Трамп подтвердил смерть лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 27 октября, подтвердил гибель главаря террористической группировки "Исламское государство" Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации американских военнослужащих в Сирии. Американский лидер выступил со специальным заявлением перед журналистами в заде для дипломатических приемов Белого дома.

Трамп уточнил, что аль-Багдади был загнан в ловушку и привел в действие пояс смертника, вместе с ним погибли трое детей. В ходе рейда в провинции Идлиб на северо-западе Сирии было уничтожено "большое количество" сторонников террориста, американские военные не понесли потерь.

Трамп утверждает, что лидер ИГ погиб "как трус, он спасался бегством и плакал", его преследовали собаки спецназа, одна из которых в итоге пострадала, ее удалось эвакуировать. Из убежища вывели одиннадцать детей. Глава Белого дома добавил, что в операции были задействованы восемь вертолетов, главный вход в здание был заминирован, однако военнослужащие смогли избежать взрыва.

Сотрудники американской разведки "на протяжении нескольких недель" знали, где находится аль-Багдади. По словам Трампа, тот несколько раз менял свое местоположение. "Свои последние мгновения он провел в настоящем страхе, был в панике, в ужасе от того, что американские военные идут по его следу", - отметил американский лидер.

Глава государства добавил, что наблюдал за спецоперацией из ситуационного центра Белого дома. По его словам, вместе с ним там находились вице-президент Майк Пенс, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, советник по национальной безопасности Роберт О´Брайен.

Трамп поблагодарил Россию за помощь

Президент США поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря "Исламского государства". По словам главы Белого дома, ни одна из этих стран не была непосредственно задействована в операции. Тем не менее, "русские открыли" воздушное пространство над рядом районов Сирии для пролета вертолетов ВВС США, когда американская сторона сообщила, что "они на подлете". О сути миссии, по словам Трампа, Москве не сообщали. Россия "отлично себя повела", добавил он.

Позднее в Минобороны РФ прокомментировали эти высказывания Трампа. Так, официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что министерству "не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации Идлиб в ходе данной операции".

Создатель "халифата"

В 2014 году Аль-Багдади объявил о создании так называемого "халифата" на сирийских и иракских территориях, захваченных джихадистами.

Сообщения о смерти, ранении или тяжелой болезни лидера ИГ в западных СМИ неоднократно появлялись в прошлом, однако они ни разу не были подтверждены. О гибели главаря ИГ в результате авиаудара в июне 2017 года заявляло и министерство обороны РФ.

В апреле 2019 года "Исламское государство" распространила видео, в котором человек, похожий на аль-Багдади, призывал продолжать борьбу, несмотря на "утрату халифата". В сентябре лидер ИГ обратился к своим сторонникам в аудиообращении с призывом об освобождении захваченных в Сирии боевиков и их семей.

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