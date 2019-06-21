Трамп подтвердил, что отменил военный удар по Ирану

Дональд Трамп официально подтвердил, что приказал остановить военный удар по Ирану за 10 минут до начала. Как написал президент США в пятницу, 21 июня, в микроблоге Twitter, этот удар должен был стать возмездием за сбитый американский дрон, его планировалось нанести по трем целям.

"Мы были готовы к тому, чтобы прошлой ночью отомстить ударом по трем целям. Я спросил, сколько людей погибнет, и генерал сообщил, что 150 человек. Тогда я остановил удар за десять минут до его нанесения, это несоразмерно уничтожению дрона", - отметил Трамп.

Одновременно президент США заверил, что он "не спешит", а "вооруженные силы США - лучшие в мире".

Сбитый дрон

Дрон типа Navy MQ-4C Triton был сбит вечером в среду в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом иранской ракетой класса "земля-воздух". В Вашингтоне говорят, что в этот день американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана. Тегеран, напротив, утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами" того, что беспилотник нарушил воздушную границу страны. По словам Трампа, "научным образом задокументировано", что дрон находился в международном воздушном пространстве.

Конфликт между США и Ираном

В начале 2018 года Дональд Трамп в одностороннем порядке заявил о выходе США из договора по ядерной сделке с Ираном и возобновлении экономических санкций. С тех пор напряжение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном не перестает усиливаться.

В последние дни угроза военного конфликта в регионе обострилась также из-за произошедших 13 июня предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе, в которых Вашингтон обвинил Тегеран.

В частности, в администрации США заявили, что на корпусе одного из пострадавших танкеров обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 12:45 Поделиться Почему Помпео не поехал в Москву Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3IRIy Конфликт США с Ираном и почему Помпео не поехал в Москву