и генерал сообщил, что 150 человек. Тогда я остановил удар за десять минут до его нанесения, это несоразмерно уничтожению дрона", - отметил Трамп.

Одновременно президент США заверил, что он "не спешит", а "вооруженные силы США - лучшие в мире".

Сбитый дрон

Дрон типа Navy MQ-4C Triton был сбит вечером в среду в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом иранской ракетой класса "земля-воздух". В Вашингтоне говорят, что в этот день американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана. Тегеран, напротив, утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами" того, что беспилотник нарушил воздушную границу страны. По словам Трампа, "научным образом задокументировано", что дрон находился в международном воздушном пространстве.

Конфликт между США и Ираном

В начале 2018 года Дональд Трамп в одностороннем порядке заявил о выходе США из договора по ядерной сделке с Ираном и возобновлении экономических санкций. С тех пор напряжение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном не перестает усиливаться.

В последние дни угроза военного конфликта в регионе обострилась также из-за произошедших 13 июня предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе, в которых Вашингтон обвинил Тегеран.

В частности, в администрации США заявили, что на корпусе одного из пострадавших танкеров обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.

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    Автор: Наталья Позднякова


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